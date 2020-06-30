Аудиогид Маршруты запасной столицы: Объект №1 и последние ноты Ленинградской симфонии

ЗНАЙ И ЦЕНИ ИСТОРИЮ РОДНОГО ГОРОДА

79 лет назад, когда грянула Великая Отечественная война, Куйбышев стал запасной столицей Советского Союза. Его мирные улицы и дома оказались убежищем для многих известных артистов, композиторов, поэтов и дипломатических миссий других стран.

Каким эти люди видели Куйбышев тогда и что, находясь в этом городе, смогли сделать для страны и фронта?

Редакция «Комсомолки» совместно с правительством Самарской области решила напомнить о тыловом прошлом и создала уникальный экскурсионный проект «Маршруты запасной столицы».

Он включает в себя аудиогид из 45 локаций, связанных с Куйбышевом военного времени, еще пять маршрутов для экскурсий в сопровождении гидов подготовили в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева.

По словам профессора кафедры российской истории университета Зои Кобозевой, и преподаватели, и слушатели курса проделали гигантскую работу:

Экскурсия начинается от дома, где в годы войны жила дочь Сталина Светлана Аллилуева...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы обнаружили, что в научной литературе очень мало написано про Куйбышев военного времени, и, более того, нет даже ни одной диссертации о том, как тогда в городе жили обычные люди. Работа закипела, мы сидели в архивах, нам помогали Самарский художественный музей, музей имени Алабина, областная библиотека и студия Куйбышевской кинохроники. И вместе со слушателями мы создали пять маршрутов. Три из них были сразу понятны: трудовой и фронтовой подвиги жителей Куйбышева и дипмиссии, которые размещали здесь в начале войны.

Но еще две темы стали открытием историков и экскурсоводов и получили очень художественные названия. Экскурсия «Небеса и подземелья Куйбышева» откроет историю авиационного оборонного комплекса города и секреты самых крупных строек - создания бункеров. Узнать о жизни горожан вне фронта и заводов жители и гости города смогут из экскурсии «Синий платочек».

Все эти маршруты в скором времени могут быть включены в программы региональных и федеральных туроператоров. Об этом 23 июня в рамках презентации проекта рассказал руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

- «Маршруты запасной столицы» - это уже не просто часть истории, это настоящий туристический бренд, который ассоциируется с Самарой. Когда все наши экскурсоводы будут готовы выйти на маршруты и когда это позволит эпидобстановка, мы познакомим их с нашими туристическими компаниями. Думаю, что «Маршруты запасной столицы» войдут в программы как региональных, так и федеральных туроператоров, что для нас очень важно, - отметил Абдрашитов.

...корпус медицинского университета, где находился эвакогоспиталь...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПО СЛЕДАМ РЯЗАНОВА И ПЕТРУШЕВСКОЙ

Первыми аудиогид смогли оценить самарцы на тестовой необычной экскурсии. Часовая прогулка по старому городу с завязанными глазами под чутким руководством экскурсовода Андрея Артемова - одна из частей этого масштабного проекта.

Прогулка началась от одного из самых фешенебельных особняков города на улице Куйбышева, 151. Он был построен еще в 1905 году для дворянина Александра Наумова. Сейчас здесь располагается Самарский дворец детского и юношеского творчества. Но стоит закрыть глаза, и в один миг фантазия может перенести участников экскурсии в 1941 год, когда особняк заняли британские дипломаты.

Дальше по пути Струковский сад, где в годы войны будущая известная поэтесса Людмила Петрушевская, а тогда еще маленькая девочка, пыталась тайком пробраться на представления цирка-шапито.

Далее маршрут пролегает по улице Куйбышева, мимо Дома промышленности, далее по улице Льва Толстого с остановкой около дома еще одного знаменитого человека, который ребенком пережидал в Куйбышеве первое время войны. В дом на улице Фрунзе, 120 в 14 лет вернулся Эльдар Рязанов, который родился в Самаре 1927 году. Теперь здесь его музей и маленький уютный сквер с памятником режиссеру.

...далее бункер Калинина - действующий объект МЧС...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда-то Рязанов бегал в филармонию и театр оперы и балета на выступления Большого театра (его артисты также были в эвакуации в Куйбышеве). Можно сказать, по его следам до площади Куйбышева идут участники экскурсии.

Парадоксально, но именно с закрытыми глазами можно лучше в деталях представить Куйбышев 41-го года, когда ничего из XXI века не отвлекает внимания. Город можно потрогать руками. Прикоснуться к старинным вензелям чугунных ворот, к испещренным временем стенам, фонтанам и скульптурам.

Этот проект для всех, но так получилось, что он автоматически стал социальным, адаптированным для незрячих людей.

- Эта экскурсия необычная, она мне очень понравилась. Было много информации, в том числе для меня абсолютно новой. Про Дом промышленности я знала, а то, что в нашем городе мог быть Левитан, для меня стало открытием, - признается руководитель социального проекта для незрячих «С собакой все пути открыты» Оксана Серединская.

...госпиталь, где лечили летчика Маресьева...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА В ОНЛАЙНЕ

«Маршруты запасной столицы» - многосерийный аудиогид. Он включает в себя 45 локаций.

Это 45 историй людей, обычных зданий и памятников архитектуры, каждая особенная.

На улице Пионерской, 19 жила дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева, первых лиц государства готов был принять Объект №1 - бункер Сталина, а в доме №146 по улице Фрунзе дописывал последние ноты Ленинградской симфонии Дмитрий Шостакович. В Куйбышеве жили послы Швеции, Японии, Китая, США, Турции, Афганистана, здесь прятались шпионы и трудились политики.

В одном проекте удалось собрать многогранный Куйбышев 1941 - 1943 годов.

- Проект получился достаточно масштабным. В нем присутствуют практически все значимые локации, которые связаны с темой Куйбышева как запасной столицы. Расстояние между объектами небольшое, поэтому за короткий промежуток времени можно пройти почти весь исторический центр города и узнать почти все о Куйбышеве того времени, о главных местах его силы, - рассказывает экскурсовод, автор аудиогида «Маршруты запасной столицы» Андрей Артемов. - Эта тема - один из трех китов, на которых держится история Самары: Самара купеческая, Самара космическая и между ними Куйбышев - запасная столица.

...филармония, где в годы войны играли объединенные симфонические концерты...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КСТАТИ

Пройти по Самаре, как по городу военного времени, можно и без экскурсовода. Аудиогид «Маршруты запасной столицы» доступен абсолютно всем на сайте kp.ru, а также в популярном туристическом приложении izi.TRAVEL наряду с экскурсиями по крупнейшим городам мира.

Аудиогид "Маршруты запасной столицы" 00:00 00:00