«Он просто попросил сделать потише»: в Самарской области мужчину лишили жизни из-за замечания

Громкая музыка понравилась не всем

Роковая случайность или хладнокровное убийство? Правоохранители города Кинеля выясняют, что случилось возле местного супермаркета на улице Украинской. Вечером 27 июня там погиб 62-летний Сергей З. Случилось это после конфликта с молодыми людьми неславянской внешности.

— Молодые ребята — парни и девушки — возле своей машины громко слушали музыку. Было примерно восемь вечера, половина девятого, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местный житель Игорь Иванов (личные данные изменены). — Этот мужчина попросил сделать потише. Один из парней выбежал из машины и ударил его, он упал.

Травма, полученная Сергеем, оказалась смертельной — медики помочь ему уже ничем не смогли. На месте событий собрались зеваки, а вскоре туда прибыла и следственно-оперативная группа.

Кто начал конфликт?

В ходе опроса свидетелей выяснилось, что все не так однозначно. Как заявляют очевидцы из компании молодого человека, который нанес роковой удар, потерпевший сам «напросился».

— Дед первый начал. Если бы он подошел спокойно и сказал бы, то вопрос можно было бы решить иначе, — делится своей версией Руслан Г. — А он вместо этого орал на пацанов как бешеный, ударил одного из них, а после этого получил в ответ.

В то же время другие люди, находившиеся на Украинской, уверяют — Сергей вел себя корректно:

— Если он и повышал голос, то только для того, чтобы его услышали. Эти «музыканты» многим тут не по душе. А тут еще и такое. Не важно, как он к ним обратился — человека больше нет! А его дома ждала семья, дети!

Убили, но по неосторожности

Сейчас материалы по факту случившегося находятся у следователей. Они оперативно установили всех участников конфликта.

— По предварительной версии, 22-летний местный житель в ходе внезапно возникшей ссоры нанес два удара кулаком по голове мужчины. В момент падения он ударился затылком об асфальт и скончался до приезда скорой помощи, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

Преступлению уже дали квалификацию. Возбуждено уголовное дело по статья 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание — лишение свободы до двух лет. Сейчас разбирательства продолжаются.