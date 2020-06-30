«Большинство показателей в норме»: в Самарской области проверили состояние природных источников

В Самарской области более 1500 родников, они питают реки и озера губернии, а кое-где являются единственным источником питьевой воды. Старожилы с грустью замечают: «Уходит вода, пересыхают источники». Некоторые перестают нести воду из-за естественных процессов, другие из-за деятельности человека. Потому сейчас особенно важно обратить внимание на эти бесценные дары природы.

«Комсомольская правда» - Самара» при поддержке регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования запустила экологический проект «Родники Самарской области». Один из этапов проекта - поездка по малоизвестным источникам региона. Активисты постарались узнать легенды и предания, связанные с природными источниками, привели в порядок прилегающую территорию, а в девяти взяли воду на экспертизу.

- В нашей лаборатории мы проверили воду на соответствие СанПиН. Экспертизу проводили по нескольким параметрам: органолептическим, микробиологическим и физико-химическим, - уточнила инженер испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции ФБУ «Самарский ЦСМ» Оксана Невесенко.

Воду на анализ взяла инженер испытательной лаборатории Оксана Невесенко.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме того, теперь на источниках появились информационные таблички с названием родника и правилами бережного обращения с родниковой водой.

- Сейчас многие родники пересыхают, поэтому очень важно отметить на карте Самарской области действующие источники и привлечь внимание к культуре использования воды. Конечно, хочется, чтобы наша маленькая акция выросла в большой экологический проект и чтобы все действующие родники были нанесены на карту и по возможности сохранены, - отметила руководитель Отдела специальных проектов Самарского филиала ИД «Комсомольская правда» Анжелика Потеряхина.

За время путешествия даже искушенные журналисты по-новому взглянули на родной край, побывали в лесной чаще, восхитились бескрайностью полей и красотой водоемов Самарской области.

- Важно, чтобы люди знали, что у нас есть такое богатство и как этим можно пользоваться. Эта акция показывает, чем богата наша земля, - прокомментировал заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго. Также он отметил, что природные источники - это важнейший элемент экосистемы.

А член Самарского отделения Русского географического общества Евгений Маклов отметил, что вода помнит все. Если люди будут заботиться об источниках, из которых берут воду, говорить воде что-то хорошее, то она будет во благо.

Затерянный в крапиве и мяте

Первой остановкой стало село Сколково Кинельского района. Здесь есть сразу два источника. Один легко можно найти у местной администрации, а вот второй без провожатого не отыщешь. Дорога к нему ведет между огородов и под горку. Здесь в зарослях крапивы и мяты и бьет из земли ледяная вода.

- Этот источник пока сложно назвать благоустроенным, - рассказывает глава администрации поселения Сколково Евгений Ветрич. - Самое важное сейчас - накрыть родник, чтобы сверху в воду не попадала грязь. Хочется поставить беседку или лавочки, чтобы народ приходил сюда, любовался красотой природы и набирал воды. Важно сделать и дорожку. Думаю, что при поддержке партнеров проекта и помощи молодежи мы его приведем в положенный вид.

Воду из этого ключа местные жители используют для питья и приготовления еды. Но наши специалисты решили сначала дождаться результатов экспертизы.

- Если экологическая обстановка в данном регионе благоприятная, то и родники будут соответствовать требованиям и нормам, будут пригодны для питья, - напоминает начальник отдела водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ Александр Суперфин. - На глаз определить, насколько качественная вода в источнике, нельзя. Если водный горизонт недостаточно защищен, в воде могут быть загрязнения. Необходимо проводить анализ воды. Ее качество во многом зависит и от того, через какие структуры проводит водный горизонт. Это могут быть легко размываемые породы, которые вымываются наружу, и они не всегда благоприятны: гипс, известь.

Пицца от «Додо» в путешествии еще вкуснее!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сохранить природную красоту

В безопасности воды в роднике села Красный Ключ местные жители не сомневаются. Так и заявили: «Она у нас не хуже минеральной из магазина!»

Откуда появилось название села и связано ли оно с красотой источника, точно уже никто не скажет. Но местная легенда гласит, что холмы вокруг поселка были красными от спелых ягод, а в овраге бил ключ, так и стали называть «Красный Ключ».

- Здесь живут очень аккуратные люди, вот и за источником своим они приглядывают, - рассказывает глава сельского поселения Богдановка, в состав которого входит село Красный Ключ, Андрей Екимов. - Мистических историй, связанных с этим ключом, нет, но местные жители очень стараются сохранить первозданную красоту этого места. Мы не хотим, чтобы живую воду заковали в колодец или в трубу, но вот дорогу к роднику сделать надо, спуск тут крутой.

Гостеприимная земля

Самарская область всегда славилась своим гостеприимством. Вот и участников экологической акции из Богдановки просто так не отпустили, а привезли на вкусный обед в жемчужину района - аул Казахский. Сюда на экскурсию приезжают даже иностранные делегации. Главное сокровище - этнографический музей.

- В 2006 году нам подарили юрту, и мы превратили ее в этнографический музей. Здесь представлен весь уклад жизни казахов былых времен. Так что не только родниками богаты наши места, но и культурой. А вода у нас и правда вкусная, хоть из скважины, хоть из родника! - отметила заведующая местным Домом культуры Ахзиба Джумаева.

В любой экспедиции необходим привал. Благодаря продукции Самарского хлебозавода №5 наш привал был очень вкусным. Сотрудники хлебозавода, узнав об экспедиции, собрали для участников пакеты со свежей выпечкой: ватрушками «Творожное наслаждение», слойками с грушевой начинкой, «Ризо» с маком, бейглами, круассанами.

Угощения Самарского хлебозавода №5 разлетелись на ура!Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

Благодарим нашего партнера, пиццерию «Додо». Специально для экспедиции ее сотрудники рано утром испекли вкуснейшие пиццы. Перекус не только утолил голод, но и поднял настроение. Кстати, в Сызрани тоже есть ресторан этой сети.

Спасибо нефтяникам

Следующие два родника участники экспедиции нашли недалеко от поселения Новый Сарбай.

- Это источник «Тростянский», - рассказывает об одном из них глава поселения Новый Сарбай Александр Золотухин. - В свое время здесь нефтяники делали изыскания и нашли воду. Скважины оставили по просьбе местных жителей. Источник используется и сейчас. Особенно летом, а вот осенью, ранней весной и зимой проехать здесь непросто, грязно, хотя и находится ключ всего в 200 метрах от трассы. Конечно, нужна дорога, а еще лавочки и беседка.

Местные жители за источником присматривают. Чтобы вода не лилась понапрасну, припаяли кран. Но живой воде такое решение не понравилось, и теперь она не бежит, как раньше, а течет тонкой струей. Недавно рядом посадили каштаны. Вот вырастут, и люди смогут отдыхать в их тени, ведь находится источник в поле, спрятаться от зноя негде.

Вот так «Фонтан»!

А вот второй источник в поселении Новый Сарбай - неукротимый, стремительный, потому и зовется «Фонтан». Бьет из земли с таким напором, что воды хватает и людям, и животным. От него идут желоба, в которых коровы и другая живность могут утолить жажду.

- В Кинельском районе более 30 источников. До многих сложно добраться. Они в лесах. В рамках акции «Родники Самарской области» вы посетили все источники, которые особо нуждаются во внимании. Люди ими активно пользуются и очень просят чуть-чуть помочь в благоустройстве, - отметил исполняющий обязанности директора МБУ «Управление природопользования» Кинельского района Александр Смирнов.

Анжелика Потеряхина подарила Александру Смирнову книгу из новой серии ИД «КП».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ох, ты «Горенка!»

В Кинель-Черкасском районе экспедиция отправилась в чащу леса. Казалось, что кроме голодных комаров там ждать нечего, но тут, недалеко от села Семеновка, оказался спрятан чудо-родник «Горенка».

- Вода в этом роднике насыщена серебром, - поведала руководитель культурно-досугового центра сельского поселения Красная Горка Светлана Павлова. - В былые времена рядом было барское село. Так вот, по легенде, горничная полюбила барина. Любовь не была взаимной, и девушка бросилась с обрыва вниз. На том месте, где ее нашли, и бил источник с чистой водой.

Теперь сюда в знак сильной любви приезжают молодожены. Склоны у родника покрыты памятными надписями. Старожилы рассказывают, что раньше здесь проводили ярмарки и праздники, а сейчас дорога почти заросла. В непогоду по грунтовой тропе не проехать, вот и опустела беседка у родника, а комары озверели.

«Романовский», но не царский

Еще одно живописное место - родник «Романовский» в селе Богородское. Все местные жители ходят сюда за родниковой водой. Молодежь сколотила лавочки, сделала заборчик. Дети посадили цветы и регулярно прибегают их поливать.

Можно ли пить воду из этого источника, точно расскажет экспертиза, но местные жители уже и не представляют, как жить без родниковой воды.

- В Кинель-Черкасском районе много источников, но если сравнить, сколько их было 10 - 12 лет назад и сейчас, то заметно уменьшение. Эта акция очень важная, я искренне надеюсь, что она привлечет внимание как общественности, так и организаций к сохранению родников, и мы внимательнее будем относиться к таким источникам пресной воды. Это действительно кладезь, который нужно беречь и облагораживать, - не сомневается начальник отдела экологического контроля и окружающей среды Кинель-Черкасского района Владимир Зайцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/787798" frameborder="0"></iframe> В Самарской области проверили состояние природных источников.Андрей ТАНАЕВ

Один на весь дачный массив

Второй день был посвящен Сызранскому району и начался с родника в поселении Уваровка. К нему протоптаны две дороги: тропинка под горку, сквозь заросли и деревья - так за родниковой водой приходят жители Уваровки; другая, с противоположной стороны, более широкая - ею активно пользуются дачники.

- Родник называют «Уваровский». Сюда люди приезжают со всей округи, - рассказывает дачник Валерий Абрамов. - После дождя вода мутнеет, появляется осадок, но она вкусная. Для дачного массива это единственный источник воды.

Участники экспедиции убрали мусор вокруг, установили информационную табличку и взяли воду на экспертизу.

Ключ в селе Уваровка для дачников единственный источник воды.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В чащу леса кувырком

Родник «Горюшкин», что расположился в селе Заборовка, наоборот, поразил своей недоступностью и чистотой.

- На территории сельского поселения много живописных мест, в том числе источник, который у нас называется «Горюшкин», потому что он находится в Горюшкиной части села. По преданию, эта заречная часть часто горела. Здесь нет водопровода, жители пользуются своими скважинами. В свое время этот ключ был для них единственным источником питья, - рассказывает глава сельского поселения Заборовка Ирина Беленовская.

Чтобы добраться до источника сейчас, придется спуститься по узкой лесной тропинке до пруда. Место труднодоступное, но красивое.

На другой окраине этого села есть еще один ключ. Безымянный источник также затерян в лесу. Здесь отлично видно, как из земли пульсирует вода, она собирается в небольшую лужицу, а затем превращается в ручей. Рядом стоит кружка для тех, кто решит утолить жажду. И из этого ключа мы взяли воду на экспертизу.

КОНКРЕТНО

Экспертная оценка

Итоги поездки участники обсудили во время круглого стола в виртуальном пресс-центре «Комсомольской правды». Как рассказала начальник испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции ФБУ «Самарский ЦСМ» Наталья Кварацхелия, в целом по большинству показателей все образцы оказались в пределах нормы. В воде не было привкуса, мутность была менее 0,5 мг на кубический дециметр. Показатель ph в норме во всех образцах. Также низким оказался показатель наличия нитратов в пробах, это означает, что удобрения не попадают в воду.

В родниках «Тростянский», «Фонтан» и в источниках в поселениях Красный Ключ и Заборовка была низкая жесткость от 2,1 до 6,4, это значит, что в пробах низкое содержание солей кальция и магния. Также на всех родниках оказалась низкая общая минерализация от 163 до 683, при норме от 1000 до 1500.

Содержание органических веществ тоже оказалось даже ниже нормы, очень мало в воде было сульфатов и хлоридов. В роднике в Уваровке, по всей видимости, есть микробное загрязнение, то есть воду оттуда нужно обязательно кипятить.

В «Горенке» в четыре раза превышено общее микробное число, возможно, это связано с тем, что вода собирается в чаше и там удобная среда для размножения микроорганизмов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

КНПЗ: инвестиции в экологию

Рассказываем, как прошла первая экологическая акция «Родники Самарской области» (подробности)

Новокуйбышеский НПЗ: инициативная молодежь

Новокуйбышевский НПЗ, как часть социально-ответственной компании «Роснефть», реализует множество мероприятий, направленных на сохранение водных ресурсов. (подробности)

ННК: внимание берегам

Нефтехимики поддерживают коллег: не только производственные, но и общественные экологические мероприятия необходимы для сохранения окружающей среды. (подробности)

НЗМП: экологическое воспитание

Еще один участник акции «Родники Самарской области» - Новокуйбышевский завод масел и присадок - также совершенствует свои «отношения» с водными ресурсами. (подробности)

СНПЗ: судовому топливу - экологическое качество

Сызрань - жемчужина на берегу Волги, ее природа не поддается описанию. Нефтепереработчики в ходе экспедиции по родникам еще раз убедились в верности своей экологической политики - сохранении такой красоты. (подробности)

Самаранефтегаз: шефство над родниками

Для нефтедобытчиков «родниковая» экспедиция не стала чем-то новым - предприятие не первый год заботится о ключах, бьющих из земли. (подробности)