Правда чистой воды

Произносишь слово «родник», и перед глазами встает звонкая струйка воды, журчащая в камнях, прохладная даже в летний зной. Чистая, вкусная, дарящая прохладу, избавляющая от усталости водица, которая бывает так кстати в жаркий день. В Самарской области более 1500 родников, они питают реки и озера губернии, а для некоторых сел и деревень являются единственным источником питьевой воды. Но сегодня далеко не все из них находятся в приемлемом состоянии. Некоторые перестают приносить воду из-за естественных процессов, другие - из-за деятельности человека. Помочь таким источникам, очистить их, сберечь - главная задача, исполнить которую могут только люди. Как защитить родники от губительного влияния цивилизации? Какая поддержка нужна природе сегодня?

Чтобы ответить на эти вопросы и найти родники, которые больше всего сегодня нуждаются в помощи, «КП» - Самара» решила отправиться в экологическую акцию по малоизвестным источникам области. Партнера для этого мероприятия искали недолго. Шесть дочерних обществ компании «Роснефть» с готовностью поддержали инициативу, собрав отряд экологического десанта: в течение трех дней эти «волонтеры природы» ездили по красивейшим уголкам нашей губернии, объединенным одним признаком - наличием «диких» родников. Активисты постарались узнать легенды и предания, связанные с природными источниками, привели в порядок прилегающую территорию, а в девяти взяли воду на экспертизу.

В первый день, 16 июня, экспедиция журналистов, экспертов и сотрудников АО «НК НПЗ», АО «КНПЗ», АО «ННК» и ООО «НЗМП» побывала на шести источниках Кинельского и Кинель-Черкасского районов. Мы посетили родники в селах Сколково, Красный Ключ, Новый Сарбай, придорожные «Фонтан» и «Тростянский», источник «Горенка» в селе Семеновка и «Романов» в Богородском. На следующий день мы с местными нефтепереработчиками - сотрудниками АО «СНПЗ» - осмотрели еще три родника в Сызранском районе: в селе Уваровка и близ села Заборовка. В третий день акции эстафетную палочку приняли нефтедобытчики: отряд Самаранефтегаза в Кинельском районе провел субботник на святом источнике в честь Владимирской иконы Божьей матери (село Алакаевка) и навестил ранее им же благоустроенный родник «Холодненький».

В ходе трехдневной поездки на территории всех источников убран мусор. Разработан план дальнейших действий по облагораживанию родников. По итогам акции прошел круглый стол в онлайн-формате, в рамках которого предприятия рассказали о своей экологической политике, в частности - относительно водных ресурсов.

ЦИФРА

1 млн 400 тыс.мальков ценных пород рыб было выпущено в Саратовское водохранилище предприятиями самарской площадки НК «Роснефть» за последние три года.

КНПЗ: инвестиции в экологию

Рассказываем, как прошла первая экологическая акция «Родники Самарской области» (подробности)

Новокуйбышеский НПЗ: инициативная молодежь

Новокуйбышевский НПЗ, как часть социально-ответственной компании «Роснефть», реализует множество мероприятий, направленных на сохранение водных ресурсов. (подробности)

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Нефтехимики поддерживают коллег: не только производственные, но и общественные экологические мероприятия необходимы для сохранения окружающей среды. (подробности)

НЗМП: экологическое воспитание

Еще один участник акции «Родники Самарской области» - Новокуйбышевский завод масел и присадок - также совершенствует свои «отношения» с водными ресурсами. (подробности)

СНПЗ: судовому топливу - экологическое качество

Сызрань - жемчужина на берегу Волги, ее природа не поддается описанию. Нефтепереработчики в ходе экспедиции по родникам еще раз убедились в верности своей экологической политики - сохранении такой красоты. (подробности)

Самаранефтегаз: шефство над родниками

Для нефтедобытчиков «родниковая» экспедиция не стала чем-то новым - предприятие не первый год заботится о ключах, бьющих из земли. (подробности)