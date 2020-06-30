КНПЗ: инвестиции в экологию

Куйбышевский НПЗ ведет целенаправленную работу в отношении сохранения водных ресурсов давно: современные очистные сооружения предприятие построило одним из первых в регионе. Сегодня они модернизируются, как и другие заводские объекты: хотя и нет предела совершенству, есть критерий, к которому должно стремиться любое промышленное производство, использующее воду - нормативы загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного значения.

- Программа реконструкции заводских очистных сооружений - это капиталоемкое мероприятие, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Анна Булушева. - Проектом предусмотрено внедрение самых передовых технологий и оборудования. В результате реконструкции стоки, прошедшие очистку, по качеству воды будут соответствовать нормам природных водоемов.

Очистные сооружения КНПЗ очищают не только промышленные стоки, но и бытовые. Для большей эффективности здесь работает установка ультрафиолетового обеззараживания - благодаря ей по микробиологическим показателям вода соответствует самым жестким нормативам. Но заводчане заботятся не только о реках, но и о грунтовых водах: на КНПЗ идет замена морально и физически устаревших установок, демонтаж старых трубопроводов - используется весь ряд превентивных мер. Здесь понимают: не допускать загрязнения - гораздо эффективнее и правильнее, чем ликвидировать последствия.

На родниках, в частности, на «Фонтане», установили таблички с правилами пользования природным источником.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Наш коллектив инициирует различные экологические акции, - говорит Анна Владимировна. - Круглый год собираем пластиковые бутылки, крышки, макулатуру, батарейки, ветошь для дальнейшей переработки. Сотрудники предприятия всегда с удовольствием участвуют в субботниках - забота об окружающей среде стала для каждого привычным, совершенно нормальным делом.

Одна из любимых заводчанами экологических акций тесно связана с водным богатством нашего края - это ежегодное пополнение водных биоресурсов Волги. Мальки ценных промысловых рыб, выращенные в специальных рыбопитомниках, выпускаются в естественную среду обитания. Рыба - такой же участник речной экосистемы, как и родники, питающие реки.

- Каждый родник уникален, - считает Анна Булушева. - Это настоящий дар природы людям. В Сколково, например, тропа к источнику не зарастает, хотя он и не благоустроен - жители с удовольствием используют воду как питьевую. Но родник безымянный - почему бы тем же сколковцам не придумать для него название? Родник станет не только полезной, но и культурной достопримечательностью поселения.