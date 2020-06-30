2020-06-30T10:16:30+03:00
Общество

КНПЗ: инвестиции в экологию

Рассказываем, как прошла первая экологическая акция «Родники Самарской области»
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
В Красном Ключе родниковую воду пьют всем селом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.В Красном Ключе родниковую воду пьют всем селом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Изменить размер текста:

Куйбышевский НПЗ ведет целенаправленную работу в отношении сохранения водных ресурсов давно: современные очистные сооружения предприятие построило одним из первых в регионе. Сегодня они модернизируются, как и другие заводские объекты: хотя и нет предела совершенству, есть критерий, к которому должно стремиться любое промышленное производство, использующее воду - нормативы загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного значения.

- Программа реконструкции заводских очистных сооружений - это капиталоемкое мероприятие, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Анна Булушева. - Проектом предусмотрено внедрение самых передовых технологий и оборудования. В результате реконструкции стоки, прошедшие очистку, по качеству воды будут соответствовать нормам природных водоемов.

Очистные сооружения КНПЗ очищают не только промышленные стоки, но и бытовые. Для большей эффективности здесь работает установка ультрафиолетового обеззараживания - благодаря ей по микробиологическим показателям вода соответствует самым жестким нормативам. Но заводчане заботятся не только о реках, но и о грунтовых водах: на КНПЗ идет замена морально и физически устаревших установок, демонтаж старых трубопроводов - используется весь ряд превентивных мер. Здесь понимают: не допускать загрязнения - гораздо эффективнее и правильнее, чем ликвидировать последствия.

На родниках, в частности, на «Фонтане», установили таблички с правилами пользования природным источником. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На родниках, в частности, на «Фонтане», установили таблички с правилами пользования природным источником.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Наш коллектив инициирует различные экологические акции, - говорит Анна Владимировна. - Круглый год собираем пластиковые бутылки, крышки, макулатуру, батарейки, ветошь для дальнейшей переработки. Сотрудники предприятия всегда с удовольствием участвуют в субботниках - забота об окружающей среде стала для каждого привычным, совершенно нормальным делом.

Одна из любимых заводчанами экологических акций тесно связана с водным богатством нашего края - это ежегодное пополнение водных биоресурсов Волги. Мальки ценных промысловых рыб, выращенные в специальных рыбопитомниках, выпускаются в естественную среду обитания. Рыба - такой же участник речной экосистемы, как и родники, питающие реки.

- Каждый родник уникален, - считает Анна Булушева. - Это настоящий дар природы людям. В Сколково, например, тропа к источнику не зарастает, хотя он и не благоустроен - жители с удовольствием используют воду как питьевую. Но родник безымянный - почему бы тем же сколковцам не придумать для него название? Родник станет не только полезной, но и культурной достопримечательностью поселения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему сотрудничество с кооперативом становится оптимальным решением для улучшения жилищных условий
Сотрудничество с жилищным кооперативом позволяет приобрести квартиру наиболее выгодно, в том числе с учетом новых потребностей в улучшении жилищных условий
Стала примером самоотверженности: именем умершей девушки-волонтера назовут медицинский колледж
19-летняя Светлана Анурьева из Ульяновска умирала от рака, но до последнего помогала другим. Девушку посмертно наградил Владимир Путин, а ее имя получит колледж, в котором она училась
Новости 24
В Самарской области задержали 68-летнего пенсионера, который порезал 71-летнюю сестру
Медики раскрыли причины смерти еще трех пациентов с коронавирусом
Стало известно, как и где заболел коронавирусом еще 51 человек в Самарской области
В Самарской области от коронавируса умерли еще три человека
В Самарской области за сутки коронавирусом заразился еще 51 человек
В Самаре приняли военную присягу 39 спортсменов-чемпионов
Житель Самарской области вырастил на своем участке 138 кустов конопли
В Самарской области мотоциклист погиб после ДТП с ЗИЛом коммунальщиков
На Грушинский фестиваль подали рекордное количество заявок
Божович согласился на сокращение компенсации при расторжении контракта с «Крыльями Советов»
В Самарской области задержали мошенника из Ижевска
Самару ждет обжигающая жара до 30 градусов
В Самаре рассказали о сроках окончания дистанционного обучения
Стали известны результаты теста «Крыльев Советов» на коронавирус
В Самаре утилизировали 3 кг красной икры
В Самарской области несколько суток ищут пропавшего подростка
На полигоне бытовых отходов АО «Экология» нашли нарушения
Железнодорожное направление «Москва - Самара» попало в топ самых популярных среди россиян этим летом
В Сызрани мотоциклист сбил рабочего и врезался в грузовик коммунальной службы
На следующей неделе подведут итоги конкурса «Медицина – мое призвание»
В Самаре ждут лесных пожаров
Самарская сетевая компания дала энергию «Року на Волге»
Туристов попросили не ехать на Грушинскую поляну из-за комаров, клещей и COVID