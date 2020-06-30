2020-06-30T10:14:43+03:00
Общество

НЗМП: экологическое воспитание

Рассказываем, как прошла первая экологическая акция «Родники Самарской области»
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
Родник «Горенка» - природный памятник регионального значения Фото: Светлана МАКОВЕЕВАРодник «Горенка» - природный памятник регионального значения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Еще один участник акции «Родники Самарской области» - Новокуйбышевский завод масел и присадок - также совершенствует свои «отношения» с водными ресурсами.

- В январе 2020 года завершилось строительство комплекса, состоящего из блока оборотного водоснабжения и станции очистки промышленных стоков, - рассказала главный специалист отдела охраны окружающей среды Управления ПБОТОС ООО «НЗМП» Юлия Ушмудьева. - Строительство, осуществленное в рамках реализации инвестиционной программы развития, было одобрено трехсторонним соглашением о взаимодействии Минприроды России, Росприроднадзора и ПАО «НК «Роснефть». Комплекс спроектирован с использованием всех требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Технология, используемая в новом комплексе, направлена на устойчивое снижение воздействия на окружающую среду, а также уменьшение забора воды на технологические нужды благодаря ее вовлечению в оборот.

Свою ответственность заводчане чувствуют не только перед водными обитателями. Участие в субботниках для коллектива давно стало традиционным мероприятием, причем далеко не раз в году. Сотрудники НЗМП убирают закрепленную за предприятием территорию в рамках весенне-осеннего городского марафона по благоустройству, очищая ее от мусора. Выезжают заводчане по инициативе своих экологов и на озеро Дегтярное в поселок Липяги - не отдохнуть, а как следует поработать: очистить его береговую линию.

- В конце июня мы планируем выехать на субботник в поселок Гранный. Там совместно с администрацией города также приведем в порядок берег реки Криуши - притока Волги, - говорит Юлия Александровна. - Очень приятно было поучаствовать в «родниковой» акции: наш край богат родниками, их более полутора тысяч в нашем регионе. И только около 300 благоустроены - нужно работать в этом направлении.

Пока же производители масел и присадок работают с детьми и молодежью - с теми, кому предстоит в корне изменить отношение к природе с потребительского на полноценное партнерское.

- Мы на постоянной основе проводим в школах нашего города экологические уроки, - говорит Юлия Ушмудьева. - К слову, эта тема интересна и младшим классам, и старшеклассникам - неравнодушное поколение растет!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему сотрудничество с кооперативом становится оптимальным решением для улучшения жилищных условий
Сотрудничество с жилищным кооперативом позволяет приобрести квартиру наиболее выгодно, в том числе с учетом новых потребностей в улучшении жилищных условий
Стала примером самоотверженности: именем умершей девушки-волонтера назовут медицинский колледж
19-летняя Светлана Анурьева из Ульяновска умирала от рака, но до последнего помогала другим. Девушку посмертно наградил Владимир Путин, а ее имя получит колледж, в котором она училась
Новости 24
В Самарской области задержали 68-летнего пенсионера, который порезал 71-летнюю сестру
Медики раскрыли причины смерти еще трех пациентов с коронавирусом
Стало известно, как и где заболел коронавирусом еще 51 человек в Самарской области
В Самарской области от коронавируса умерли еще три человека
В Самарской области за сутки коронавирусом заразился еще 51 человек
В Самаре приняли военную присягу 39 спортсменов-чемпионов
Житель Самарской области вырастил на своем участке 138 кустов конопли
В Самарской области мотоциклист погиб после ДТП с ЗИЛом коммунальщиков
На Грушинский фестиваль подали рекордное количество заявок
Божович согласился на сокращение компенсации при расторжении контракта с «Крыльями Советов»
В Самарской области задержали мошенника из Ижевска
Самару ждет обжигающая жара до 30 градусов
В Самаре рассказали о сроках окончания дистанционного обучения
Стали известны результаты теста «Крыльев Советов» на коронавирус
В Самаре утилизировали 3 кг красной икры
В Самарской области несколько суток ищут пропавшего подростка
На полигоне бытовых отходов АО «Экология» нашли нарушения
Железнодорожное направление «Москва - Самара» попало в топ самых популярных среди россиян этим летом
В Сызрани мотоциклист сбил рабочего и врезался в грузовик коммунальной службы
На следующей неделе подведут итоги конкурса «Медицина – мое призвание»
В Самаре ждут лесных пожаров
Самарская сетевая компания дала энергию «Року на Волге»
Туристов попросили не ехать на Грушинскую поляну из-за комаров, клещей и COVID