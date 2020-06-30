НЗМП: экологическое воспитание

Еще один участник акции «Родники Самарской области» - Новокуйбышевский завод масел и присадок - также совершенствует свои «отношения» с водными ресурсами.

- В январе 2020 года завершилось строительство комплекса, состоящего из блока оборотного водоснабжения и станции очистки промышленных стоков, - рассказала главный специалист отдела охраны окружающей среды Управления ПБОТОС ООО «НЗМП» Юлия Ушмудьева. - Строительство, осуществленное в рамках реализации инвестиционной программы развития, было одобрено трехсторонним соглашением о взаимодействии Минприроды России, Росприроднадзора и ПАО «НК «Роснефть». Комплекс спроектирован с использованием всех требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Технология, используемая в новом комплексе, направлена на устойчивое снижение воздействия на окружающую среду, а также уменьшение забора воды на технологические нужды благодаря ее вовлечению в оборот.

Свою ответственность заводчане чувствуют не только перед водными обитателями. Участие в субботниках для коллектива давно стало традиционным мероприятием, причем далеко не раз в году. Сотрудники НЗМП убирают закрепленную за предприятием территорию в рамках весенне-осеннего городского марафона по благоустройству, очищая ее от мусора. Выезжают заводчане по инициативе своих экологов и на озеро Дегтярное в поселок Липяги - не отдохнуть, а как следует поработать: очистить его береговую линию.

- В конце июня мы планируем выехать на субботник в поселок Гранный. Там совместно с администрацией города также приведем в порядок берег реки Криуши - притока Волги, - говорит Юлия Александровна. - Очень приятно было поучаствовать в «родниковой» акции: наш край богат родниками, их более полутора тысяч в нашем регионе. И только около 300 благоустроены - нужно работать в этом направлении.

Пока же производители масел и присадок работают с детьми и молодежью - с теми, кому предстоит в корне изменить отношение к природе с потребительского на полноценное партнерское.

- Мы на постоянной основе проводим в школах нашего города экологические уроки, - говорит Юлия Ушмудьева. - К слову, эта тема интересна и младшим классам, и старшеклассникам - неравнодушное поколение растет!