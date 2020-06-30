Самаранефтегаз: шефство над родниками

Для нефтедобытчиков «родниковая» экспедиция не стала чем-то новым - предприятие не первый год заботится о ключах, бьющих из земли.

- Самаранефтегаз в рамках социально-экономического партнерства на протяжении многих лет помогает муниципалитетам решать вопросы, связанные с восстановлением и обустройством природных источников, - рассказал начальник управления охраны окружающей среды Максим Паис. - Такие проекты при помощи нефтяников за последние 10 лет реализованы в Богатовском, Борском, Исаклинском, Сергиевском, Шенталинском и Шигонском районах. На этот раз мы навели чистоту и порядок на двух родниках в селе Алакаевка Кинельского района.

Рациональное освоение природных богатств, внедрение передовых технологий для снижения воздействия на окружающую среду - важные принципы работы АО «Самаранефтегаз». С каждым годом предприятие увеличивает инвестиции в природоохранные мероприятия, создавая современное, высокотехнологичное производство, работающее в гармонии с природой. Самаранефтегаз построил четыре площадки по переработке грунтов с повышенным содержанием углеводородов, причем последняя из них введена в эксплуатацию в прошлом году на Яблоневском месторождении. Проведены работы по установке рекуператоров на объектах предприятия в рамках целевой газовой программы, что позволило окончательно решить вопрос рационального использования попутного нефтяного газа на основных месторождениях. Полностью прекращен забор воды из поверхностных водных объектов для закачки в пласт с целью поддержания пластового давления. Кроме того, Самаранефтегаз уделяет особое внимание повышению надежности трубопроводов с применением новых технологий и материалов. На предприятии реализуется специальная программа, в рамках которой проводятся работы по реконструкции, диагностированию, ингибированию трубопроводного парка.

Одним из эффективных инструментов повышения экологической культуры сотрудников предприятия являются ежегодные смотры-конкурсы. Кроме этого, нефтяники принимают участие в различных экологических мероприятиях, связанных с благоустройством территорий, уборкой мусора, а также в традиционном выпуске мальков в реку. Только в прошлом году в Волгу отправились более 270 тысяч сеголеток толстолобика, сазана и стерляди.

Нефтяники учат беречь водное богатство и детей. Несколько лет подряд они организуют передвижную выставку «Рыбное богатство Волги», которая демонстрируется в ряде школ нашей области. Экспонаты выставки знакомят ребят с ценными породами рыб, обитающими в Волге, в том числе с теми видами, которые в настоящее время находятся на грани исчезновения. Кто знает: может быть, с таким отношением и не исчезнут?