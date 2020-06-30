2020-06-30T11:18:55+03:00
Общество

Самаранефтегаз: шефство над родниками

Рассказываем, как прошла первая экологическая акция «Родники Самарской области»
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
На святом источнике в Алакаевке нефтяники провели настоящий субботник.На святом источнике в Алакаевке нефтяники провели настоящий субботник.
Изменить размер текста:

Для нефтедобытчиков «родниковая» экспедиция не стала чем-то новым - предприятие не первый год заботится о ключах, бьющих из земли.

- Самаранефтегаз в рамках социально-экономического партнерства на протяжении многих лет помогает муниципалитетам решать вопросы, связанные с восстановлением и обустройством природных источников, - рассказал начальник управления охраны окружающей среды Максим Паис. - Такие проекты при помощи нефтяников за последние 10 лет реализованы в Богатовском, Борском, Исаклинском, Сергиевском, Шенталинском и Шигонском районах. На этот раз мы навели чистоту и порядок на двух родниках в селе Алакаевка Кинельского района.

Рациональное освоение природных богатств, внедрение передовых технологий для снижения воздействия на окружающую среду - важные принципы работы АО «Самаранефтегаз». С каждым годом предприятие увеличивает инвестиции в природоохранные мероприятия, создавая современное, высокотехнологичное производство, работающее в гармонии с природой. Самаранефтегаз построил четыре площадки по переработке грунтов с повышенным содержанием углеводородов, причем последняя из них введена в эксплуатацию в прошлом году на Яблоневском месторождении. Проведены работы по установке рекуператоров на объектах предприятия в рамках целевой газовой программы, что позволило окончательно решить вопрос рационального использования попутного нефтяного газа на основных месторождениях. Полностью прекращен забор воды из поверхностных водных объектов для закачки в пласт с целью поддержания пластового давления. Кроме того, Самаранефтегаз уделяет особое внимание повышению надежности трубопроводов с применением новых технологий и материалов. На предприятии реализуется специальная программа, в рамках которой проводятся работы по реконструкции, диагностированию, ингибированию трубопроводного парка.

Одним из эффективных инструментов повышения экологической культуры сотрудников предприятия являются ежегодные смотры-конкурсы. Кроме этого, нефтяники принимают участие в различных экологических мероприятиях, связанных с благоустройством территорий, уборкой мусора, а также в традиционном выпуске мальков в реку. Только в прошлом году в Волгу отправились более 270 тысяч сеголеток толстолобика, сазана и стерляди.

Нефтяники учат беречь водное богатство и детей. Несколько лет подряд они организуют передвижную выставку «Рыбное богатство Волги», которая демонстрируется в ряде школ нашей области. Экспонаты выставки знакомят ребят с ценными породами рыб, обитающими в Волге, в том числе с теми видами, которые в настоящее время находятся на грани исчезновения. Кто знает: может быть, с таким отношением и не исчезнут?

Навели порядок в селе Алакаевка на святом источнике. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Навели порядок в селе Алакаевка на святом источнике.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему сотрудничество с кооперативом становится оптимальным решением для улучшения жилищных условий
Сотрудничество с жилищным кооперативом позволяет приобрести квартиру наиболее выгодно, в том числе с учетом новых потребностей в улучшении жилищных условий
Стала примером самоотверженности: именем умершей девушки-волонтера назовут медицинский колледж
19-летняя Светлана Анурьева из Ульяновска умирала от рака, но до последнего помогала другим. Девушку посмертно наградил Владимир Путин, а ее имя получит колледж, в котором она училась
Новости 24
В Самарской области задержали 68-летнего пенсионера, который порезал 71-летнюю сестру
Медики раскрыли причины смерти еще трех пациентов с коронавирусом
Стало известно, как и где заболел коронавирусом еще 51 человек в Самарской области
В Самарской области от коронавируса умерли еще три человека
В Самарской области за сутки коронавирусом заразился еще 51 человек
В Самаре приняли военную присягу 39 спортсменов-чемпионов
Житель Самарской области вырастил на своем участке 138 кустов конопли
В Самарской области мотоциклист погиб после ДТП с ЗИЛом коммунальщиков
На Грушинский фестиваль подали рекордное количество заявок
Божович согласился на сокращение компенсации при расторжении контракта с «Крыльями Советов»
В Самарской области задержали мошенника из Ижевска
Самару ждет обжигающая жара до 30 градусов
В Самаре рассказали о сроках окончания дистанционного обучения
Стали известны результаты теста «Крыльев Советов» на коронавирус
В Самаре утилизировали 3 кг красной икры
В Самарской области несколько суток ищут пропавшего подростка
На полигоне бытовых отходов АО «Экология» нашли нарушения
Железнодорожное направление «Москва - Самара» попало в топ самых популярных среди россиян этим летом
В Сызрани мотоциклист сбил рабочего и врезался в грузовик коммунальной службы
На следующей неделе подведут итоги конкурса «Медицина – мое призвание»
В Самаре ждут лесных пожаров
Самарская сетевая компания дала энергию «Року на Волге»
Туристов попросили не ехать на Грушинскую поляну из-за комаров, клещей и COVID