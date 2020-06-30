«Чайка» ждет: где в Самаре провести отпуск на Волге?.

Закрытые на замок границы – не повод отказываться от запланированного отпуска.Под Самарой можно отдохнуть не хуже, чем на популярных курортах Турции и Греции..

Прощай, город!

Отдых на природе. Что может быть лучше? Однако, при всей любви к рассветам, закатам, плещущимся волнам и прочим прелестям средней полосы, времена туристических вылазок с палаткой остались для меня в «пионерской» юности. Прожить без благ цивилизации даже сутки – уже испытание. Поэтому предложение друзей отправиться на один из волжских островов я восприняла если не в штыки, то весьма критично.

- Приезжай с утра, раз такая нежная. Вечером домой уедешь. Не надоело тебе по клавиатуре стучать?- не сдавались товарищи. А я, изрядно устав от самоизоляции, проявила чудеса уступчивости.И уже в 9.00 на следующий день топталась на переправе. Добралась, как и уверяли мои инициативные друзья, без проблем. На автобусе доехала до улицы Жигули:буквально одна остановка от поселка Красная Глинка. Отсюда за три минуты спустилась к реке, где уже поджидало туристов небольшое судно. Устроившись на скамеечке, я утешала себя общими словами. Мол, иногда надо покидать любимую квартиру, ходить пешком, общаться с природой… Но тут теплоход отчалил от берега и я забыла обо всем. Как же тут красиво! Медленно удаляется, одновременно показывая свои истинные габариты и белея выстриженным боком, Лысая Гора, как на ладони Красная Глинка с ее домами и заводами, а вдалеке, за поворотом виднеется центр Самары, набережная. Урбанистический пейзаж постепенно сменяется ласкающей взгляд зеленью, а за бортом тихо плещется Волга. Хочется фотографировать непривычные городскому человеку виды и отправлять друзьям – пусть завидуют. А стоит это удовольствие – переправа по живописным местам – всего 70 рублей.

Живописная дорога от Красной Глинки до «Чайки» занимает 20 минут.Фото: Ирина ИСАЕВА

Первое знакомство

Путь мой лежит на остров Зелененький: много слышала о нем, но побывать не довелось. Стыдно, конечно, но случается такое с ленивыми горожанами.

- Вон он, Зелененький, - показывают мне более искушенные попутчики.

Ого, какой большой. Вдоль острова мы плыли минут пять, и, как я поняла потом, пристань находится примерно посередине. Сначала – длинный песчаный пляж с одинокими шатрами палаток: не только мне надоело квартирное заточение. Потом – смешанный высокий лес. А в нем – небольшие разноцветные домики.

- Турбаза «Чайка», - поясняют вездесущие соседи. - Ее сам легендарный конструктор Николай Дмитриевич Кузнецов строил. В советское время тут заводчане отдыхали, а теперь – все желающие.

Я сразу почувствовала себя такой желающей. Провести в таком райском месте, самой природой созданной для отдыха, несколько дней – идеально. А если ночевать при этом не в спальном мешке на песочке, а в уютной кровати с чистым постельным бельем… В общем, я твердо решила чуть позже отправиться на турбазу с экскурсией.

Остров Зелененький действительно зеленый. А еще солнечный.Фото: Ирина ИСАЕВА

Идеальная самоизоляция

После обеда, устав от жары, я уже буквально мечтала о тени. И отправилась побродить по тропинкам турбазы «Чайка».Стоит отметить: жара тут почти не ощущается. Идеальный вариант для тех, кто не любит палящее солнце, например, пожилых людей и малышей. На каждом шагу скамейки, беседки – можно посидеть, пообщаться с друзьями и близкими, почитать книгу. Особенно мне понравились большие многоуровневые беседки на побережье, под сенью берез и сосен – мимо неспешно проплывают корабли и кажется, что время остановилось. Тут можно уютно расположиться всей семьей или большой компанией и даже устроить небольшой пикник.Век бы сидела, но ведь у меня другие цели. И я отправляюсь искать административный корпус, попутно знакомясь с инфраструктурой турбазы. Завод-основатель был крупным предприятием, поэтому и турбаза строилась основательно. Помимо корпусов для отдыхающих здесь есть небольшой стадион, где при желании можно поиграть в футбол или волейбол, настольный теннис. Видела я и указатель «Бильярд». Построена большая столовая-«стекляшка» – как потом выяснилось на 200 мест. Кстати, турбаза – идеальное место, чтобы «самоизолироваться», если вас беспокоит эпидемиологическая ситуация в период распространения угрозы коронавируса. Домики стоят отдельно друг от друга, а пляж такой большой, что места хватит всем даже при условии соблюдения необходимой социальной дистанции.

Домики стоят прямо на берегу Волги.Фото: Ирина ИСАЕВА

Жилье разное: есть небольшие «квартиры», а есть дома на 6-7 человек со всеми удобствами.Фото: Ирина ИСАЕВА

В администрации мне объяснили: домиков на турбазе 170. Их вместимость – около 500 человек. Все они разные – маленькие, для любителей уединения, и шести-семиместные для больших компаний. «Большие» домики оборудованы туалетом и душем – горячая вода поступает без перебоев – спасибо электрическим водонагревателям. Маленькие хижинки без удобств, но общественные туалеты чистые, светлые и современные. Показали мне и знаменитый домик академика Кузнецова – скромно жили руководители советских времен, ничего не скажешь. Его апартаменты ничем не отличаются от соседних домов. Правда, наши современники увековечили память легендарного конструктора: на домике мемориальная доска, нарисована ракета и звезды, а на стенах комнат развешаны фотографии с важными моментами из жизни ученого-моторостроителя. Вообще, дома на «Чайке» располагаются по трем линиям: первая – буквально в пяти-семи метрах от воды. Это самые большие и комфортабельные номера. «Избушки» установлены на бетонных сваях, чтобы во время весеннего половодья щитовой домик не затопило. Все продумано и это приятно. Более того, чтобы сделать отдых максимально комфортным, несколько раз за лето территория обрабатывается от комаров и других насекомых, без которых раньше отдых на природе и представить было невозможно.

В этом домике отдыхал легендарный конструктор Николай Дмитриевич Кузнецов. А теперь может жить любой желающий.Фото: Ирина ИСАЕВА

В глубине острова расположено естественное озеро. В нем немало рыбы. Завсегдатаи «Чайки» об этом знают и приезжают отдыхать с удочками и резиновыми лодками: пока женщины и дети отдыхают, папы добывают карасиков, которых на закате можно так вкусно приготовить на гриле…

На «Чайке» обустроен маленький зоопарк: в нем живут курочки, гуси и настоящий кабан.Фото: Ирина ИСАЕВА

В общем, если вы хотите насладиться родной самарской природой, но при этом сделать свой отдых максимально комфортным (и не очень дорогим, что немаловажно) – турбаза «Чайка» ждет вас. Например, мы уже запланировали отпраздновать тут день рождения сына. Кстати, на турбазе есть все необходимое, чтобы праздник удался: можно арендовать мангал, решетку-гриль, а по выходным отдыхающие отрываются на танцполе с живой музыкой. Приезжайте и убедитесь сами!