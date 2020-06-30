2020-06-30T14:19:05+03:00
Здоровье

Теперь и в сердце города: в Самаре открылся новый медицинский центр Matrёshka Plaza

Попасть на процедуры можно по предварительной записи
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Медицинские услуги оказываются для всей семьи по самым востребованным направлениям.Медицинские услуги оказываются для всей семьи по самым востребованным направлениям.
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17 июня состоялось online-открытие нового медицинского центра Matrёshka Plaza. Комплекс расположился в здании с вековой историей в исторической части города на улице Льва Толстого, 96. Ранее, здесь находился первый родильный дом (роддом №1), где на свет появились тысячи куйбышевцев. После длительного забвения здание было полностью восстановлено, отремонтировано и теперь продолжает свою работу в современном формате под брендом Matrёshka Plaza. Все медицинские услуги оказываются по предварительной записи.

- Мы будем продолжать те же традиции, которые развиты в "Матрёшке" Кировского района, потому что наша компания имеет свою очень интересную многолетнюю историю. Для жителей центральной части города открывается крупный современный 3-х этажный медицинский центр. Созданы максимально комфортные условия для всех процедур и удобный график работы», - рассказывает главный врач медицинского центра Matrёshka Plaza на ул. Л.Толстого, 96, к.м.н. Светлана Александровна КОРЧАЖКИНА.

Во время online-открытия гостям рассказали об услугах, которые будут оказывать в новом медицинском центре и провели виртуальную экскурсию по кабинетам. На данный момент на территории комплекса насчитывается 39 кабинетов. В будущем планируют открыть новые современные направления. В конце мероприятия провели увлекательную интерактивную игру "Капитан Очевидность" и разыграли много ценных призов.

Физиотерапевтические кабинеты оснащены функциональными аппаратами.

Физиотерапевтические кабинеты оснащены функциональными аппаратами.

Уже сейчас медицинские услуги оказываются для всей семьи по самым востребованным направлениям:

- амбулаторно-поликлиническая помощь;

- диагностика;

- физиотерапия;

- лабораторные анализы.

А также есть два ведущих специализированных направления: центр детского и женского здоровья.

- В нашем медицинском центре собран уникальный комплекс самых современных аппаратов для диагностики и лечения. Есть специальные физиотерапевтические кабинеты, оснащённые функциональными аппаратами: физиотерапевтические комбайны, аппараты прессотерапии, магнитотерапии, лазерной терапии, а также электролечения и других важных процедур», - поясняет врач-физиотерапевт медицинского центра MatrёshkaPlaza на ул. Л.Толстого, 96 Елена Сергеевна СОЛОВОВА.

Специалисты готовы принять более 100 человек в смену. Открыто расписание на все услуги и процедуры. Приём соблюдается с учетом действующих ограничений и всевозможных мер санитарно-эпидемиологического режима. До конца лета всех посетителей ждет приятный бонус - скидка 30% на все услуги.

Комплекс расположен в исторической части города на улице Льва Толстого, 96.

Комплекс расположен в исторической части города на улице Льва Толстого, 96.

Запись осуществляется по телефону (846) 933-30-30,

на сайте http://city.matreshkaplaza.com/ или в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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