Неделя принципиально нового SKODA RAPID. Элегантен, как седан. Практичен, как хэтчбек

С 4-12 июля в Дилерском центре "Автомир Богемия Самара" пройдут Дни Принципиально нового SKODA RAPID, где клиенты смогут пройти индивидуальный тест-драйв по предварительной записи, получить специальное предложение на покупку и памятный сувенир.

Новенький рапид отлично подойдет как для начинающих водителей, так и для поездок с семьёй за город. Модель сохранила функциональный кузов лифтбек, получив осовремененный дизайн и новые технологии. Кроме того, новый RAPID – первая модель ŠKODA в России, для которой доступно 2-спицевое рулевое колесо с обогревом, в сочетании с обогревом лобового стекла эксплуатация модели становится еще более приятной и особенно удобной в зимних условиях.

Прежде всего безопасность

Помимо задних датчиков парковки, в новом авто будут доступны передние датчики. К примеру, если вы только начинаете водить машину датчики помогут вам правильно припарковаться в трудных и стесненных местах. А если запланировали длительную поездку, то новая функция распознания усталости водителя активизируется на скорости от 65 км/ч. Человек, начинающий терять контроль над ситуацией из-за усталости, делает непроизвольные, но достаточно характерные движения за рулем. Как только система их распознает, немедленно раздастся звуковой сигнал, а на дисплее появится пиктограмма с предложением сделать перерыв на отдых.

Надежный друг семьи

Салон новенького автомобиля не изменяет своим традициям. Просторный салон рассчитан на перевозку пятерых взрослых людей. Все так же просторен и прост в использовании. Для пассажиров задних сидений добавили 2 разъема USB-C на центральной части подлокотника, с помощью которых можно зарядить сразу два мобильных устройства. Так что поездки на длительные расстояния станут еще комфортнее. Такжев салоне нового RAPID произошли изменения с экраном дисплея, теперь он находится в верхней части передней панели. Это позволит максимально приблизить экран к полю зрения водителя.

Элегантен как седан

Изменения в дизайне, в первую очередь, коснулись передней и задней части автомобиля. Передняя часть была разработана на основе концепта VISION RS, представленного на Парижском автосалоне в 2018 году. Ключевая особенность нового дизайна — динамичный наклон капота с широкой решеткой радиатора, которая визуально расширяет автомобиль на уровне фар. Новые светодиодные и противотуманные фары, и, новые 2 секционные светодиодные задние фонари, выполнены в фирменном кристаллическом дизайне марки. На пятой двери автомобиля вместо круглой эмблемы теперь красуется широкая надпись ŠKODA, что говорит об уверенной позиции марки, которая изменила собственную концепцию дизайна.

Адля любителей стиля разработали пакет BlackEdition с черной крышей, черными легкосплавными дисками, черным спойлером на задней двери и черными крышками боковых зеркал заднего вида. Это станет дополнительным аргументом при выборе модели.

Безопасно, надежно, а главное комфортно. Пройти индивидуальный тест-драйв нового SKODA RAPID и узнать подробнее информацию можно с 4-12 июля в дилерском центре "Автомир Богемия Самара".

Ключевая особенность нового дизайна — динамичный наклон капота с широкой решеткой радиатора, которая визуально расширяет автомобиль на уровне фар.

Адрес: ул. Антонова-Овсеенко, 46

Тел.: 8 (846) 215-02-74

Справка:

В дилерском центре "Автомир Богемия Самара" действует ряд специальных предложений, которые помогут существенно сэкономить на покупке. Например, обновлённые условия Госпрограммы, в которой расширили перечень предложений на покупку авто:

> Максимальная стоимость автомобиля, участвующего в госпрограмме, теперь составляет 1,5 млн. рублей; > В программе "Семейный автомобиль" могут принять участие не только семьи с 2 и более детьми, но и с 1 ребенком; > Госпрограмма "Медработник". Право на выгоду получают также работники медицинских организаций государственной системы здравоохранения; > Госпрограмма "Trade-in". Клиент в счет уплаты части первоначального взноса продает свое автотранспортное средство возрастом свыше 6 лет, которым владел не менее 1 года по системе Trade-in; > Программа "Первый автомобиль". Воспользоваться могут начинающие водители, у которых в собственности не было автомобилей.