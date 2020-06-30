Цифровой бессмертный полк: Ваша память – это наши герои

Подготовку к проекту «Цифровой бессмертный полк» «Комсомолка» начала задолго до того, как стало понятно: из-за пандемии коронавируса шествие героев пройдет онлайн.

22 июня, в День памяти и скорби - в день, когда вся страна вспоминает, как в 1941 году Германия без объявления войны перешла границы Советского Союза, «КП» подвела итоги акции.

По велению души

С февраля этого года жители Самары и Самарской области присылали нам истории о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и выкладывали видеорассказы о них с хештегом #ЭТОМОЙГЕРОЙ в соцсети. Съемочная группа проекта выбирала самые интересные, пронзительные и трогательные истории и по ним снимала профессиональные видеоролики.

- Мы начали готовиться к проекту еще с прошлого года. Мы хотели всех заразить этой идеей и сделать так, чтобы проект не превратился в обязаловку. Нам было важно, чтобы люди по велению души размещали в соцсетях свои истории и присылали их нам. Если сейчас перейти по хештегу #ЭТОМОЙГЕРОЙ, можно увидеть эти ролики. Они все разного формата, и в этом их прелесть. Каждый выразился так, как хотел, - рассказывает редактор «Комсомольской правды» - Самара» Айна Утибаева.

За время проекта в «Комсомолку» прислали больше 200 историй. В проект вошло всего 75 роликов - в честь 75-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны. Проект «Цифровой бессмертный полк» получился уникальным, мультимедийным. Истории печатали в газете «Комсомольская правда», а видео публиковали на сайте samara.kp.ru.

- Проект выходит не только в цифровом варианте, но и в привычном печатном. Мы собрали все истории в одну книгу «75 историй Самарского бессмертного полка». Книга находится в типографии, она будет скоро напечатана. Мы планируем выпустить 2 000 экземпляров. Книгу получат герои, которые присылали свои истории: чтобы экземпляры хранились в семейном архиве. Также книги передадим в школьные и городские музеи, в советы ветеранов, в отряды юнармейцев, чтобы память о героях жила вечно. PDF-формат издания будет храниться на нашем сайте. Кстати, на первой странице книги размещен QR-код, который ведет на страницу на сайте. Там можно посмотреть все видео и аудио, которые мы сделали за время проекта, - объясняет Айна Утибаева.

Виктория Кугушева рассказала историю своего прадеда Григория Чичкина, который вернулся с войны инвалидом и заново учился ходить.

Проект, который будет жить вечно

Цифровой формат призван вовлечь в виртуальное шествие как можно больше участников. Так совпало, что в этом году «Цифровой бессмертный полк» пришелся к месту.

Еще одной отличительной особенностью проекта стала его презентация 8 мая в группе «Комсомольской правды» «ВКонтакте». Во время онлайн-марафона #ЭТОМОЙГЕРОЙ создатели проекта рассказали, как проходили съемки, и показали лучшие видео. В это время зрители трансляции в комментариях под ней рассказывали об историях своих героев. Всего марафон посмотрели почти 55 тысяч человек.

- Это нескончаемый проект, который будет продолжаться до тех пор, пока мы помним подвиг наших героев, - уверена редактор самарской «Комсомолки». - Благодарим всех, кто помогал создавать эту видеокнигу памяти. Эта акция была предназначена специально для молодежи. Но мы увидели, что не только молодые люди подключились, но и взрослые люди, пенсионеры. Нам целыми семьями присылали заявки на участие в съемках проекта. Это здорово, это значит, что люди хотят сохранить память о своих предках на как можно большем количестве ресурсов.

Мария Шестерикова (слева) руководила съемочной группой проекта. Последние ролики снимали уже после снятия ограничений из-за коронавируса, но со всеми мерами защиты.

Проект не о подвиге, а о человеке

В редакцию «Комсомольской правды» продолжают приходить истории - пронзительные, трогательные, искренние. Нам по-прежнему приходят письма в бумажных конвертах, в которые жители региона выкладывают фотографии своих героев, вырезки из газет, где рассказана их история.

- В проекте участвовали разные герои, для которых важно сохранить историю своей семьи: там дети, взрослые, бабушки, дедушки. Все с большим трепетом рассказывали про своих героев, со слезами на глазах. Очень часто я, когда договаривалась о съемках, слышала: «Да вы что, мой дед ничего такого не сделал, он ушел, его ранили, он вернулся». Или «Он ушел и погиб, ничего особенного». Нам было важно показать, что это проект про человека, про человека на войне. Не про то, что он повторил подвиг Матросова, а про то, что, когда это было нужно, он бросил все и пошел защищать свою Родину. Жаль, что не получилось отснять все видео. Все присланные варианты достойные, - вспоминает руководитель проекта «Цифровой бессмертный полк» Мария Шестерикова.

Организаторы проекта подчеркивают: это проект не про подвиги, он про обычных людей. Главная цель проекта - пробудить в молодых людях интерес к истории своей семьи.

Заместитель главного редактора газеты «Сельский труженик» Татьяна Нагорнова рассказала «Комсомолке» военную историю своей семьи.

Как узнать историю своей семьи?

- Когда мы готовились к съемкам, многие отказывались: «Да я вообще ничего не знаю про своих родственников, где же узнаешь уже». И мы очень хотели сделать так, чтобы больше людей узнавали про родственников, участвовавших в войне. Наша съемочная группа состояла в основном из студентов и вчерашних выпускников. И мне было приятно, когда ребята начинали искать в открытых базах данных информацию про своих родственников, - признается руководитель проекта.

Если вы до сих пор ничего не знаете про героев своей семьи, проверьте обобщенный банк данных «Мемориал», отправьте запросы в архив Минобороны РФ, в центральный архив Санкт-Петербурга. Зайдите на сайты подвигнарода.рф и памятьнарода.рф. Тогда история вашей семьи станет чуть более доступна.

- Интересная история получилась у семьи Игошиных — там про подвиги своего деда Ивана Федоровича Игошина узнали только после его смерти. Его внучка Виктория приехала на съемки аж из Пензы, чтобы рассказать про историю своего героя. А к концу проекта у нас грянула самоизоляция, и мы уже не могли активно продолжать съемки, поэтому пришлось просить героев самим нам записывать видео. Одно из моих любимых видео сделал Константин Лисицын из отряда юнармии 13 школы. Он прочитал письмо, которое прислал его прадед за несколько месяцев до своей гибели. Очень трогательно, - делится Мария Шестерикова.

Участники акции присылали в редакцию письма, копии наградных листов и вырезки из газет…

ВАЖНО

«Виртуальный полк ничем не хуже!»

А что будет с настоящим «Бессмертным полком»? Об этом рассказала Светлана Прилепская, руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Самарской области.

- В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой акция «Бессмертный полк» прошла в 2020 году в формате онлайн. Она дала возможность каждому разместить фото своих ветеранов, своих героев. Это позволило пройти людям в виртуальном строю. Онлайн-шествие транслировалось на самых разных ресурсах: в интернет-пространстве, на телевидении, на медиаэкранах, в онлайн-кинотеатрах. С 30 апреля по 9 мая по стране поступило более 3 млн заявок, 29 мая акция «Бессмертный полк онлайн» завершилась. В Самаре немного расширились рамки проведения онлайн-шествия. Региональное отделение акции и партнеры организовали показ фотографий ветеранов Великой Отечественной войны на рекламных конструкциях. Было 14 точек, 9 мая транслировались фото ветеранов. Онлайн-шествие выглядело космически и очень трогательно. Сохранилась непередаваемая атмосфера живого шествия. Может быть, стоит совмещать онлайн-трансляции и живые шествия. Любое упоминание о тех годах, о людях, которые сохранили нам жизнь, дорого стоит. У нас 9 мая в 12:00 жители Самары и Самарской области вышли на балконы с портретами своих родственников. Особенно красочно это выглядело на улицах Арцыбушевской и Осипенко. Люди горячо откликнулись на такую акцию.

Реальный «Бессмертный полк» пройдет 26 июля, но правила проведения будут продиктованы эпидемиологической обстановкой. Приоритет организаторов акции - безопасность участников шествия.

КСТАТИ

К проекту еще можно присоединиться. Для этого нужно просто выложить в соцсети истории своих героев с хештегом #ЭТОМОЙГЕРОЙ или прислать на почту 1945kp@mail.ru. И мы выложим это на страницу, где самарцы продолжают рассказывать про своих родных.