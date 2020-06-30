2020-06-30T20:10:04+03:00
Общество

Грушинский фестиваль 2020 в Самаре: полная программа онлайн-концертов и конкурсов

Рассказываем, как будет проходить Грушинский фестиваль 2020 в Самаре в новом онлайн-формате, публикуем полную программу бардовского слета
Ольга РЕШЕТНИКОВА
Поделиться:
Грушинский фестиваль 2020 в Самаре пройдет не на Мастрюковских озерах, а в виртуальном пространстве.Грушинский фестиваль 2020 в Самаре пройдет не на Мастрюковских озерах, а в виртуальном пространстве.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Грушинский фестиваль 2020 в Самаре пройдет, как и было запланировано, со 2 по 5 июля. Вот только местом его проведения станет не фестивальная поляна на Мастрюковских озерах, а интернет-пространство. Посвящен 47-й интерактивный международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина 75-летию Великой Победы.

Оценивать выступления исполнителей на онлайн-конкурсах будет жюри под председательством Александра Городницкого.

На виртуальной платформе Грушинского фестиваля 2020 уже появилась программа основной сцены, опубликованы имена исполнителей.

На фестивале выступит Олег Митяев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фестивале выступит Олег Митяев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Программа Грушинского фестиваля 2020

Публикуем расписание мероприятий фестиваля, который пройдут с 2 по 5 июля. Обратите внимание, что время в программе указано московское, так как выступления участников будут транслироваться из разных регионов нашей страны и из-за рубежа.

2 июля (четверг)

15.00 – 18.00 – Вспомним историю Грушинского фестиваля.

18.00 – 20.20 – Америка онлайн. Смотрим трансляцию из Нью-Йорка.

20.20 – 21.00 – выступают Андрея и Ирина Колесниковы.

21.00 – 21.40 – Слушаем Романа Ланкина.

21.40 – 23.00 – Проект «У Грушинского костра».

3 июля (пятница)

14.00 – 15.30 – Кулинарный мастер-класс из Кавказа.

18.00 -18.45 – в эфире «Детская поющая республика».

18.45 – 20.45 – Концерт у костра «Нам нужна одна Победа».

20.45 – 21.30 – выступает «Грушинское трио».

21.30 – 22.30 – слушаем выступление Олега Митяева.

22.30 – 23.15 – Выступает Валерий Боков.

В жюри фестиваля будут Сергей и Татьяна Никитины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В жюри фестиваля будут Сергей и Татьяна Никитины.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 июля (суббота)

11.00 -14.00 – Пройдет третий тур конкурса. В жюри: С.Т.Никитины, А.Городницкий, Г.Хомчик, В.В. Мищуки, В.Егоров, Н.Кучер, О.Ермолаев, Е.Фролов, В.Долина, А.Щербина, Р.Ланкин, О.Качанова, И.Колесников, М.Дмитриев.

14.00 – 15.00 – Детский проект Александра Щербины «Рука в руке».

15.00 – 15.30 – поет Марина Дмитриева.

15.30 – 16.00 – выступает Веста Солянина.

16.00 – 16.30 – Подведение итогов конкурса онлайн. Объявление лауреатов и дипломантов фестиваля.

16.30 – 17.30 – слушаем Елену Фролову.

17.30 – 18.00 – выступают Вадим и Валерий Мищуки.

18.00 – 18.30 – поет Галина Хомчик.

18.30 – 19.00 – выступление Вадима Егорова.

19.00 – 19.30 – слушаем Алексея Иващенко.

19.30 – 20.00 – поет Александр Городницкий.

20.00 – Гала-концерт на сцене «Гитаре».

5 июля (воскресенье)

14.30 – 15.00 – концерт лауреатов и дипломантов 47-го интерактивного Грушинского фестиваля.

15.00 – 15.30 – выступает Вячеслав Моногаев.

15.30 – 16.00 – слушаем Алексея Хомчика.

16.00 – 17.00 – Елена Фролова и Мария Теплякова презентуют альбом «Воздух» из серии «Голос Логоса – современная поэзия».

17.00 – 17.30 – поет Вячеслав Ковалев.

17.30 – 18.00 – на сцене Ольга Качанова и Вадим Козлов.

18.00 – 19.00 – об истории Грушинского фестиваля расскажут Б.Кейльман и А.Головин.

19.00 – 19.40 – выступает Ксения Полтева (проект «Междуречье»).

19.40 – 20.20 – слушаем Алексея Зыкова.

20.20 – 21.00 – поет Наталья Кучер.

21.00 – 21.30 – выступление Ивана Ялынского.

21.40 – 22.20 – выступает Алина Симонова.

22.20 – 22.35 – на сцене Дмитрий Бикчентаев.

22.35 – 23.10 – поет Анатолий Киреев.

23.10 – 23.30 – закрытие Грушинского фестиваля 2020 в Самаре.

В 2020 году фестивальная поляна будет закрыта для посещения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году фестивальная поляна будет закрыта для посещения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Где посмотреть концерты фестиваля

За трансляциями выступлений и новостями фестиваля можно следить:

На официальном сайте - https://grushinfestival.ru/

В группах Грушинского фестиваля 2020 в социальных сетях -

https://vk.com/grufest

https://www.facebook.com/Grushinskiy.Festival

https://www.instagram.com/grushinskiy.festival

https://www.youtube.com/channel/UC9c2ESRl-Gj_2ZL-HHqM4Sw.

БРИФИНГ: 47-й Грушинский Фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал
30 июня президенты России и Беларуси открыли памятник Советскому солдату. Его возвели у деревни Хорошево Тверской области — здесь в годы войны шли кровопролитные бои. Главы Союзного государства возложили к пьедесталу цветы и почтили память павших минутой
Общественный штаб просит признать ошибку
Московский общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции РФ обратился с письмом в Мосгоризбирком, где просит рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии участка 1403
Новости 24
Клинику снижения веса Елены Малышевой в Самаре могут оштрафовать на 55 тысяч рублей
То канализация течет по улицам, то сараи полыхают: в ЖК "Солнечный" под Тольятти почти постоянно дежурит спецтехника
Появилось видео первого гола "Крыльев Советов" при Талалаеве
Три трупа за месяц: в Сызрани гибнут одинокие люди
Стало известно, как главу сельского поселения наказали за то, что он принимал посетителей без маски
Новый тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев: "Мы будем набирать очки и играть в футбол"
В Самаре отменили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Экс-главу Ставропольского района отдали под суд за махинации при ремонте школы
Сергей Лейбград рассказал, что позволит "Крыльям" остаться в РПЛ, и покритиковал нового тренера
Андрей Талалаев внес изменения в стартовый состав "Крыльев Советов" перед матчем с "Локомотивом"
В Самарской области снова зафиксирована экстремально низкая температура
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
АКОМ поздравляет Сбербанк с юбилеем
В Самаре рассказали, когда откроют пляжи
В Самаре хотят избавиться от американских горок
В Самарской области 85-летний пенсионер устроил на дороге серьезное ДТП