Грушинский фестиваль 2020 в Самаре: полная программа онлайн-концертов и конкурсов

Грушинский фестиваль 2020 в Самаре пройдет, как и было запланировано, со 2 по 5 июля. Вот только местом его проведения станет не фестивальная поляна на Мастрюковских озерах, а интернет-пространство. Посвящен 47-й интерактивный международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина 75-летию Великой Победы.

Оценивать выступления исполнителей на онлайн-конкурсах будет жюри под председательством Александра Городницкого.

На виртуальной платформе Грушинского фестиваля 2020 уже появилась программа основной сцены, опубликованы имена исполнителей.

На фестивале выступит Олег Митяев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Программа Грушинского фестиваля 2020

Публикуем расписание мероприятий фестиваля, который пройдут с 2 по 5 июля. Обратите внимание, что время в программе указано московское, так как выступления участников будут транслироваться из разных регионов нашей страны и из-за рубежа.

2 июля (четверг)

15.00 – 18.00 – Вспомним историю Грушинского фестиваля.

18.00 – 20.20 – Америка онлайн. Смотрим трансляцию из Нью-Йорка.

20.20 – 21.00 – выступают Андрея и Ирина Колесниковы.

21.00 – 21.40 – Слушаем Романа Ланкина.

21.40 – 23.00 – Проект «У Грушинского костра».

3 июля (пятница)

14.00 – 15.30 – Кулинарный мастер-класс из Кавказа.

18.00 -18.45 – в эфире «Детская поющая республика».

18.45 – 20.45 – Концерт у костра «Нам нужна одна Победа».

20.45 – 21.30 – выступает «Грушинское трио».

21.30 – 22.30 – слушаем выступление Олега Митяева.

22.30 – 23.15 – Выступает Валерий Боков.

В жюри фестиваля будут Сергей и Татьяна Никитины.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 июля (суббота)

11.00 -14.00 – Пройдет третий тур конкурса. В жюри: С.Т.Никитины, А.Городницкий, Г.Хомчик, В.В. Мищуки, В.Егоров, Н.Кучер, О.Ермолаев, Е.Фролов, В.Долина, А.Щербина, Р.Ланкин, О.Качанова, И.Колесников, М.Дмитриев.

14.00 – 15.00 – Детский проект Александра Щербины «Рука в руке».

15.00 – 15.30 – поет Марина Дмитриева.

15.30 – 16.00 – выступает Веста Солянина.

16.00 – 16.30 – Подведение итогов конкурса онлайн. Объявление лауреатов и дипломантов фестиваля.

16.30 – 17.30 – слушаем Елену Фролову.

17.30 – 18.00 – выступают Вадим и Валерий Мищуки.

18.00 – 18.30 – поет Галина Хомчик.

18.30 – 19.00 – выступление Вадима Егорова.

19.00 – 19.30 – слушаем Алексея Иващенко.

19.30 – 20.00 – поет Александр Городницкий.

20.00 – Гала-концерт на сцене «Гитаре».

5 июля (воскресенье)

14.30 – 15.00 – концерт лауреатов и дипломантов 47-го интерактивного Грушинского фестиваля.

15.00 – 15.30 – выступает Вячеслав Моногаев.

15.30 – 16.00 – слушаем Алексея Хомчика.

16.00 – 17.00 – Елена Фролова и Мария Теплякова презентуют альбом «Воздух» из серии «Голос Логоса – современная поэзия».

17.00 – 17.30 – поет Вячеслав Ковалев.

17.30 – 18.00 – на сцене Ольга Качанова и Вадим Козлов.

18.00 – 19.00 – об истории Грушинского фестиваля расскажут Б.Кейльман и А.Головин.

19.00 – 19.40 – выступает Ксения Полтева (проект «Междуречье»).

19.40 – 20.20 – слушаем Алексея Зыкова.

20.20 – 21.00 – поет Наталья Кучер.

21.00 – 21.30 – выступление Ивана Ялынского.

21.40 – 22.20 – выступает Алина Симонова.

22.20 – 22.35 – на сцене Дмитрий Бикчентаев.

22.35 – 23.10 – поет Анатолий Киреев.

23.10 – 23.30 – закрытие Грушинского фестиваля 2020 в Самаре.

В 2020 году фестивальная поляна будет закрыта для посещения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Где посмотреть концерты фестиваля

За трансляциями выступлений и новостями фестиваля можно следить:

На официальном сайте - https://grushinfestival.ru/

В группах Грушинского фестиваля 2020 в социальных сетях -

https://vk.com/grufest

https://www.facebook.com/Grushinskiy.Festival

https://www.instagram.com/grushinskiy.festival

https://www.youtube.com/channel/UC9c2ESRl-Gj_2ZL-HHqM4Sw.