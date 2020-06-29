Рок на Волге 2020: "Сплин" и "Би-2" в Самаре спустились на воду и рассказали об ужасах самоизоляции

Семь лет спустя в Самару вернулся Рок над Волгой. Правда, без буквы "д" в предлоге, без толпы зрителей в поле, да и вовсе в онлайн-формате. Зато трехчасовой концерт Сплина и Би-2 можно с полной ответственностью назвать уникальным: Александр Васильев выйдя на сцену признался, что вот так, на барже, поет впервые. Зрителей артистам показывали на экране напротив, прийти на концерт можно было в ZOOM. Посмотрели концерт за три часа более 6 миллионов раз зрители со всего мира. Приветы в чате передавали из Мексики, с Владивостока, Хабаровска, Китая, Калининграда. Ну а главным зрителем стала сама Волга.

Рассказываем все самое интересное о прошедшем концерте, немного заглядываем за кулисы и делимся самыми сочными фото.

Зрители на концерте были, но совсем немного и в основном технические работникиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

О возвращении Рока над Волгой в Самару стало известно в прошлом году: в свой день рождения об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в инстаграме. Подарок оказался долгожданным, фестиваль, который собирал десятки тысяч зрителей со всей страны, закончился в 2013 году. Именно тогда в Самару приехал Рамштайн, поразил до глубины души своими выходками на грани фола тогдашнего главу региона Николая Меркушкина. И на подобный разврат государственные деньги больше решили не тратить.

Вот такой вид открывался перед музыкантами. Неплохо, правда?Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этом году фестиваль обещался стать крутым, но другим. Во-первых, проводить его собрались на Самара Арене, а не в чистом поле. Во-вторых, объявили: хотите послушать музыку - платите. Зрители повозмущались, но билеты купили. Но коррективы в планы внесла пандемия коронавируса. Сначала фестиваль отменили совсем, но потом организаторы вернулись с интригой: мол, без праздника оставлять зрителей не хотим, поэтому держите - рок будет на Волге, музыкантов посадим на баржу, все покажем онлайн, в формате VR, с охватом в 360 градусов.

Перед режиссерами картинка сразу со всех камерФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Концерт и в самом деле получился уникальным. Огромную сцену на барже собрали за два дня. На второй барже смонтировали огромный экран. Продумали и вопросы безопасности, и все технические тонкости. В воскресенье утром к барже отправился кораблик с оборудованием. Звук был на высоте, картинка - выше похвал. Все зрители признавались, что буквально чувствовали себя на концерте, в двух шагах от любимых артистов.

Зрителей артистам показывали в ZOOMФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В социальных сетях поначалу раздавалось ворчание: куда же тратятся бюджетные средства. Дмитрий Азаров заверил, что все расходы легли на плечи спонсоров. Поддержали концерт Газпромбанк и МТС, устроившие трансляцию. Правительство Самарской области помогло найти место, организовать охрану, подключение сцены. И все получилось!

Ведущим концерта стал Олег ГаркушаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ведущим шоу был Олег Гаркуша, фронтмен группы АукцЫон. Он шутил с участниками и даже вышел танцевать на сцену: сначала со Сплинами, потом под "Варвару" от Левы и Шуры.

Первый концерт на свежем воздухе после большого коронавирусного перерываФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Первыми на сцене появились группа "Сплин". Кстати, с берега увидеть сцену было практически невозможно: только с холма с площади Славы, если приглядеться, можно было заметить флажки на самой высокой части конструкции. Баржи "спрятали" между бассейном ЦСКА и "Дном", при этом сами же артисты выступали на чудесном фоне: за спиной монумент Славы, рядом - трубы ГРЭС, а если с другой стороны зайти, попадает в кадр необычной формы высотка.

Первыми на сцену вышли "Сплин"Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Перед самими же музыкантами открывался чудесный вид на волжские просторы. "Сплины" пели про волну, которая бежит на берег, и Волга старалась, подпевала, накатывала волнами на борт баржи. Кораблики, на которых приехали музыканты, на этих волнах покачивало. Баржи стояли незыблемые.

- Я в первый раз на барже оказался, - признался солист группы "Сплин". И сказал, что ему очень понравилась Волга и необычный формат встречи с фанатами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/787546" frameborder="0"></iframe> Сплин на концерте Рок на Волге.

Участники Би-2 слушали своих коллег из СплинаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Коллег по цеху поддерживали участники коллектива. Барабанщик Борис Лифшиц даже вышел на палубу и хлопал Александру Васильеву и его коллективу.

Участники Би-2 признались, что уже устали сидеть дома за 4 месяцаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ну а потом пришел через выступать коллективу "Би-2". Их первая же песня оказалась настоящим гимном постпандемийного общества. До этого "Депрессию" презентовали только онлайн, так что выступление на Рок на Волге можно считать первой офлайн презентацией хита.

Масштабное мероприятие с берега было не увидетьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Выйдем из дома, из безнадежной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело, - пел Лева. На сцене начались безудержные танцы. Потом ребята признались, что в первый раз за 3,5 месяца летали на самолете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/787554" frameborder="0"></iframe> Публичная премьера сингла Депрессия Би-2 Рок на Волге.Би-2

С этой сцены звук летел по всему мируФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

И вообще Волга - это их первое яркое впечатление за четыре месяца. Это было заметно. Свежему воздуху, реке, зрителям на экране и вообще драйву на сцене музыканты радовались как дети.

Под песню Варвара на сцену вышел танцевать ГаркушаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Да, круто, конечно было. Очень драйвовый концерт, и Волга тоже помогала, энергию дарила, раскачивала баржу вовсю, мы просто летали по сцене, - пошутили музыканты уже спускаясь обратно на кораблик после концерта. Про Самару Би-2 даже говорить не стали: мол, ну слушайте, мы тут уже почти как родные, о чем речь.

Удержать Леву на месте было невозможноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В своем инстаграме группа поделилась видео "репетиции" на теплоходе. Видно, что музыкантам очень весело и все счастливы!

b2band Как же давно нам не было вместе! Через пару часов начинаем концерт на vr.mts.ru Сплины там уже вовсю фигачат!

Зрители, кстати, удивились, что группы не спели вместе. Но выяснилось, что между коллективами пробежала какая-то черная кошка. По крайней мере, на вопрос, почему же не спета песня "Феллини", музыканты ответили, что не они начинали эту войну ненависти.

Ну а организаторы пообещали, что уж на следующий год точно постараются вернуть фестиваль в офлайн-формат. А в этом году все, кто купил билеты, обязательно получат свои деньги обратно. Возврат начнется после 1 июля.

Фанаты успели урвать фото с Борисом ЛифшицемФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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