Рок на Волге 2020: "Сплин" и "Би-2" в Самаре спустились на воду и рассказали об ужасах самоизоляции
Семь лет спустя в Самару вернулся Рок над Волгой. Правда, без буквы "д" в предлоге, без толпы зрителей в поле, да и вовсе в онлайн-формате. Зато трехчасовой концерт Сплина и Би-2 можно с полной ответственностью назвать уникальным: Александр Васильев выйдя на сцену признался, что вот так, на барже, поет впервые. Зрителей артистам показывали на экране напротив, прийти на концерт можно было в ZOOM. Посмотрели концерт за три часа более 6 миллионов раз зрители со всего мира. Приветы в чате передавали из Мексики, с Владивостока, Хабаровска, Китая, Калининграда. Ну а главным зрителем стала сама Волга.
Рассказываем все самое интересное о прошедшем концерте, немного заглядываем за кулисы и делимся самыми сочными фото.
Зрители на концерте были, но совсем немного и в основном технические работникиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
О возвращении Рока над Волгой в Самару стало известно в прошлом году: в свой день рождения об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в инстаграме. Подарок оказался долгожданным, фестиваль, который собирал десятки тысяч зрителей со всей страны, закончился в 2013 году. Именно тогда в Самару приехал Рамштайн, поразил до глубины души своими выходками на грани фола тогдашнего главу региона Николая Меркушкина. И на подобный разврат государственные деньги больше решили не тратить.
Вот такой вид открывался перед музыкантами. Неплохо, правда?Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В этом году фестиваль обещался стать крутым, но другим. Во-первых, проводить его собрались на Самара Арене, а не в чистом поле. Во-вторых, объявили: хотите послушать музыку - платите. Зрители повозмущались, но билеты купили. Но коррективы в планы внесла пандемия коронавируса. Сначала фестиваль отменили совсем, но потом организаторы вернулись с интригой: мол, без праздника оставлять зрителей не хотим, поэтому держите - рок будет на Волге, музыкантов посадим на баржу, все покажем онлайн, в формате VR, с охватом в 360 градусов.
Перед режиссерами картинка сразу со всех камерФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Концерт и в самом деле получился уникальным. Огромную сцену на барже собрали за два дня. На второй барже смонтировали огромный экран. Продумали и вопросы безопасности, и все технические тонкости. В воскресенье утром к барже отправился кораблик с оборудованием. Звук был на высоте, картинка - выше похвал. Все зрители признавались, что буквально чувствовали себя на концерте, в двух шагах от любимых артистов.
Зрителей артистам показывали в ZOOMФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В социальных сетях поначалу раздавалось ворчание: куда же тратятся бюджетные средства. Дмитрий Азаров заверил, что все расходы легли на плечи спонсоров. Поддержали концерт Газпромбанк и МТС, устроившие трансляцию. Правительство Самарской области помогло найти место, организовать охрану, подключение сцены. И все получилось!
Ведущим концерта стал Олег ГаркушаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Ведущим шоу был Олег Гаркуша, фронтмен группы АукцЫон. Он шутил с участниками и даже вышел танцевать на сцену: сначала со Сплинами, потом под "Варвару" от Левы и Шуры.
Первый концерт на свежем воздухе после большого коронавирусного перерываФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Первыми на сцене появились группа "Сплин". Кстати, с берега увидеть сцену было практически невозможно: только с холма с площади Славы, если приглядеться, можно было заметить флажки на самой высокой части конструкции. Баржи "спрятали" между бассейном ЦСКА и "Дном", при этом сами же артисты выступали на чудесном фоне: за спиной монумент Славы, рядом - трубы ГРЭС, а если с другой стороны зайти, попадает в кадр необычной формы высотка.
Первыми на сцену вышли "Сплин"Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Перед самими же музыкантами открывался чудесный вид на волжские просторы. "Сплины" пели про волну, которая бежит на берег, и Волга старалась, подпевала, накатывала волнами на борт баржи. Кораблики, на которых приехали музыканты, на этих волнах покачивало. Баржи стояли незыблемые.
- Я в первый раз на барже оказался, - признался солист группы "Сплин". И сказал, что ему очень понравилась Волга и необычный формат встречи с фанатами.
Сплин на концерте Рок на Волге.
Участники Би-2 слушали своих коллег из СплинаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Коллег по цеху поддерживали участники коллектива. Барабанщик Борис Лифшиц даже вышел на палубу и хлопал Александру Васильеву и его коллективу.
Участники Би-2 признались, что уже устали сидеть дома за 4 месяцаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Ну а потом пришел через выступать коллективу "Би-2". Их первая же песня оказалась настоящим гимном постпандемийного общества. До этого "Депрессию" презентовали только онлайн, так что выступление на Рок на Волге можно считать первой офлайн презентацией хита.
Масштабное мероприятие с берега было не увидетьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
- Выйдем из дома, из безнадежной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело, - пел Лева. На сцене начались безудержные танцы. Потом ребята признались, что в первый раз за 3,5 месяца летали на самолете.
Публичная премьера сингла Депрессия Би-2 Рок на Волге.Би-2
С этой сцены звук летел по всему мируФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
И вообще Волга - это их первое яркое впечатление за четыре месяца. Это было заметно. Свежему воздуху, реке, зрителям на экране и вообще драйву на сцене музыканты радовались как дети.
Под песню Варвара на сцену вышел танцевать ГаркушаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
- Да, круто, конечно было. Очень драйвовый концерт, и Волга тоже помогала, энергию дарила, раскачивала баржу вовсю, мы просто летали по сцене, - пошутили музыканты уже спускаясь обратно на кораблик после концерта. Про Самару Би-2 даже говорить не стали: мол, ну слушайте, мы тут уже почти как родные, о чем речь.
Удержать Леву на месте было невозможноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В своем инстаграме группа поделилась видео "репетиции" на теплоходе. Видно, что музыкантам очень весело и все счастливы!
Зрители, кстати, удивились, что группы не спели вместе. Но выяснилось, что между коллективами пробежала какая-то черная кошка. По крайней мере, на вопрос, почему же не спета песня "Феллини", музыканты ответили, что не они начинали эту войну ненависти.
Ну а организаторы пообещали, что уж на следующий год точно постараются вернуть фестиваль в офлайн-формат. А в этом году все, кто купил билеты, обязательно получат свои деньги обратно. Возврат начнется после 1 июля.
Фанаты успели урвать фото с Борисом ЛифшицемФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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