АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1, назначенного на 30.07.2020г.:

Лот 1:Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 139,6 кв.м, номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 2, кадастровый номер: 63:05:0103055:1024, расположенное по адресу по адресу: РФ, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Дзержинского, д.41а, нежилое помещение 2.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 5 (Пять) лет с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

17 869 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 8 935 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 17 869 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 893 руб. 40 коп

Шаг аукциона на понижение – 1 786 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.