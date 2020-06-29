2020-06-29T22:42:11+03:00
Общество

В Царевщине дачников испугало соседство с 800 коровами

Жители уверены, что доступ к озеру им перекрыли, чтобы построить огромную ферму. А власти анонсируют экопарк и ничего более
Ольга НОВИКОВА
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Местные жители переживают за судьбу озер в ЦаревщинеМестные жители переживают за судьбу озер в Царевщине
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Дачники в Царевщине под Самарой бьют тревогу: рядом с их участками, по их мнению, хотят построить ферму на 800 коров. Это нарушит хрупкую экосистему, а еще люди лишатся прохода к озеру. Власти уверяют, что все не так: рядом с заливными лугами построят только экопарк и проход к озеру для граждан сохранят. Кто же прав и что происходит, разбирались журналисты «КП-Самара».

«Боимся за озера и за здоровье»

«Заливные луга, озера с рыбой и дачные массивы с жилыми домами – всю эту природоохранную зону хотят уничтожить путем организации фермерского хозяйства с выпасом скота и разведением скотины» - такая душещипательная петиция появилась в интернете. Авторы – жители дачных поселков «Березовая грива» в Царевщине под Самарой – уверяют, что на месте заливных лугов совсем скоро будут пастись 800 голов крупного рогатого скота, и опасаются, что доступ к озерам, где отдыхают семьи с детьми, закроют высоким забором.

Как рассказывают местные жители, не так давно участок земли размером в 5 гектаров напротив дачных поселков был размежеван и передан в частные руки. В публичной кадастровой карте указывается его назначение – «земли сельхозназначения для животноводства».

- Здесь все изменилось в ноябре 2019 года. Появились таблички о том, что проход и проезд запрещены, а территория охраняется собаками. На тех плакатах было извещение, что в 2020 году здесь планируется открытие фермерского хозяйства, - рассказывают авторы петиции.

Вот такой плакат встревожил дачников

Вот такой плакат встревожил дачников

Сейчас люди переживают, что выпас большого количества скота рядом с озерами загрязнит водоемы и грунтовые воды, которые питают колодцы.

- Это грязь, неудобства, болезни и опасность жителям близлежащих поселений, - считают местные жители. Они написали соответствующую петицию, прося не допустить строительства фермы.

«Не ферма, а экопоселок»

Впрочем, местные власти уверяют, что люди все неправильно поняли и строить ферму здесь никто не собирается. Как объяснили журналисту «КП-Самара» в администрации Курумоча, участок находится в собственности ООО «ИНФО».

- К природоохранной территории этот участок не относится и никогда не относился. Информация по размещению 800 голов крупного рогатого скота не соответствует действительности, - заверили в администрации.

Власти уверяют - люди все неправильно поняли и доступ к озерам будет сохранен

Власти уверяют - люди все неправильно поняли и доступ к озерам будет сохранен

Власти уверяют, что частник собирается не строить ферму, а реализовать проект «Усадьба «Экодворье». Подсобное хозяйство там действительно предполагается, однако «исключительно для удовлетворения потребностей гостей и возможности контактного общения с животными – покормить, погладить».

- Максимальное планируемое число голов КРС – 20, - заверили журналиста «КП-Самара» в администрации. – Никакого промышленного производства мяса и молока не планируется. Вся инфраструктура будет организована через призму бережного отношения к природе и уважения к соседям. Доступ к озерам останется свободным, как предписывается законодательством РФ.

При этом непонятно, почему доступ закрыли сейчас и по какой причине он должен открыться в будущем. «КП-Самара» будет следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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