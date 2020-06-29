Путешествуем из Самары: Как отдохнуть гламурно в сызранском лесу

Это лето в Самарской области, как и по всей России, пройдет под знаком внутреннего туризма. Мы предлагаем не страдать из-за того, что на время заграничные поездки оказались для нас недоступны, а посвятить это время изучению родного края. А мы расскажем о самых интересных маршрутах - популярных, стандартных и не только. И вот первый маршрут выходного дня - едем в сторону Сызрани за гламурным эко-отдыхом.

Думаете, что вас уже ничем не удивить в самарских краях? Отправляйтесь в Сызранский район в село Смолькино. Здесь – концентрация природных памятников, незабываемые пейзажи, родники, озера. А жить можно в уникальных домах-полсуферах со всеми удобствами. Их уже целая деревня. Проект так и назван: SmolkinoEcoVillage. Сочетание природной красоты, комфорта и гламура – оказывается, это возможно даже в глуши.

Одна стена шатра полностью прозрачная, можно любоваться звездами, лесным пейзажем.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глэмпинг вместо колхозных ферм

- Я родился и вырос в Сызрани. Знаю, какие тут красивые места. Мне хочется, чтобы к нам приезжало больше туристов, - рассказывает автор проекта Алексей Зиновьев. - Эту территорию выбрал не случайно – тут рядом девять памятников природы регионального значения, озера, лес. Остатки колхозной фермы снес, расчистил поле. Теперь тут будет полноценная зона отдыха для туристов.

Привлечь отдыхающих Алексей решил необычно. Вместо деревянных домиков турбазы или мест под палатки решил установить купола. На фоне деревенских пейзажей они смотрятся как иноземные корабли-полусферы.

- Идею подсмотрел в Иордании, - признается Алексей. - Есть такие деревни из шатров-куполов в России на Алтае, а еще в Финляндии, где сквозь прозрачные стены отдыхающие могут восторгаться северным сиянием. У нас в начале осени можно любоваться звездами, тут хорошо виден Млечный путь. Я планирую пригласить астрономов с оборудованием, чтобы наши гости смогли разглядеть все это великолепие.

Внутри капсул полноценный гостиничный номерФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Внутри шатра все удобства - комфортная мебель, санузел с горячей водой, мини-кухня, холодильник, сплит-система. А рядом с шатром – шезлонги и джакузи с подогревом. Принимать расслабляющие ванны с видом на сосновый лес или под звездами можно круглый год.

- Гости отдыхали и на новый год и в феврале. Добавляли обогреватели к сплит-ситеме и теплым полам. Я сам не ожидал, что можно зимой в этих шатрах жить, - рассказывает Алексей.

На кухне вся техникаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Отдых в тишине и без суеты

Сейчас в глмэпинге шесть шатров, один из них семейного типа на 4 человек. На двухъярусной кровати, например, могут расположиться дети. Для юных гостей уже начали оборудовать игровую площадку. Хотя хозяева отмечают – едут сюда не за развлечениями, а отдохнуть от городского шума, выспаться, подышать лесным воздухом.

Купаться можно в живописном озере в ста метрах от домов, или в таких вот джакузи с подогревом воды.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Но мы понимаем, что какие-то вещи в гламурном кемпинге необходимы. Скоро откроем кафе, пригоним фудтрак. Планируем банный комплекс построить со спа-зоной. А пока гости купаются в джакузи и озере, которое питают родники. Оно чистое, уютное, никогда не цветет. Скоро разрастется яблоневый сад. Пруд выкопаем, рыбу запустим, - проводит экскурсию для журналистов Алесей Зиновьев.

До конца сезона число шатров достигнет десяти. А для любителей отдыха попроще на соседнем участке Зиновьев обещает уже в июле 2020 года подготовить традиционный кемпинг. Люди смогут приезжать со своими палатками, ставить их на специальной площадке, обработанной от комаров и клещей, с душем, санузлом и даже индивидуальной электророзеткой. Цены обещают демократичные – не выше тысячи рублей за одно палатко-место ( для сравнения сутки в шатре –куполе обойдутся в 5-6 тыс. рублей).

А неподалеку чудесные каменные лабиринтыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пешком, на велосипедах или квадрациклах можно объехать все окрестные достопримечательности, а вечером насладиться тишиной и звездным небом.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Вокруг глэмпинга лесные травы и красотаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Село Смолькино назвали так из-за сосновой смолы. Говорят, ее собирали в войну для коктейля Молотова. Следы зарубок на стволах можно видеть и сейчас. Окрестности села удивительны: Рачейский бор, Рачейская тайга, Каменный лабиринт, Семиключье, Моховое и Узилово болота, Рачейские скалы — все они являются памятниками природы.

Версий происхождения Рачейского каменного хаоса несколько. Самая научная из них: это следы деятельности ледника, который дошел до Ульяновской области, остановился, а сдвинутые с места каменные породы потекли рекой, оставляя за собой причудливые следы.

Среди скал и гигантских деревьев теряется ощущение времени.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Местные болота — Моховое и Узилово – тоже наследие ледникового периода. Тогда здесь была тундростепь. Здесь можно неожиданно найти клюкву и бруснику – совершенно нетипичные растения для средней полосы нашей страны.

Подробнее об уникальных Рачейских природных ландшафтах читайте на kp.ru

В озере у деревни Смолькино очень чистая теплая вода.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

КАК ДОБРАТЬСЯ?

От железнодорожного или автовокзала в Сызрани организован трансфер. Можно добраться на собственном автомобиле (от Сызрани до села Смолькино 60 км по вполне приличной дороге)

Закупиться продуктами можно в супермаркете села Старая Рачейка (10 км от кемпинга). Также возможна доставка всего необходимого.