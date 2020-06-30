2020-06-29T22:31:12+03:00
Спорт

Локомотив — Крылья Советов 30 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 25 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Локомотив — Крылья Советов 30 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 30 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 25 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Михаил ГОРЮНОВ
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"Крылья Советов" в первом круге уступили "Локомотиву""Крылья Советов" в первом круге уступили "Локомотиву"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Андрей Талалаев дебютирует в качестве наставника самарских «Крыльев Советов». Соперник крайне серьезный — «Локомотив». Встреча 25 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Хозяева находятся на втором месте в турнирной таблице. Под руководством Марко Николича железнодорожники одержали две победы. Пропущенных мячей не было. А все забитые — на счету Алексея Миранчука, который находится в отличной форме. «Локомотив» — явный фаворит.

У «Крыльев» новый главный тренер. Задача Талалаева — сохранить команду в РПЛ. Очевидно, что сделать это будет непросто. «КС» на последней строчке в чемпионате России по футболу, состав не самый сильный, а противники впереди исключительно непростые. Тем не менее, возможно, кадровые перестановки изменят ситуацию в лучшую сторону.

За все время между собой «Крылья» и «Локомотив» играли 110 раз. 54 из них клуб из столицы был сильнее. 26 — волжане. Еще 30 матчей закончились вничью. В первом круге — на «Самара Арене» — «Локо» взял три очка, победив в гостях со счетом 2-1.

Букмекеры на стороне коллектива Николича. На их триумф средний коэффициент — 1,40. На ничью — 4,5. На гостей — 8.

Рассудит команды Алексей Сухой. Стартовый свисток прозвучит в 19-00 (18-00 по московскому) по самарскому времени. Следите за ходом матча в нашей трансляции.

Где смотреть матч Локомотив – Крылья Советов 30 июня 2020

Прямую видеотрансляцию матча покажет телеканал «Матч ТВ». Также следите за текстовой трансляцией на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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