2020-07-01T21:30:15+03:00
Общество

«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки

Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Вечеринка вызвала негодование у жителей городаВечеринка вызвала негодование у жителей городаФото: принтскрин видео.
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Скандальную историю обсуждают в Тольятти. На днях в социальных сетях появился ролик с массовой вечеринки, которая два дня подряд проходила в одном из местных спортклубов. Диджеи, танцующие люди без масок, никакой социальной дистанции.

— Это просто что-то свинское! Нам говорят, что нужно соблюдать ограничения, что нельзя собираться большим количеством народа, а здесь толпа! — негодует в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» местная жительница Татьяна. — Может эти люди и не верят в коронавирус, но правила надо соблюдать, да и о других пускай подумают.

Массовая вечеринка в спортклубе в Тольятти .Видео - К.В.А-медиа Тольятти

Судя по кадрам, опубликованным в интернете, горожане действительно забыли про все меры предосторожности. Видимо, очень устали от карантина и решили расслабиться. Тусовка ничем не отличалась от тех, что проходят в обычные времена.

Сомнительная ситуация не осталась незамеченной. В нее вмешался мэр Автомобильной столицы. Отвечая на вопрос местных журналистов, он раскритиковал организаторов дискотеки.

— Я считаю, это неправильное событие, такие вечеринки. У нас все плохо. Заболевание продолжается. У нас больницы заполнены. Да, появилось несколько свободных мест, но это не значит, что ситуация резко поправилось, — заявил Сергей Анташев. — У нас много наблюдаемых на дому, и ситуация остается тяжелой.

Глава города добавил, что есть некоторые послабления, но «благодаря» такому поведению все может поменяться:

Глава Тольятти Сергей Анташев о массовой вечеринке в спортклубе.Сюжет LADAMEDIA / ТОЛЬЯТТИ 24 / VAZTV

— Своими действиями, чрезмерной радостью и расслаблением мы можем прийти к тому, что пойдем на второй круг изоляции.

Напомним, что проведения подобных мероприятий с большим количеством народа является нарушением. В Самарской области отменили самоизоляцию, но ни в коем случае нельзя проводить подобные сборища, да и масочный режим продолжает действовать. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться контролирующим органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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