Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 30 июня 2020 года

В нашей ежедневной сводке для всех поклонников внутреннего туризма и красот страны рассказываем о ситуации с коронавирусом в городах Золотого Кольца. Пока особых изменений в режиме изоляции и ограничений не произошло. Самоизоляция отменена практически везде. Жестче всего к туристам относятся в Ивановской области и во Владимирской области. Музеи работают практически везде, вот только не стоит надеяться, что получится попасть на групповую экскурсию: это точно произойдет нескоро.

В целом количество зараженных скорее всего растет в крупных городах - это Кострома и Иваново. Здесь руководство области ведет себя наиболее строгим образом, то есть пытается регламентировать въезд в регион. Однако, сами туристы признаются, что легко попадают дае в гостиницы. Единственный минус - с учетом того, что в городах пока в очень ограниченном режиме работают музеи, ехать сюда почти незачем.

Во Владимирской области ситуация наиболее благоприятная. В крошечном Суздале за сутки заолел лишь один человек. До этого пару дней зараженных не было вовсе. Всего здесь болеют 72 человека, местные жители склонны винить москвичей, которые завезли заразу. Именно из-за близости к Москве и вспыхнула здесь инфекция. и именно поэтому от москвичей регионы старались закрыться. Пока что даже не все снимают изоляцию для приезжих, например, такую муку обещают тем, кто поедет в Ивановскую область. С другой стороны, можно запастись справкой.

Расскажем подробно о ситуации во всех городах.

Коронавирус в Суздале

Заболевших: +1 (72)

Самоизоляция: только для пожилых до 12 июля

Гостиницы: работают в первую очередь для командировочных

Музеи: работают, индивидуальные экскурсии

Масочный режим: действует

Въезд в регион: не регламентируется, но не рекомендуется

Что работает: летние веранды в ресторанах и кафе

Коронавирус в Переславле-Залесском

Заболевших: +11 (233)

Самоизоляция: нет

Гостиницы: работают в первую очередь для командировочных

Музеи: работают, индивидуальные экскурсии. Нельзя проводить выставки, праздники и фестивали.

Масочный режим: действует

Въезд в регион: не регламентируется, но не рекомендуется

Что работает: летние веранды в ресторанах и кафе, ЗАГСы, торговые центры

Коронавирус в Ростове

Заболевших: +2 (259)

Самоизоляция: нет

Гостиницы: работают в первую очередь для командировочных

Музеи: работают, индивидуальные экскурсии. Нельзя проводить выставки, праздники и фестивали.

Масочный режим: действует

Въезд в регион: не регламентируется, но не рекомендуется

Что работает: летние веранды в ресторанах и кафе, ЗАГСы, торговые центры

Коронавирус в Костроме

Заболевших: +23 (500)

Самоизоляция: нет

Гостиницы: работают в первую очередь для командировочных

Музеи: работают, индивидуальные экскурсии проходят.

Масочный режим: действует

Въезд в регион: не регламентируется, но не рекомендуется

Что работает: летние веранды в ресторанах и кафе, ЗАГСы, торговые центры

Коронавирус в Иваново

Заболевших: +28 (1736)

Самоизоляция: для пожилых людей старше 65 лет

Гостиницы: работают в первую очередь для командировочных

Музеи: работают, индивидуальные экскурсии. Нельзя проводить выставки, праздники и фестивали.

Масочный режим: действует

Въезд в регион: справка об отсутствии коронавируса или же изоляция 14 дней, не в обсерваторе

Что работает: летние веранды в ресторанах и кафе, ЗАГСы, торговые центры откроют после 6 июля

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Заболевших: + нет данных оперштаба (1704)

Самоизоляция: нет

Гостиницы: работают в первую очередь для командировочных

Музеи: работают, индивидуальные экскурсии, в первую очередь - по записи

Масочный режим: действует

Въезд в регион: не регламентируется, но не рекомендуется

Что работает: летние веранды в ресторанах и кафе, торговые центры, салоны красоты и вся сфера услуг