ННК: внимание берегам

Нефтехимики поддерживают коллег: не только производственные, но и общественные экологические мероприятия необходимы для сохранения окружающей среды.

- Такие акции, как «Родники Самарской области», нужны и природе, и людям, - считает главный специалист отдела охраны окружающей среды АО «ННК» Елена Генералова. - Для деревушки, где нет централизованного водоснабжения, родник может быть единственным источником питьевой воды. Родники помогут жить таким деревням, но сначала нужно помочь жить родникам.

В Новокуйбышевской нефтехимической компании реализуются различные природоохранные проекты. На предприятии применяется оборотное водоснабжение - как наиболее экономичный и прогрессивный способ водообеспечения технологических и производственных процессов.

Нефтехимики активно участвуют в восполнении рыбных ресурсов Волги: за последние пять лет количество мальков, выпущенных ННК, превысило 365 тысяч особей. Искусственное воспроизводство рыбных ресурсов ведется в целях увеличения численности и сохранения биологического разнообразия речной фауны.

Осенью 2020 года экологи Новокуйбышевской нефтехимической компании планируют провести очередную «рыбную» экологическую акцию - выпустят в Волгу более 63 тысяч мальков сазана.

АО «ННК», являясь одним из крупнейших работодателей, традиционно принимает участие в озеленении и благоустройстве Новокуйбышевска. Дважды в год в городе проводятся месячники по благоустройству и озеленению, в которых нефтехимики принимают самое активное участие. За предприятием закреплен ряд главных улиц города: Дзержинского, Гагарина, Островского, Кирова, Калинина, а также площадь и сквер имени Менделеева. На этих территориях заводчане убирают газоны, дороги и тротуары, белят бордюры и деревья.

В зоне внимания нефтехимиков и берега рек и озер. В 2017 году при поддержке ННК на новокуйбышевском озере Сакулино была проведена экологическая акция по уборке береговой линии. В ее рамках берега озера не только очистили, но и благоустроили. После очистки береговая линия была отсыпана специально завезенным черноземом. В 2018 году специалисты ННК провели акцию по уборке береговой линии реки Татьянки протяженностью почти два километра.

В Новокуйбышевской нефтехимической компании большое значение придается просветительской работе - проводятся корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей: конкурсы рисунков, поделок, фотографий на экологическую тематику. Так, в июне на предприятии прошел фотоконкурс для детей заводчан «Зеленая Россия - 2020».