Рассеянный склероз: новые возможности терапии

Как ни странно, проявления недуга на себе обычно испытывают пациенты 20-40 лет, а не пожилые люди, страдающие расстройствами памяти.

Склерозом называют рубцевание тканей – появление бляшек в головном и спинном мозге. Слово «рассеянный» в данном случае значит, что очаги патологии множественны и рассредоточены. Это хроническое заболевание, излечить которое полностью пока невозможно, но его можно контролировать.

Как это проявляется?

Из-за сбоя в работе иммунитета – он начинает атаковать собственную нервную систему вместо чужеродных инфекций – пациенты сталкиваются с неврологическими нарушениями. Причем верный диагноз могут установить не сразу – по оценкам специалистов, на этот этап в редких случаях уходит до 5 лет. Дело в том, что РС способен сначала показать себя каким-то одним проявлением – например, серьезными нарушениями зрения, проблемами с координацией движений. Такие состояния должны быть ощутимыми, резко начинаться и заканчиваться в определенный момент.

К другим проявлениям заболевания относят: усталость, особенно усиливающуюся в жару; нарушения мочеиспускания; нарушения координаций и движения; расстройства чувствительности (онемение, жжение, покалывания), нарушение зрения (двоение, расплывчатость контуров, исчезновение цветового зрения), боли; эпизодическое головокружение и др.

Причем эти состояния проявляются ощутимо и при быстром течении болезни способны привести человека к инвалидному креслу уже через 10 лет. В итоге человек может потерять возможность не только реализовываться в профессии или строить семью, но даже передвигаться и обслуживать себя в быту.

Что тому виной?

Заболевание было открыто в 19 веке, однако до сих пор непонятны причины его возникновения. Принято считать, что способствует его развитию совпадение множества неблагоприятных факторов: плохая экологическая обстановка, инфекции, генетическая предрасположенность, травмы, стрессовая обстановка, проблемы с питанием и др. Есть также теории о тех, кто больше всего подвержен РС: это женщины европеоидной расы, проживающие в северных регионах.

Новые возможности

А теперь к хорошим новостям. Если несколько десятилетий назад диагноз «рассеянный склероз» действительно считался ставящим крест на жизни молодых людей, то сегодня медицина способна бороться с механизмом развития недуга.

Не так давно появилась инновационная патогенетическая терапия самого тяжелого первично-прогрессирующего РС (ППРС). Это как раз тот вид РС, который способен привести пациента к глубокой инвалидизации за 10, т.е. в 2 раза быстрее, чем более распространенный рецидивирующий РС! Раньше для этой группы пациентов эффективного лечения не существовало.

Новая терапия позволяет отсрочить наступление глубокой инвалидизации при ППРС почти в 2 раза – в среднем на 7 лет. Препарат также применяется в лечении рецидивирующего РС. Благодаря поддержке со стороны государства, такая терапия стала доступна и пациентам в России: в начале 2019 года она была включена в ЖНВЛП, а осенью того же года – рекомендована к включению в программу «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»).

Важно знать

В России с начала июня стартовала кампания по сбору заявки на централизованную закупку лекарств для пациентов с РС на грядущий год. Поэтому врачи отслеживают состояние своих пациентов и выясняют их потребности в новых препаратах.

После того, как в регионе отменят ограничительные «коронавирусные» меры и станут возможными плановые приемы, пациентам с РС рекомендуется обратиться в специализированный центр рассеянного склероза на базе поликлиники. Это нужно и для обследований, и для консультирования, и для оценки безопасности лечения, и для того, чтобы доктор при необходимости смог скорректировать терапию в пользу инновационных препаратов.

Пациентам с РС не стоит забывать, что постоянно появляются новые возможности, которые дают им все больше шансов на сохранение нормального качества жизни и контроля над течением заболевания.

А для защиты интересов таких лиц уже более 20 лет работает Самарская региональная общественная организация инвалидов - больных РС. Там пациентов регулярно информируют о заболевании и об их правах, помогают решать психологические проблемы, содействуют в удовлетворении потребностей.

Комментарий специалиста

Нилов Алексей Иванович, руководитель Самарского областного лечебно-консультативного центра для больных рассеянным склерозом (РС)

Препараты, изменяющие течение РС (ПИТРС) – это современные средства, которые помогают предотвратить прогрессирование тяжелого недуга.

Каждый год в программу «14 ВЗН» включаются новые, более эффективные лекарства, благодаря которым уже сейчас можно оказать помощь больным с любым типом течения заболевания.

Если раньше пациенты с первично-прогрессирующим РС не были охвачены терапией, т.к. не существовало ни одного специализированного препарата, то сейчас эта проблема решена. Лекарственное средство из категории ПИТРС для них разработано, зарегистрировано и с 2021 года включено в перечень препаратов, которыми граждан обеспечивают за счет госбюджета.

Стоит напомнить, что назначить такие препараты может лечащий врач из Центра РС, который при необходимости корректирует лечение, добавляя в схему современные виды терапии. Кроме того, регулярное наблюдение поможет оценивать течение заболевания и контролировать терапию. Дело в том, что новые препараты высокоэффективны и, безусловно, нужно отслеживать их безопасность.

Именно поэтому пациенты с РС не должны игнорировать плановые консультации у специалистов, прошедших соответствующее обучение. В Самарской области следует обращаться в лечебно-консультативный центр для больных РС, который работает на базе поликлиники имени В.Д. Середавина.

На данный момент Центр РС посещают порядка 60% пациентов с РС. Однако хотелось бы увидеть более осознанный подход – ведь правильная терапия помогает таким людям отсрочить наступление инвалидизации и продолжать вести обычный образ жизни.

Центр рассеянного склероза расположен по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская, 159; телефон для записи в регистратуре консультативной поликлиники главного корпуса: (846) 956-12-15; e-mail: rs-centr-samara@sokb.ru.