2020-06-30T17:48:36+03:00
Здоровье

Рассеянный склероз: новые возможности терапии

Возникая почти из ниоткуда, аутоиммунное заболевание «рассеянный склероз» (РС) начинает беспощадную борьбу с молодостью и красотой
Анна КАЛИНИНА
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С каждым годом появляются новые эффективные способы лечения РС. Плановые посещения врача помогут не упустить новые возможности!С каждым годом появляются новые эффективные способы лечения РС. Плановые посещения врача помогут не упустить новые возможности!
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Как ни странно, проявления недуга на себе обычно испытывают пациенты 20-40 лет, а не пожилые люди, страдающие расстройствами памяти.

Склерозом называют рубцевание тканей – появление бляшек в головном и спинном мозге. Слово «рассеянный» в данном случае значит, что очаги патологии множественны и рассредоточены. Это хроническое заболевание, излечить которое полностью пока невозможно, но его можно контролировать.

Как это проявляется?

Из-за сбоя в работе иммунитета – он начинает атаковать собственную нервную систему вместо чужеродных инфекций – пациенты сталкиваются с неврологическими нарушениями. Причем верный диагноз могут установить не сразу – по оценкам специалистов, на этот этап в редких случаях уходит до 5 лет. Дело в том, что РС способен сначала показать себя каким-то одним проявлением – например, серьезными нарушениями зрения, проблемами с координацией движений. Такие состояния должны быть ощутимыми, резко начинаться и заканчиваться в определенный момент.

К другим проявлениям заболевания относят: усталость, особенно усиливающуюся в жару; нарушения мочеиспускания; нарушения координаций и движения; расстройства чувствительности (онемение, жжение, покалывания), нарушение зрения (двоение, расплывчатость контуров, исчезновение цветового зрения), боли; эпизодическое головокружение и др.

Причем эти состояния проявляются ощутимо и при быстром течении болезни способны привести человека к инвалидному креслу уже через 10 лет. В итоге человек может потерять возможность не только реализовываться в профессии или строить семью, но даже передвигаться и обслуживать себя в быту.

Что тому виной?

Заболевание было открыто в 19 веке, однако до сих пор непонятны причины его возникновения. Принято считать, что способствует его развитию совпадение множества неблагоприятных факторов: плохая экологическая обстановка, инфекции, генетическая предрасположенность, травмы, стрессовая обстановка, проблемы с питанием и др. Есть также теории о тех, кто больше всего подвержен РС: это женщины европеоидной расы, проживающие в северных регионах.

Новые возможности

А теперь к хорошим новостям. Если несколько десятилетий назад диагноз «рассеянный склероз» действительно считался ставящим крест на жизни молодых людей, то сегодня медицина способна бороться с механизмом развития недуга.

Не так давно появилась инновационная патогенетическая терапия самого тяжелого первично-прогрессирующего РС (ППРС). Это как раз тот вид РС, который способен привести пациента к глубокой инвалидизации за 10, т.е. в 2 раза быстрее, чем более распространенный рецидивирующий РС! Раньше для этой группы пациентов эффективного лечения не существовало.

Новая терапия позволяет отсрочить наступление глубокой инвалидизации при ППРС почти в 2 раза – в среднем на 7 лет. Препарат также применяется в лечении рецидивирующего РС. Благодаря поддержке со стороны государства, такая терапия стала доступна и пациентам в России: в начале 2019 года она была включена в ЖНВЛП, а осенью того же года – рекомендована к включению в программу «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»).

Важно знать

В России с начала июня стартовала кампания по сбору заявки на централизованную закупку лекарств для пациентов с РС на грядущий год. Поэтому врачи отслеживают состояние своих пациентов и выясняют их потребности в новых препаратах.

После того, как в регионе отменят ограничительные «коронавирусные» меры и станут возможными плановые приемы, пациентам с РС рекомендуется обратиться в специализированный центр рассеянного склероза на базе поликлиники. Это нужно и для обследований, и для консультирования, и для оценки безопасности лечения, и для того, чтобы доктор при необходимости смог скорректировать терапию в пользу инновационных препаратов.

Пациентам с РС не стоит забывать, что постоянно появляются новые возможности, которые дают им все больше шансов на сохранение нормального качества жизни и контроля над течением заболевания.

А для защиты интересов таких лиц уже более 20 лет работает Самарская региональная общественная организация инвалидов - больных РС. Там пациентов регулярно информируют о заболевании и об их правах, помогают решать психологические проблемы, содействуют в удовлетворении потребностей.

Комментарий специалиста

Нилов Алексей Иванович, руководитель Самарского областного лечебно-консультативного центра для больных рассеянным склерозом (РС)

Препараты, изменяющие течение РС (ПИТРС) – это современные средства, которые помогают предотвратить прогрессирование тяжелого недуга.

Каждый год в программу «14 ВЗН» включаются новые, более эффективные лекарства, благодаря которым уже сейчас можно оказать помощь больным с любым типом течения заболевания.

Если раньше пациенты с первично-прогрессирующим РС не были охвачены терапией, т.к. не существовало ни одного специализированного препарата, то сейчас эта проблема решена. Лекарственное средство из категории ПИТРС для них разработано, зарегистрировано и с 2021 года включено в перечень препаратов, которыми граждан обеспечивают за счет госбюджета.

Стоит напомнить, что назначить такие препараты может лечащий врач из Центра РС, который при необходимости корректирует лечение, добавляя в схему современные виды терапии. Кроме того, регулярное наблюдение поможет оценивать течение заболевания и контролировать терапию. Дело в том, что новые препараты высокоэффективны и, безусловно, нужно отслеживать их безопасность.

Именно поэтому пациенты с РС не должны игнорировать плановые консультации у специалистов, прошедших соответствующее обучение. В Самарской области следует обращаться в лечебно-консультативный центр для больных РС, который работает на базе поликлиники имени В.Д. Середавина.

На данный момент Центр РС посещают порядка 60% пациентов с РС. Однако хотелось бы увидеть более осознанный подход – ведь правильная терапия помогает таким людям отсрочить наступление инвалидизации и продолжать вести обычный образ жизни.

Центр рассеянного склероза расположен по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская, 159; телефон для записи в регистратуре консультативной поликлиники главного корпуса: (846) 956-12-15; e-mail: rs-centr-samara@sokb.ru.

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