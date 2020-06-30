Матч ЦСКА-Спартак 30 июня 2020 года. Главное

Встреча "ЦСКА" и "Спартака" пройдет сегодня, 30 июня на ВЭБ-Арене. Московское дерби в этот раз будет, пожалуй, одним из самых унылых за всю историю: до этого оба клуба не блеснули в нулевых ничьих, фанатов на стадионах практически не будет - ну и каких эмоций здесь можно ждать.

В предыдущей игре "Спартак" сыграл с "Уфой" вничью: красно-белые забили дважды, единожды отличился Соболев. Но ни один гол не засчитали. Также вничью с нулевым результатом сыграли и ЦСКА с Динамо в мини-московском дерби. Сайт kp.ru проведет онлайн-трансляцию матча в Москве со стадионе ВЭБ-Арена.

Рассказываем все самое важное о матче до игры и во время.

О дерби ЦСКА и "Спартака". .Трехкратный чемпион СССР и России Валерий Шмаров

Начало игры - в 20.30 мск.

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Судьей мачта ЦСКА-Спартак 30 июня 2020 года станет Алексей Еськов. Он девять раз судил матчи с участием красно-белых. Пять раз клуб выиграл, причем в 2019 году с Локомотивом "Спартак" сыграл со счетом 0:3. За ВАР будут следить Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян.

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- Спартак провел предматчевую тренировку перед дерби. До тренировки прошло большое теоретическое занятие.

Тренировка Спартака перед дерби 30 июня.После рестарта сезона матчи Российской Премьер-Лиги следуют один за другим. Только вчера красно-белые провели восстановительное занятие после игры с Уфой , а сегодня Доменико Тедеско давал команде последние наставления перед дерби с армейцами.

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- Между собой команды провели за все время 57 игр, 21 раз побеждал "Спартак", 22 - ЦСКА.

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- Фанаты уверены, что победит "Спартак". По количеству ставок у букмекеров лидируют красно-белые

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Если Спартак выиграет дерби, то клуб догонит ЦСКА в турнирной таблице. Так что можно сказать, что в дерби решается судьба места в пятерке сильнейших.

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Прогноз на игру от "КП": "Спартак" выиграет с разницей в одно очко.

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Трехкратный чемпион СССР и России по футболу Валерий Шмаров о психологическом состоянии команд перед игрой: Думаю, что преимущество все-таки у «Спартака» на сегодняшний момент. Если моя родная команда хочет попасть в «еврокубки», то надо обыгрывать ЦСКА в любом случае. Потеряли сейчас два очка с «Уфой». Поэтому - надо брать свое! Будем болеть.

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Футболист, выступавший и за "Спартак", и за "ЦСКА" рассказал о раскладах игры.

«У Гончаренко побольше опыта в таких матчах и в России, и в принципе на тренерском мостике. Но это вряд ли как-то будет влиять на ход завтрашней игры. Излишняя эмоциональность Тедеско, думаю, тоже никак не повлияет на команду. Тренеры разные, по-разному себя ведут на бровке. Каждый тренер выражается по-разному. Игра всё покажет».

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Одна из главных интриг матча - вернувшийся Гончаренко. Тренер армейцев после разгромного поражения от Зенита подал в отставку, но потом немного остыл и вернулся.