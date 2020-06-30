2020-06-30T16:51:11+03:00
Общество

Погода на июль 2020 в Самаре: ждать ли жару и сушь

Синоптики рассказали, какую ждать погоду на июль 2020 в Самаре и к чему готовиться
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Жителей Самарской области предупреждают о жаркой погоде в ближайшее времяЖителей Самарской области предупреждают о жаркой погоде в ближайшее времяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какой будет погода на июль 2020 года в Самаре и стоит ли ждать погодных катаклизмов в середине лета.

В Гидрометцентре России отметили, что июль будет более жарким, чем обычно. Средняя температура по региону будет около 20,3...22,6 градусов. Это выше многолетних значений.

Более того, этот жаркий июль обещает быть достаточно сухим. По крайней мере, месячное количество осадков ожидается ниже нормы.

Кстати, начнется июль уже с жары. 1 июля температура поднимется до +25 градусов, второго числа - до +28. Подует западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, к 3 июля он практически стихнет. В пятницу будет уже очень жарко - до +31 градуса.

Теплее станут и ночи. Если раньше они были довольно холодными - до 8 градусов, то теперь воздух прогреется до +17, даже находиться на улице в теплое время суток будет комфортно.

Столь же жаркой погода будет оставаться практически всю первую декаду июля. До 6 числа (а это понедельник) столбики термометра будут держаться на уровне 30...31 градуса. Еще сильнее прогреется и вода в Волге. Кстати, власти обещают уже 5-6 июля постараться открыть их.

В народе июль называют макушкой лета. И по погоде в разные дни этого месяца наши предки всегда делали прогнозы на будущее. Например, жаркий июль - как и должно выйти в этом году - предсказывает морозный декабрь. Также наблюдательные жители сел и деревень подмечали, что после маленького утреннего дождика в июле устанавливается хорошая погода на день. Паук же, который вышел из гнезда и взялся мастерить паутину, предвещает хорошую погоду. Полосатое же небо говорит о скором дожде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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