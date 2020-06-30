Отмена режима повышенной готовности в Самаре: что можно и нельзя с 1 июля

В Самарской области объявили отмену режима повышенной готовности. Соответствующее постановление издал губернатор Самарской области. Что это значит для самарцев, по каким правилам будем жить с 1 июля, чего делать по-прежнему нельзя и что нам наконец-то разрешили - разобрались во всем и рассказываем подробно.

Что значит отмена режима повышенной готовности?

На самом деле для самих жителей ничего серьезно не изменится. Отмена режима дает возможность чиновникам и ведомствам скорректировать свою работу, упростить какие-то процедуры. Для самарцев пока все остаётся по-прежнему, действуют те же правила, что и работали по предписаниям прошлого документа. Рассказываем, о чем конкретно идет речь, что можно и чего нельзя с 1 июля 2020 года в Самаре и регионе.

Что ждет приезжих из-за границы?

Для тех, кто приезжает из других стран по-прежнему действует режим строгой изоляции. Они должны провести 14 дней в обсерваторе.

Что ждет приезжих их других регионов?

Те, кто приезжает в Самару из других регионов РФ должны сообщить о себе по телефонам Роспотребнадзора, следить за своим самочувствием, вызвать врача на дом при симптомах ОРВИ.

Что откроется в июле в Самарской области?

Напомним, что в Самарской области уже работают торговые центры, магазины, салоны красоты, предприятия сферы услуг. Работают библиотеки на выдачу книг, с 3 июля разрешены экскурсии на открытом воздухе.

С 1 июля в Самаре откроют все рестораны, кафе, начнут работу турбазы и базы отдыха.

С 3 июля в Самарской области на специальном портале начнется бронирование мест в летних лагерях. На отдых дети смогут отправиться, возможно, уже после 15 июля.

После пятого июля в регионе готовы открыть пляжи.

Возможны речные прогулки на теплоходиках.

Что еще не работает в Самарской области?

Все еще не получили возможность открыться фитнес-центры, спортзалы, спортобъекты, ночные клубы, дискотеки, развлекательные заведения, места для детского досуга.

В России обсуждается, что с 15 июля, возможно, откроются кинотеатры. Ждут отмашки для открытия музеи.

Не работают детские сады. В них только действуют дежурные группы.

В социальных учреждениях со стационарным пребыванием должна быть обеспечена посменная рабтта персонала, длительность смены 14 дней.

Загсы работают, в них возможно присутствие на тржественной регистрации до 10 гостей.

Какие ограничения есть для людей?

В постановлении особо оговорено, что жители обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Штрафовать будут владельцев тех общественных пространств, где люди находятся без средств защиты.

Заниматься спортом на открытых площадках можно, также как и гулять.

Если вы больны коронавирусом или у вас подозрение на инфекцию, вы должны оставаться дома и обеспечить самоизоляцию. Теперь это оговорено отдельным пунктом.