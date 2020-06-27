2020-07-03T16:22:15+03:00
Общество

«В селе Переволоки на обелиске высечено его имя»: история ветерана Михаила Силаева

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Михаила СилаеваИстория ветерана Михаила Силаева
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Рассказывает Татьяна Нагорнова, заместитель главного редактора газеты «Сельский труженик», председатель общественного совета при отделе МВД России по Безенчукскому району:

- В нашей семье в Великой Отечественной войне участвовали четыре человека. Я хочу рассказать об одном из них - о своем дедушке Силаеве Михаиле Викторовиче. Он родился в 1919 году в селе Переволоки Безенчукского района Самарской области.

У нас, к сожалению, очень мало сведений о нем. По рассказам моих родственников, он был очень веселый человек, работал трактористом в колхозе, очень хорошо рисовал и играл на домре. Но мы даже не знаем точную дату и месяц его рождения. В 1939 году он был призван служить на Дальний Восток. В 1941 году началась война, и он попал в действующую Красную армию. Об этом периоде мы совсем ничего не знаем. И хочу сказать спасибо нашему районному совету ветеранов за то, что он сделал запрос в Центральный архив Министерства обороны. Оттуда пришла информация, что Силаев Михаил Викторович пропал без вести в 1943 году после сильного артиллерийского обстрела в окрестностях Воронежа.

В селе Переволоки на обелиске высечено имя моего деда. Мы храним о нем память в нашей семье и ежегодно с его портретом идем в «Бессмертном полку». Если бы у меня была возможность сейчас поговорить с дедушкой, я бы поблагодарила его за Победу, за то, что тогда отдал свою жизнь за нас.

"В селе Переволоки на обелиске высечено его имя": история ветерана Михаила Силаева.

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