«Спартак» уступил в «дерби всея Руси» ЦСКА. Победу «армейцам» принес дубль Николы Влашича. Атака «Спартака», в том числе один из лучших бомбардиров РПЛ, ничем ответить соперникам не смогла. Рассказываем, как сыграл Александр Соболев в матче ЦСКА – Спартак 30 июня 2020.

Как и предполагали эксперты, Александр Соболев вышел на поле с первых минут. Перед матчем наставник «Спартака» Доменико Тедеско объяснил это тем, что Соболев более свеж, чем Ларсон.

Российский форвард начал смело. Он периодически создавал напряжение у ворот ЦСКА, заработал опасный стандарт, который исполнил Георгий Джикия.

Вообще у Соболева в «Спартаке» немного изменилась манера игры. Если в «Крыльях Советов» форвард должен был то и дело опускаться с зону атакующих полузащитников и подбирать мяч, то в команде Тедеско Александр почти всегда находится на острие атаки. Он оттягивает на себя защитников, получает мяч и отдает в открывшуюся зону под собой, куда вбегают полузащитники красно-белых. Конечно, забросы на высокого Соболева никто не отменял (их было в изобилии в игре с «Уфой», например), но теперь игра Александра стала разнообразнее, чем в «Крыльях». Это, конечно, позволяет российскому форварду раскрыться с другой стороны – он не только способен забивать, но и грамотно раздает пасы и играет в подыгрыше.

После пропущенного мяча «Спартака» на плечи Соболева легла задача отыграться. Фамилия российского форварда то и дело мелькала в речи комментаторов. Однако защита ЦСКА и невезение никак не давали спартаковскому нападающему отправить мяч в ворота.

Не способствовало этому и то, что полузащитники красно-белых постепенно начали сбавлять темп и меньше поставляли мяч своим форвардам – Соболеву и Понсе.

Во втором тайме картина мало поменялась. Соболев по мере сил нагнетал у ворот ЦСКА, но внятно пробить или создать что-то действительно опасное форвард «Спартака» никак не мог.

На 86-ой минуте напор Александра Соболева достиг своего апогея. Форвард в штрафной ЦСКА продавил несколько защитников и буквально смял их. К сожалению, судья усмотрел нарушение правил. Слишком напорист оказался молодой российский нападающий.

В этой игре Соболев был одним из самых заметных игроков. Он действительно вышел на дерби, хоть за «Спартак» играет и не долго. Однако забить у 23-летнего нападающего так и не получилось, а красно-белые уступили.

На счету Александра Соболева в этом сезоне чемпионата России 11 забитых мячей. При этом за «Спартак» он отметился только одним голом. Приблизиться к идущему на первом месте в гонке бомбардиров Артему Дзюбе, у которого 15 мячей, форвард красно-белых попробует 4 июля. В этот день «Спартак» сыграет с «Тамбовом».