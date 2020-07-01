Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 1 июля 2020 года

Лето практически в самом разгаре и несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку людей влекут путешествия. А раз границы закрыты, то взоры обращаются на внутренний туризм. Золотое Кольцо России с его историческими музеясм, чудесными природными достопримечательностями становится очевидным выбором для тех, кто хочет больше узнать об истории России. Однако, для того, чтобы получить наиболее полные впечатления, с путешествием лучше повременить или же смриться с тем, что не все двери для вас будут открыты. Рассказываем о ситуации с коронавирусом в городах Золотого Кольца на 1 июля и о тех ограничениях, которые действуют в каждой из областей, по территории которой и проходит этот маршрут.

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 72(+00)

Всего во Владимирской области: 4362 (2724 выздоровели)

Начали работать: санаторно-курортные организации и объекты общепита при них, фитнес-центры, турагентства, библиотеки

Музеи: работают, индивидуальные экскурсии

Отели работают, но с ограничениями

Самоизоляция действует для людей старше 65 лет

Губернатор Владимирской области снимает все больше ограничений, так как ситуация в регионе стабилизируется. В самом маленьком Суздале случаи новых заражений единичны, а в начале виной им чаще всего были приезжие москвичи. Так с 26 июня начали работать парки, самоизоляцию рекомендуют жителям старше 65 лет. Начали работать организации культуры, но пока без посетителей, музеи и библиотеки открылись.

Особенно оценили жители открытие фитнес-центров, торговых центров.

Сейчас в регион можно приехать и посетить музеи с личной экскурсией.

Коронавирус в Переславле - Залесском

Число заболевших: 233 (+0)

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 260 (+1)

Всего в Ярославской области: 4785 (3194 выздоровели)

Начали работать: ЗАГСы, школы готовятся к ЕГЭ. Торговые центры открыты

Музеи: работают, индивидуальные экскурсии

Отели работают, но с ограничениями

Самоизоляция отменена, рекомендована жителям 65+

В регионе ситуация стабилизируется большинство пациентов выздоровели и этот процесс идет очень быстрыми темпами. За последние сутки 44 человека заболели, а выписали 153 человека. Губернатор Ярославской области, открывая торговые центры, попросил вести себя также аккуратно и осторожно, соблюдать санитарные правила и тогда область сможет перейти к третьем этапу снятия ограничений.

В регион можно приехать и посетить музеи. Проблем быть не должно. Особенно поберечь себя нужно людям 65+ и тем, кто болеет астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеет проблемы с почками или диабет.

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 500 (+9)

Всего в Костромской области: 1583 (924 выздоровели)

Начинают работу: пришкольные лагеря, секции и кружки, спортзалы и бассейны

Музеи: работают, индивидуальные экскурсии

Отели работают, но с ограничениями

Самоизоляция отменена, рекомендована жителям 65+

К сожалению, в регионе растет число летальных случаев, за сутки умерли двое мужчин с проблемами сердца. Они находились на ИВЛ. При этом некоторые ограничения все же снимаются, Так в регионе уже работают летние кафе и торговые центры, скоро озаботятся летним досугом детей, откроются школьные детские лагеря, кружки и секции. Жители ждут фитнес-центры и бассейны.

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 1756 (+20)

Всего в Ивановской области: 4691 (2923 выздоровели)

Начнут работу: торговые центры после 6 июля

Музеи: работают, индивидуальные экскурсии, не более 30 посетителей

Отели работают, но с ограничениями

Самоизоляция обязательна жителям 65+

К сожалению в не самом маленьком по размерам регионе остаются пациенты, которые сейчас в тяжелом состоянии, часть подключены к ИВЛ. Пока что ограничения здесь снимают неохотно. Только шестого июля откроются торговые центры. Сохраняется перчаточно-масочный режим. Гостей попросят либо 14 дней посидеть в отеле, либо предъявить справку.

Музеи работают, но по коронавирусным правилам, в частности, в помещении не должны находиться больше 30 человек одновременно.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 260

Всего в Московской области: 57 570 (35240 выздоровели)

Начали работать: ЗАГСы, культурные заведения, фитнес-центры при загрузке на 25%

Музеи: работают, индивидуальные экскурсии

Отели работают, но с ограничениями

Самоизоляция отменена

С 1 июля в Московской области снимается ряд ограничений. Теперь граждане могут гулять без ограничений, в том числе в парках, на детских и спортивных площадках, пользоваться обей инфраструктурой. Будут работать в полную силу МФЦ, кружки, коллективы могут приступать к репетициям.

Также теперь здесь можно проводить спортивные и физкультурные мероприятия с числом участников до 50 человек. зрителей быть не должно.

И что самое важное для путешественников: разрешен водный туризм, открываются туристские и экскурсионно-прогулочные маршруты. А также со 2 июля будут работать туристические агентства, кроме экскурсоводов- индивидуалов.