Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 1 июля 2020 года
Лето практически в самом разгаре и несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку людей влекут путешествия. А раз границы закрыты, то взоры обращаются на внутренний туризм. Золотое Кольцо России с его историческими музеясм, чудесными природными достопримечательностями становится очевидным выбором для тех, кто хочет больше узнать об истории России. Однако, для того, чтобы получить наиболее полные впечатления, с путешествием лучше повременить или же смриться с тем, что не все двери для вас будут открыты. Рассказываем о ситуации с коронавирусом в городах Золотого Кольца на 1 июля и о тех ограничениях, которые действуют в каждой из областей, по территории которой и проходит этот маршрут.
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 72(+00)
Всего во Владимирской области: 4362 (2724 выздоровели)
Начали работать: санаторно-курортные организации и объекты общепита при них, фитнес-центры, турагентства, библиотеки
Музеи: работают, индивидуальные экскурсии
Отели работают, но с ограничениями
Самоизоляция действует для людей старше 65 лет
Губернатор Владимирской области снимает все больше ограничений, так как ситуация в регионе стабилизируется. В самом маленьком Суздале случаи новых заражений единичны, а в начале виной им чаще всего были приезжие москвичи. Так с 26 июня начали работать парки, самоизоляцию рекомендуют жителям старше 65 лет. Начали работать организации культуры, но пока без посетителей, музеи и библиотеки открылись.
Особенно оценили жители открытие фитнес-центров, торговых центров.
Сейчас в регион можно приехать и посетить музеи с личной экскурсией.
Коронавирус в Переславле - Залесском
Число заболевших: 233 (+0)
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 260 (+1)
Всего в Ярославской области: 4785 (3194 выздоровели)
Начали работать: ЗАГСы, школы готовятся к ЕГЭ. Торговые центры открыты
Музеи: работают, индивидуальные экскурсии
Отели работают, но с ограничениями
Самоизоляция отменена, рекомендована жителям 65+
В регионе ситуация стабилизируется большинство пациентов выздоровели и этот процесс идет очень быстрыми темпами. За последние сутки 44 человека заболели, а выписали 153 человека. Губернатор Ярославской области, открывая торговые центры, попросил вести себя также аккуратно и осторожно, соблюдать санитарные правила и тогда область сможет перейти к третьем этапу снятия ограничений.
В регион можно приехать и посетить музеи. Проблем быть не должно. Особенно поберечь себя нужно людям 65+ и тем, кто болеет астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеет проблемы с почками или диабет.
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 500 (+9)
Всего в Костромской области: 1583 (924 выздоровели)
Начинают работу: пришкольные лагеря, секции и кружки, спортзалы и бассейны
Музеи: работают, индивидуальные экскурсии
Отели работают, но с ограничениями
Самоизоляция отменена, рекомендована жителям 65+
К сожалению, в регионе растет число летальных случаев, за сутки умерли двое мужчин с проблемами сердца. Они находились на ИВЛ. При этом некоторые ограничения все же снимаются, Так в регионе уже работают летние кафе и торговые центры, скоро озаботятся летним досугом детей, откроются школьные детские лагеря, кружки и секции. Жители ждут фитнес-центры и бассейны.
Коронавирус в Иваново
Число заболевших: 1756 (+20)
Всего в Ивановской области: 4691 (2923 выздоровели)
Начнут работу: торговые центры после 6 июля
Музеи: работают, индивидуальные экскурсии, не более 30 посетителей
Отели работают, но с ограничениями
Самоизоляция обязательна жителям 65+
К сожалению в не самом маленьком по размерам регионе остаются пациенты, которые сейчас в тяжелом состоянии, часть подключены к ИВЛ. Пока что ограничения здесь снимают неохотно. Только шестого июля откроются торговые центры. Сохраняется перчаточно-масочный режим. Гостей попросят либо 14 дней посидеть в отеле, либо предъявить справку.
Музеи работают, но по коронавирусным правилам, в частности, в помещении не должны находиться больше 30 человек одновременно.
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 260
Всего в Московской области: 57 570 (35240 выздоровели)
Начали работать: ЗАГСы, культурные заведения, фитнес-центры при загрузке на 25%
Музеи: работают, индивидуальные экскурсии
Отели работают, но с ограничениями
Самоизоляция отменена
С 1 июля в Московской области снимается ряд ограничений. Теперь граждане могут гулять без ограничений, в том числе в парках, на детских и спортивных площадках, пользоваться обей инфраструктурой. Будут работать в полную силу МФЦ, кружки, коллективы могут приступать к репетициям.
Также теперь здесь можно проводить спортивные и физкультурные мероприятия с числом участников до 50 человек. зрителей быть не должно.
И что самое важное для путешественников: разрешен водный туризм, открываются туристские и экскурсионно-прогулочные маршруты. А также со 2 июля будут работать туристические агентства, кроме экскурсоводов- индивидуалов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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