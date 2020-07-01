ФК «Оренбург» пропустит вторую игру РПЛ из-за коронавируса

Матч 25 тура Российской премьер-лиги «Оренбург» - «Урал» не состоится. Об этом стало известно утром перед игрой – в среду, 1 июля. Всему виной коронавирус, который обнаружили уже у десяти представителей клуба. Ранее сообщалось, что COVID-19 нашли у восьми человек: шести футболистов и двух сотрудников клуба.

- Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало «Оренбургу» проведение домашнего матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований. На данный момент у 10 представителей «Оренбурга» подтверждено заболевание. За ними установлено динамическое наблюдение. Команда продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование, - говорится в сообщении на сайте РПЛ.

Футболисты «Урала» узнали о том, что игра с «Оренбургом» не состоится, в аэропорту Екатеринбурга.

Второй пропуск подряд

Это уже вторая игра подряд, которую «Оренбург» пропускает из-за коронавируса. В прошлом туре «горожане» не смогли принять «Краснодар». Тогда «Оренбургу» засчитали техническое поражение 0:3.

Был вариант поступить как «Ростов» - выпустить на матч молодежный состав, однако в «Оренбурге» его почему-то отвергли. По словам представителей клуба, если на матч с «Краснодаром» вышла бы молодежь, это сказалось бы на репутации клуба.

- Наша молодежная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям. Мы уважаем нашего соперника ФК «Краснодар», матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер, и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодежной командой. Такой футбол будет не интересен болельщикам и по нашему мнению принесёт репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу, - рассказали в пресс-службе ФК «Оренбург».

Футболисты «Урала» узнали о том, что игра с «Оренбургом» не состоится, в аэропорту Екатеринбурга. Фото: ФК «Урал».

ФНЛ близко

Скорее всего, «горожанам» засчитают второе техническое поражение подряд. Раньше это означало бы автоматическое снятие с чемпионата. Однако недавно в РСФ временно изменили регламент проведения чемпионата страны и убрали из него часть статьи, где было сказано об исключении команды из РПЛ в случае двух неявок. Сделали это, опять же, из-за коронавируса.

Таким образом, вылететь «Оренбург» может только по спортивному принципу. И все, судя по всему, к этому идет. Техническое поражение от «Краснодара» отбросило команду на последнее место в турнирной таблице. Сейчас «Оренбург» отстает от спасительного 14-го места всего лишь на одно очко, но никто не знает, сможет ли команда сыграть в следующих матчах. А если и сможет – получится ли у нее набрать достаточно очков, чтобы остаться в Премьер-лиге, учитывая перестановки в руководстве и на тренерском мостике, а также уход лидера атаки Деспотовича.

В следующем туре «Оренбург» должен сыграть в Казани с «Рубином». Матч запланирован на 5 июля. Еще через три дня команда должна принять ЦСКА. Однако пока футболисты и тренеры «горожан» находятся на карантине. Никто не знает, разрешат ли им выйти на поле.

Страшный сон для «Оренбурга»

«Оренбург» - не единственный клуб, который столкнулся с коронавирусом. COVID-19 нашли у футболистов «Ростова» и «Динамо». Первый на матч с «Сочи» отправил юношескую команду, а в следующей игре с «Арсеналом» уже получил разрешение сыграть основным составом. «Динамо» матч с «Краснодаром» смогло перенести, а на следующую игру, как и «Ростов», привезло основных игроков, у которых тест не выявил коронавирус. Всех же зараженных изолировали.

Что мешает «Оренбургу» пойти по такому же пути, пока не ясно. Тем более, что дела у клуба обстоят хуже некуда – два технических поражения (очевидно, что РФС засчитает «технарь» «Оренбургу» и за игру с «Уралом») и последнее место. Чтобы исправить ситуацию у «горожан» будет всего пять матчей – с «Рубином», ЦСКА, «Ростовом», «Зенитом» и «Динамо». Страшный сон для команды и ее болельщиков.