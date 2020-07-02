Переплачиваете за связь? Спросите как сэкономить у директора МТС в Самаре

В современном мире без качественной связи человек оказывается как без рук. Поработать на даче? Не пропустить важный звонок в путешествии выходного дня? Выдать детям планшет и отправить в виртуальный летний лагерь? Для всего этого нужен смартфон и быстрый интернет, хорошая связь без перебоев. Как найти своего оператора и забыть о проблемах со связью, расскажет руководитель самарского МТС.

- Как поменять мобильного оператора, сохранив свой номер?

- Будет ли «спутник» и мобильный интернет ловить на даче?

- Как понять, не переплачиваю ли я за услуги связи?

Директор МТС Александр Меламед расскажет всю правду о тарифах, возможностях и честно ответит на вопросы наших читателей.

Задавайте их в форме ниже до 8 июля, а после мы опубликуем ответы на самые важные и интересные.