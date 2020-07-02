Михайловские пруды: рыбалка с хорошим настроением

Самарская область — одно из самых привлекательных мест для любителей рыбной ловли. В любое время года предпочитающих отдых с удочкой у водоема ждут Волга, Жигулевское море, около двухсот малых рек и около ста озер. В регионе обитает около 50 видов рыб, среди которых 22 — ценные промысловые породы.

Рыбачить можно и в Самаре, и вдали от шумного мегаполиса.

Для тех, кто хочет отдохнуть с комфортом и гарантированным уловом, есть платная рыбалка в Самарской области. Один из таких вариантов находится в 50 км от Самары.

Михайловские пруды расположены в Кинельском районе, в 20 км от г. Кинель в поселке Михайловское. Важно то, что вся дорога до места рыбалки проходит по асфальтированной дороге.

Стоимость услуг вполне приемлемая — 1 000 руб. в день или 1 500 руб. в сутки и к вашим услугам карп, толстолобик, белый амур и караси. Отрываться от семьи рыбаку не обязательно — здесь рады видеть всю семью, поэтому рыбалка для второй половины, детей и внуков будет бесплатной.

Но Михайловские пруды славятся не только рыбалкой. Всего час-полтора от Самары и вас ждет изумительная природа, чистый воздух и разнообразные водоплавающие птицы, за которыми можно наблюдать бесконечно. Кроме этого, здесь гнездится самый крупный пернатый хищник России — орлан-белохвост. Размах его крыльев достигает достигает 2-2,5 м.

КАК НАС НАЙТИ:

Самарская область, Кинельский район, пос. Михайловское.

8 (927) 651-40-50, 8 (927) 709-23-40.

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