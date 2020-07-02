Лес, новостройки или велодорожки: какой будет территория около «Самара Арены»

«Нужна суперидея»

Чемпионат мира по футболу оставил самарцам не только яркие впечатления и большой современный стадион, но и огромную территорию вокруг него. Сейчас 300 га земли около «Самара Арены» практически пустуют. Да, конечно, здесь есть тренировочные площадки, клинический госпиталь, отдел полиции, Агропарк, электроподстанция, кольцо трамвая и некоторое количество дач и жилых домов, но для такой огромной территории это капля в море. Недаром тут так любят кататься велосипедисты и роллеры – найти где-то еще в городе такое пустое пространство затруднительно. Экологи радуются, что местные леса сохранили и частично огородили высоким забором – дескать, целее будут. Но все понимают – территорию нужно как-то развивать.

- Проблема «праздник прошел – территория осталась» характерна для всех городов, принимавших большие спортивные мероприятия, - говорит самарский архитектор, советник губернатора Виталий Стадников. – В Самаре ситуация относительно неплохая – стадион используется, люди приезжают погулять вокруг него. В отличие, например, от Афин, где на бывших олимпийских объектах сейчас живут сирийские беженцы. Сейчас Самаре нужно определиться с концепцией развития территории около стадиона. Нельзя просто все застроить многоэтажками – нужно диверсифицировать территорию, предусмотреть тут и жилые, и деловые объекты, и зоны рекреации. Сейчас пригороды Самары активно развиваются в сторону Тольятти и Новокуйбышевска, но это происходит точечно. Нужна территория, которая их объединит, станет точкой притяжения, и ей может стать район у «Самара Арены». Но для этого нам нужна суперидея по его развитию.

Пока около стадиона можно только погулятьФото: Ольга НОВИКОВА

Последний шанс

Сейчас власти объявили конкурс на лучший проект развития территории около стадиона, принять участие в котором могли все желающие творческие коллективы. В финал вышли четыре команды, все – с международным участием. Свое видение будущего территории они предоставят на суд областных властей в сентябре. Чтобы помочь профессионалам разработать концепцию, которая будет отвечать всем чаяниям горожан, общественники из журнала "Строительство. Недвижимость. Rent&Sale"решили привлечь к обсуждению рядовых самарцев – в конце концов, пользоваться территорией будут именно они.

- Сейчас вместе с командой IND architects и архитекторами из Амстердама, Лондона, Москвы и Самары наши коллеги работают над мастер-планом территории, - пояснил главный редактор "Строительство. Недвижимость. Rent&Sale" Олег Никитенко. – Для горожан это уникальный шанс воплотить все то, чего им не хватает в городе, на последнем нетронутом неприватизированном участке земли. 300 га между Московским шоссе, ул.Ташкентской, Демократической и Волжским шоссе – это половина территории исторического центра Самары, поэтому возможностей для развития территории – масса.

Эксперты проанализировали структуру участка в 300 гаФото: Ольга НОВИКОВА

Первые же обсуждения показали, что видение будущего территории у каждого свое. Самарские девелоперы предлагают использовать землю «с пользой» - построить тут не только жилые дома, но и социальные объекты.

- Мы проводили опросы среди жителей спальных районов Самары. Больше всего им не хватает социальных объектов – школ, садиков, детских площадок, - говорит эксперт рынка недвижимости Диана Кирпичникова. – Мы видим около «Самара Арены» жилые кварталы с социальной инфраструктурой, но не плотной типовой застройки, «человейников», а достойных планировок. Например, можно было бы строить здесь дома для переселения из аварийного жилья.

Впрочем, девелоперы признают – без дополнительных точек притяжения этот район потенциальным жильцам не очень-то интересен – слишком уж он удален от делового и культурного центра. Повысить привлекательность перспективной окраины предлагают, например, возведением выставочного комплекса с концертным залом. Также среди предлагаемых вариантов – строительство университетских кампусов с лабораториями.

«Даже воды купить негде»

Впрочем, большинство участников опроса считает, что необходимо сохранить территорию около стадиона в качестве зоны отдыха горожан. Но не оставить в существующем виде, а благоустроить – в сохранившихся лесах организовать экопарк с ограниченным доступом, устроить велодорожки и скейт-парк с сопутствующей инфраструктурой – пунктами проката и ремонта.

- Нужны пункты проката, причем единая сеть – чтобы можно было взять велосипед или ролики в одной точке и вернуть его в другой, - пояснили представители велосообщества. – Да и обычные магазины и кафе не помешают, а то сейчас тут даже бутылку воды негде купить. Главное, чтобы их было в меру.

Сейчас эксперты собирают от горожан предложения по развитию этого района. Направить их можно по адресу электронной почты parkina@rs63.ru

А вы что хотели бы видеть около «Самара Арены»?

Обсудим в комментариях.