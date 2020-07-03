2020-07-03T12:18:17+03:00
Происшествия

«Я оборачиваюсь, а у сестры голова в огне»: в Самарской области женщина погибла, спасая детей

9 человек оказались в ловушке при пожаре в селе Большая Дергуновка: входная дверь объята пламенем, единственный путь спасения – узенькая форточка
Александра БУДАЕВА
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Всю свою жизнь женщина посвятила детямВсю свою жизнь женщина посвятила детямФото: Соцсети
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28 июня в Самарской области дотла сгорел небольшой частный дом в Большечерниговском районе. В момент пожара внутри были 5 взрослых и 4 детей. Первыми из огня вытаскивали малышей. Нина Алеманова оставалась в доме до последнего, выбраться наружу сил у нее не хватило. Женщина погибла, 9 июля ей исполнилось бы 42 года.

Недоброе утро

- Я проснулась в начале пятого утра от странного треска, смотрю в окно: веранда вся в огне! - вспоминает то страшное утро Лидия Тихонова.

На выходные в селе Большая Дергуновка собрались три сестры с детьми и мужьями. Спросонья все начали метаться по дому, искать пути спасения, но деревенские окна никак не открывались.

У всех в мозгу билась одна мысль: «Пожалуйста, только бы спасти детей!» Ребята в возрасте от 4 до 11 лет (дети Нины и Ольги) настолько испугались, что даже не плакали.

В гости к сестре женщина поехала с младшим сыном, мальчика она успела спасти Фото: Соцсети

В гости к сестре женщина поехала с младшим сыном, мальчика она успела спастиФото: Соцсети

Наконец, взрослым удалось обнаружить одно пластиковое окно. Но и оно не поддавалось, открыть удалось лишь маленькую узкую боковую створку. Через нее на улицу и стали выпихивать детей.

- В это время моя сестра Оля побежала к двери, это была ее огромная ошибка. Только она приоткрыла дверь, как на нее полыхнуло огнем. Я помню только, что поворачиваю голову, а она стоит, и у нее горит голова. Следующее, что я помню: я бегу к ней, чтобы тушить ее, - о страшных мгновениях Лидия не может вспоминать без слез.

Женщина с грустными глазами

Вслед за детьми из горящего дома стали выбираться взрослые: муж Лидии насильно буквально выпихнул ее наружу, выпрыгнул сам, чтобы помогать другим. Внутри оставались сестры Оля, Нина и возлюбленный последней. Каким-то образом Нина оказалась последней, и сил выбраться наружу у нее не хватило. Женщина погибла. У нее остались двое детей, старший – студент, младший – школьник.

Попытка открыть входную дверь была большой ошибкой - оттуда пламя ворвалось в комнату Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Попытка открыть входную дверь была большой ошибкой - оттуда пламя ворвалось в комнатуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Нина была очень хорошим человеком, скромная, трудолюбивая, ради своих детей работала почти без выходных и отпусков, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» коллега погибшей Юлия Б.

Подруги Нины говорят о ее нелегкой судьбе и грустных глазах: не так давно она похоронила маму, с которой была очень близка. Долго искала свое женское счастье, наконец, нашла «своего» мужчину, он был с ней в то страшное утро.

30 июня Нину похоронили, родные, близкие, друзья и коллеги до сих пор не могут поверить, что ее больше нет.

Борьба за жизнь

Под угрозой до сих пор жизнь третьей сестры – Ольги, которая столь опрометчиво открыла входную дверь во время пожара.

- Медиков мы так и не дождались, - констатирует Лидия. – Представляете, мы обугленного человека везли в больницу на машине наших соседей!

Вместе с домом сгорели все вещи и документы семьи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе с домом сгорели все вещи и документы семьиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторое время женщина провела в Больглушицкой ЦРБ, недавно ее перевезли в ожоговый центр больницы им.Пирогова в Самаре.

В доме, который сгорел 28 июня, Ольга жила со своими детьми – их у женщины трое. Все документы, все вещи у нее и ее сестер сгорели.

- Конечно, мы поможем, чем сможем, - говорят в администрации села Большая Дергуновка. - С оформлением документов, с консультациями.

По словам местных властей, в некоторых сельских магазинах уже поставили ящики для сбора денег – все понимают, насколько тяжело сейчас придется этой семье.

Для помощи семье можно связаться с Лидией Тихоновой по телефону +7-961-381-32-69

ИСТОЧНИК KP.RU

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