«Деду было 17 лет, когда его призвали на фронт»: история ветерана Павла Нестеренко

Рассказывает Екатерина Петракова, внучка:

- В нашей семье на войне был мой дедушка Нестеренко Павел Петрович, он уроженец города Соль-Илецк Оренбургской области. Родился 22 марта 1925 года в простой семье: мама - телятница, отец - кузнец. Рос обычным мальчишкой, учился ремесленному делу отца, закончил 5 классов и начал трудиться в колхозе. Война застала его вдали от дома, в Киеве, так как парней раньше распределяли работать на разные участки.

Деду было 17 лет, когда его призвали на фронт. Потом он узнал, что его отец тоже ушел на войну, но через два месяца на него пришла похоронка. Его мать ушла в медицинский лагерь, и связи с ней не было. Сам дед прошел всю войну, дошел до Берлина, но получил три ранения, два из которых были очень серьезными, лежал в госпиталях. А начинал он войну обычным рядовым, прослушал 110 часов обучения. Далее в Виннице получил первое тяжелое ранение, когда спасал товарища, его наградили орденом Славы III степени. После второго своего боя под Берлином получил медаль «За отвагу». И юбилейных медалей, конечно, было много. С фронта он вернулся в конце 1946 года.

Все тогда поднимали страну, хозяйство, ездили по городам. И в одном из городов он познакомился с бабушкой, они создали семью, родили двоих деток. К сожалению, они похоронили детей, поэтому воспитывали меня, внучку. Мне очень близка эта тема, потому что я с детства слышала все эти рассказы от деда о войне, о параде. Но все-таки о том времени он вспоминал нечасто, потому что это огромная боль для ветеранов. Но иногда говорил и с улыбкой о том, как они пели под гармошку и всемером ели кашу. Поэтому для нас дедушка герой. Умер он в 2012 году, в 86 лет. Дед всегда говорил: «План свой в жизни я выполнил». Мы и наши дети всегда будем помнить своего героя.