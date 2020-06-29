2020-07-03T15:42:49+03:00
Общество

"О битве за Берлин он вспоминал с трепетом, иногда плакал": история ветерана Константина Трифонова

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
Поделиться:
История ветерана Константина ТрифоноваИстория ветерана Константина Трифонова
Изменить размер текста:

Егор Трифонов, внук:

- меня в семье воевал дед по маминой и по отцовской линии. Оба достойны внимания, но сегодня я расскажу про дедушку, чью фамилию я ношу. Трифонов Константин Константинович в возрасте двадцати лет застал войну на Украине. Тогда почти весь полк отправили в город Моздок, который практически полностью был занят фашистами. Около ста человек ушли на обучение для того, чтобы служить в разведке, в этом числе был и мой дед. Чуть меньше, чем два года они обучались, изучали разные тактики. И примерно 5 мая 1943 года они ушли на фронт. Это произошло на западной Украине, там воевали , после чего освобождали Моздок. Также активно сражались с противниками в городе Ворошиловград, ныне Луганск. Оттуда они погнали немцев на Донбасс, и далее освобождали Украину, Молдавию, Польшу и перешли в наступление уже на Берлин.

Домой дедушка вернулся в 1945 год в город Чебоксары, он был чувашином, , земледельцем. Трудолюбивый с замечательным чувством юмора человек, и я думаю, это помогало ему жить, несмотря на весь ужас, который он видел. Умер он в 85 лет. Я его застал, он много рассказывал о войне, о том, как они обучались, что было после, как всё происходило. Помню, он говорил о серьёзнейшей битве под Берлином. Для него она была самой трудной, он вспоминал о ней с трепетом, иногда плакал, потому что множество сослуживцев полегло именно там.

Если бы у меня сейчас была возможность поговорить с дедушкой, я бы сказал, что очень горжусь им, и хочу, чтобы мои дети знали историю семьи, историю своих родственников, которые прошли войну.

"О битве за Берлин он вспоминал с трепетом, иногда плакал": история ветерана Константина Трифонова.

Еще больше материалов по теме: «Цифровой бессмертный полк»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День рекламщика 2020: какого числа, история и традиции праздника
Мы встречаем рекламу повсюду: на телевидении и радио, в газетах, общественном транспорте и социальных сетях. Иногда она раздражает, иногда — помогает найти нужный товар. Как же отмечают День рекламщика в 2020 году?
День авиадиспетчера 2020: история и традиции международного праздника
Наверное, каждый из нас хоть раз летал на самолете. Над тем, чтобы полет прошел комфортно и безопасно, работает множество людей. Среди них и авиадиспетчеры. Сегодня мы расскажем об их профессиональном празднике – Дне авиадиспетчера 2020
Новости 24
Полицейские рассказали о стрельбе сотрудника ГИБДД в «Ауди» в Самаре
Ремонт Заводского шоссе в Самаре выполнен на 30%
В Самарской области началась сдача ЕГЭ
Защитник «Крыльев Советов»: «Увольнение Божовича не стало большой неожиданностью»
Под Самарой открыли проезд по Южному обводному шоссе в районе прорыва газопровода
В метро Самары заработали терминалы по продаже жетонов
Современное спецоборудование – на службу спасателям СВГК
В Самарской области Сбербанк поддержал акцию «Крышки-неваляшки» в помощь больным детям
Увидите факел - бегите: эвакуированным жителям Подстепновки рассказали о возвращении домой
В Самаре мужчина попытался купить водительские права за 162 тысячи рублей
В Самаре из-за матча «Крыльев Советов» перекроют дороги
В Самаре накажут участников свадебного кортежа, которые нарушали ПДД под заводную кавказскую музыку
В Самарской области за сутки от коронавируса выздоровели 138 человек
Коллективный договор СГЭУ признан лучшим среди вузов Самарской области
Новым вице-губернатором Самарской области может быть назначен Владимир Терентьев
В Самаре будут голосованием выбирать место для стелы «Город трудовой доблести»
В Самарской области оштрафовали компанию, которая копает карьер недалеко от поселка Жареный Бугор
Медики раскрыли причины смерти двух пациентов с коронавирусом
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 77 человек из Самарской области
Из-за аварии на газопроводе в Волжском районе завели уголовное дело
В Тольятти задержали мужчину, который порезал 19-летнего местного жителя
Слушал музыку перед смертью: в Самаре рано утром водитель «Лады Весты» протаранил стелу на АЗС и погиб
Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 5 тысяч человек
В Самарской области от коронавируса умерли еще два человека
В Самарской области еще 77 человек заболели коронавирусом