"О битве за Берлин он вспоминал с трепетом, иногда плакал": история ветерана Константина Трифонова.

Егор Трифонов, внук:

- меня в семье воевал дед по маминой и по отцовской линии. Оба достойны внимания, но сегодня я расскажу про дедушку, чью фамилию я ношу. Трифонов Константин Константинович в возрасте двадцати лет застал войну на Украине. Тогда почти весь полк отправили в город Моздок, который практически полностью был занят фашистами. Около ста человек ушли на обучение для того, чтобы служить в разведке, в этом числе был и мой дед. Чуть меньше, чем два года они обучались, изучали разные тактики. И примерно 5 мая 1943 года они ушли на фронт. Это произошло на западной Украине, там воевали , после чего освобождали Моздок. Также активно сражались с противниками в городе Ворошиловград, ныне Луганск. Оттуда они погнали немцев на Донбасс, и далее освобождали Украину, Молдавию, Польшу и перешли в наступление уже на Берлин.

Домой дедушка вернулся в 1945 год в город Чебоксары, он был чувашином, , земледельцем. Трудолюбивый с замечательным чувством юмора человек, и я думаю, это помогало ему жить, несмотря на весь ужас, который он видел. Умер он в 85 лет. Я его застал, он много рассказывал о войне, о том, как они обучались, что было после, как всё происходило. Помню, он говорил о серьёзнейшей битве под Берлином. Для него она была самой трудной, он вспоминал о ней с трепетом, иногда плакал, потому что множество сослуживцев полегло именно там.

Если бы у меня сейчас была возможность поговорить с дедушкой, я бы сказал, что очень горжусь им, и хочу, чтобы мои дети знали историю семьи, историю своих родственников, которые прошли войну.