Кухня и спальня всегда рядом. Почему этим летом стоит поехать в отпуск в доме на колесах

Безопасный вариант

Лето 2020 года в России обещает стать прорывным с точки зрения внутреннего туризма. Коронавирусные ограничения вроде бы снимают, но рисковать и куда-то ездить за границу хотят немногие. Люди все чаще интересуются домами на колесах, с помощью которых можно устроить незабываемое путешествие с друзьями или семьей: в самом деле, грузи в кабину всю поклажу и отправляйся куда хочешь. Правда, доступно такое удовольствие далеко не всем.

Иван Левшич уже несколько лет занимается разработкой жилых модулей на автоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Это не удивительно, что спрос растет. Дома на колесах — это очень круто. Незабываемые впечатления от путешествия и для детей, и для взрослых, — делится с корреспондентом «КП-Самара» разработчик подобных машин Иван Левшич. — Тем более что сейчас из-за пандемии небезопасно ездить на поездах, куда-то летать на самолетах, особенно возрастным людям. Риск заразиться по-прежнему есть. Желательно отправиться куда-нибудь со своими близкими.

Иван является представителем компании «Автокемпер Пром». В столице 63 региона у них расположен опытно-экспериментальный цех, где занимаются созданием и улучшением жилых модулей на автомобили. Готовые модели производят уже в Коломне на базе бывшего завода «Текстильмаш».

На стадии подготовки все выглядит вот такФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На производстве автодомов в Коломне есть, на что посмотретьФото: Предоставлено "Комсомолке"

Задача разработчиков — проработать все детали для мелочей. Здесь должны быть спальные места — 2, 4 и даже 8 мест, кухня, газовая плита, вытяжка, санузел со съемной капсулой, душевая кабина. Специалисты проводят в транспортном средстве электричество, подключают к нему газовый баллон, ставят бак с водой — обычно это около 100 литров. Подобные характеристики, к примеру, есть у модели Helix4200 — одного из первых отечественных автодомов, производством которого занимались в «Автокемпере».

В этих непонятных конструкциях вскоре смогут разместиться несколько человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждая деталь готовится на специальном оборудованииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

За техническую составляющую отвечает целая группа специалистов. Одни занимаются электрикой, другие мебелью, третьи смотрят, как будет обустроен санузел. Важна каждая мелочь, любой проводочек.

В Германии любят «Гранту»

Как рассказал Иван, модули делают на различные пикапы. Также совместно с компанией «Люкс Форм» они разработали автодома на базе «Лады Гранты» и «Лады Нивы». Подобные кемперы можно отнести к виду полуинтегрированных, где за основу берется только шасси, а не стандартный кузов от производителя. Помимо таких, есть полностью интегрированные караваны, где кабина слита с жилой зоной, и так называемые «дачи на колесах» — это все, что прицепляется.

"Гранта" на колесах пользуется популярностью в ГерманииФото: Предоставлено "Комсомолке"

В салоне такого автодома весьма комфортноФото: Предоставлено "Комсомолке"

Наш собеседник отмечает, что, к сожалению, создание и использование таких универсальных ТС у нас в стране развито не очень хорошо. Причины очевидные.

— В первую очередь, это цена. Новый автокемпер стоит 4-5 миллионов рублей, не каждый рискнет сделать такую покупку, — говорит Левшич. — Поэтому, как правило, такие машины покупают либо очень богатые люди, либо авантюристы. Хотя обслуживание автодома не самое дорогое. Как обычный автомобиль, плюс на инженерные системы уходит около 25 тысяч в год.

За границей дела обстоят иначе. Там обустроены специальные кемпинги, предназначенные как раз для автопутешественников. Они могут быть в полях, на побережьях, как платные, так и нет. Бывают места прямо в черте города — в частности, такие есть в Дрездене и Мюнхене. К слову, именно в Германии пользуется спросом автодом на основе «Гранты».

— В Европе сотни тысяч караванеров. У нас — порядка полутора тысяч. В год реализуются всего около 20-25 машин таких, — продолжает Иван.

Надежды есть

Из-за заоблачных цен некоторые находчивые люди сами переделывают свои авто под кемпер. Но это не всегда законно. Так, в прошлом году полицейские завели административное дело на жителя Тольятти, который переоборудовал свой микроавтобус в дом на колесах. Как оказалось, подобные изменения нужно вносить через ГИБДД, официально, а в данном случае мужчина этого не сделал.

Жителя Тольятти, соорудившего автодом из маршрутки, наказали полицейскиеФото: ГУ МВД России по Самарской области

Если же купить автодом по понятными причинам возможности нет, то его можно взять в аренду. В среднем по стране цена тоже немаленькая — это примерно 15 тысяч за сутки. Плюс оплата парковок, кемпингов, если вы такой найдете, продуктов и развлечений. Так что в любом случае думать о деньгах приходится.

Но тем не менее прогресс есть. Российские караванеры стараются общаться между собой.

— В Москве даже есть «Лига караванеров», участники которой кооперируются между собой и делают совместные выезды на природу, — добавляет эксперт.

Машины с поднимающейся крышей - популярны у автопутешественниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под складной крышей может уместиться многоеФото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам мужчины, «бум» на дома на колесах был 15 назад, когда они стоили от 400 тысяч рублей до 1 миллиона:

— Хочется верить, что сейчас это вернется. Интерес точно есть. И впечатлений от таких путешествий гораздо больше, чем от поездок куда-то с чемоданом. Тем более что у нас очень много красивых мест, которые непременно нужно посетить!

Надежды на улучшение есть. Главное, чтобы появились возможности.