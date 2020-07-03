Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 3 июля

Переславль - Залесский

Число заболевших: 234 (+0)

Всего в Ярославской области 4866 (3420)

Самоизоляция для приезжих: ограничений нет, междугородных автобусов стало меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Ростов Великий

Число заболевших: 271 (+5)

Всего в Ярославской области 4825 (3366)

Самоизоляция для приезжих: ограничений нет, междугородных автобусов стало меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

В Ярославской области за сутки заболели 41 человек, выздоровели 54 человека. Такая тенденция сохраняется уже в течение долгого времени. В регионе одни из самых мягких ограничительных мер, можно найти объект размещения, а от приезжих не требуют строгой самоизоляции. Музеи уже начали свою работу, так что досуг тоже получится распланировать.

Суздаль

Число заболевших: 74(+0)

Всего во Владимирской области 4456 (2837)

Самоизоляция для приезжих: приезжие должны уведомить о себе, посещение региона не рекомендуется. Автобусов на междугородних линиях меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Во Владимирской области серьезные изменения - открываются апарт-отели, турбазы и коттеджи. Приказ подписал губернатор Владимир Сипягин. Таким образом работать начинают объекты размещения, где есть собственная кухня в каждом номере и санузел.За соблюдением санитарных норм будут особенно тщательно следить. А уже с 6 июля в городе, как и во всей области, откроются торговые центры.

Кострома

Число заболевших: 526(+11)

Всего во Костромской области 1612 (966)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка. на въезде встречают патрули

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

В Костроме встречают первых туристов, которые уже приезжают на теплоходах в город. Гости погуляли по городу, посетили местные достопримечательности. Это один из допустимых видов туризма сегодня, ведь работают далеко не все отели и гостиницы. ровень заболеваемости растет не очень быстро, однако и выздоровевших не становится больше. Ситуация стабильная, но опасность сохраняется.

Сергиев Посад

Число заболевших: 1762 (+2)

Всего в Московской области 58193 (36802)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка, плюс документальное обоснование для приезда

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Всего два человека заболели коронавирусом в Сергиевом Посаде за последние сутки. Ситуация достаточно стабильная. Туристам здесь довольно безопасно - главное, соблюдать масочный режим и санитарные правила. Работают гостиницы, магазины, салоны красоты, предприятия сферы услуг. Но без особых причин приезжать не рекомендуют - нужно документальное обоснование.

Иваново

Число заболевших: 1812(+26)

Всего в Ивановской области 4830 (2973)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка, плюс документальное обоснование для приезда

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

В регионе не готовы снимать большую часть ограничений, так как число заболевших постоянно растет. С седьмого июля начнут работу торговые центры. К ним будут предъявлены очень строгие требования по санитарной безопасности. Только туда не пустят лиц старше 65+ и младше 18 лет. Организованные группы из шоп-туров обслуживать не будут. Не будут работать игровые аттракционы и проводиться культурно-массовые мероприятия.Сотрудников старше 65 лет и с хроническии болезнями от работы временно отстранят.