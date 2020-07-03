2020-07-03T10:51:45+03:00
Спорт

Рубин – Оренбург 5 июля 2020: прогноз на матч 26 тура РПЛ

Прогноз на матч 26 тура Российской премьер-лиги Рубин – Оренбург. Игра должна пройти 5 июля 2020 на стадионе «Ак Барс Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Скорее всего, матч отменят или перенесут. Фото: ФК «Оренбург».Скорее всего, матч отменят или перенесут. Фото: ФК «Оренбург».
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Надо начать с того, что эта игра, скорее всего, не состоится 5 июля или ее отменят. «Оренбург» сейчас находится на карантине из-за коронавируса. По последним данным, в клубе нашли 10 человек с COVID-19. Два предыдущих матча «горожане» не смогли сыграть. В игре с «Краснодаром» «Оренбургу» засчитали техническое поражение, за встречу с «Уралом» подопечные Константина Парамонова также получат «технарь».

«Оренбург» уже обратился к «Рубину» с просьбой перенести матч. И, вроде бы, казанцы согласились. Однако окончательное решение будут принимать в РФС.

При этом играть молодежью «Оренбург» не хочет. Позиция у клуба принципиальная – там считают, что это подорвет авторитет «Оренбурга» и Российской премьер-лиги.

После возобновления сезона чемпионата страны «горожане» сыграли только один матч – уступили в Москве «Локомотиву». «Рубин» же идет без пропусков. В трех турах казанцы набрали четыре очка: обыграли на выезде «Урал» 2:1, уступили «Локомотиву» 0:2 и сыграли вничью с «Уфой» 0:0.

Букмекеры не принимают ставки на матч «Рубин» – «Оренбург» 5 июля. Это связано с тем, что пока еще не понятно, состоится ли игра и если да, какого числа она пройдет.

Встреча «Рубина» и «Оренбурга» должна пройти в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в воскресенье, 5 июля, и начаться в 18:30 по московскому времени. Однако пройдет она в этот день или нет, объявят ближе к матчу. В ситуации со встречей «Урала» и «Оренбурга» это случилось утром в день игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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