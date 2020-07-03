Крылья Советов – Ростов 4 июля 2020: прогноз на матч 26 тура РПЛ

Прогноз на матч 4 июля 2020 Крылья Советов – Ростов 4 июля 2020 – 1:1.

В эту субботу, 4 июля, в Самаре встретятся местные «Крылья Советов» и «Ростов». Команды решают диаметрально противоположные задачи – волжане борются за выживание, южане – за Лигу чемпионов.

После 25 туров «Крылья» расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице, лишь по разнице забитых-пропущенных опережая «Оренбург». В активе «КС» 23 очка. До спасительного 14-го места, которое занимает «Тамбов», два очка.

Перед прошлым туром «Крылья» сменили главного тренера. Место Миодрага Божовича занял Андрей Талалаев. Ему и придется спасать самарцев от ФНЛ. И первый шаг к этому российский специалист сделал – набрал очко в матче с одним лидером чемпионата «Локомотивом». Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1, а победу «Крылья» упустили на последней минуте.

«Ростов» бьется за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас подопечные Валерия Карпина занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от «Краснодара» и третьего места, которое дает путевку в квалификационный раунд ЛЧ, составляет три очка. Однако у «быков» игра в запасе.

«Ростов» после возобновления чемпионата страны столкнулся с серьезной проблемой – коронавирусом. Из-за COVID-19 южанам пришлось сесть на карантин, а на игру с «Сочи» поехал даже не молодежный, а юношеский состав. Чем все это закончилось – все знают.

Зато потом «Ростов» взять три очка в матче с тульским «Арсеналом» и вырвал ничью в южном дерби с «Краснодаром».

Несмотря на это, у «Ростова» есть проблемы. Связаны они с физическим состоянием команды. Из-за коронавируса южане не смогли набрать оптимальную форму. А учитывая, что это уже третий матч за восемь дней, в Самаре подопечным Валерия Карпина будет тяжело.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение в предстоящей игре «Крыльям». Коэффициент на победу хозяев – около 2.7, а на победу гостей – около 2.8. На ничью дают 3.4.

На наш взгляд, матч будет не очень результативным, а команды разойдутся миром.