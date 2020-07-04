11 вещей, которые нужно срочно выкинуть из гардероба этим летом

Лето – пора щеголять в нарядных сарафанах, коротких шортах, ярких босоножках. Выглядеть красиво стремятся все, вот только составить модный лук порой сложно. Особенно, если в гардеробе много любимых, привычных вещей, с которыми ну никак нельзя расстаться. А на прилавках магазинов тоны безвкусных кофточек и тапочек с перфорацией.

Как избавиться от явно устаревших, неактуальных вещей и заменить их на модные универсальные, необязательно супер-дорогие? Переберите свой шкаф с этим «черным» списком.

Шорты в обтяжку

- Летом шорты - вещь незаменимая. Их не должно быть мало. В том смысле, что не надо жалеть ткани на шорты, в них должно быть свободно, - советует наш эксперт Татьяна Староватова. - Длина зависит от ситуации, куда в них собираются пойти. Явные микро-шорты сейчас не в почете, однако джинсовые шорты, закрывающие, но не туго обтягивающие ягодицы, вполне себе могут найти место в современном гардеробе. Этим летом актуальны шорты средней или высокой посадки.

Шорты: слева - не модные, справа - модныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Майки из тонкого трикотажа

- Майки или футболки из дряблого трикотажа, с добавлением полиэстера, люрекса, украшенные пайетками, стразами, вставками из гипюра …. Советую проредить свой гардероб от подобных вещей, ибо красота в них сомнительная, а в жару в подобных вещах малокомфортно.

Женственность и привлекательность можно подчеркнуть, добавив к простым базовым майкам/футболкам из натуральных тканей подходящие аксессуары.

Бесформенные «кофточки»

- Наверняка у каждой дамы в гардеробе есть тонкий трикотажный кардиган на случай прохладного вечера. Не стоит накручивать на себя такой балахон или наоборот, обтягивать все прелести кофточкой («хорошо ведь тянется, почти как раз!») . Особенно нелепо обтягивающие трикотажные кофты смотрятся на дамах больших размеров, не украсит бесформенный балахон и стройных девушек. Попробуйте использовать легкий кардиган в качестве топа, надев его под заправку.

Кардиганы: справа - вышел из моды, слева - модныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ультра-мини и юбка непонятной длины

- Юбка немного выше колен - не мини и не миди, что-то среднее, что-то неуверенное…Не носите такое. Ибо такая длина испортит пропорции даже обладательницам идеальной фигуры. В этом сезоне актуальны свободные юбки миди, или юбки в пол. Ультра - короткие обтягивающие юбки в сочетании с высоким каблуком вам точно не нужны. Это вульгарно.

Юбки: слева - непонятной длины, справа - модная юбка-миди.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рубашка «по талии»

- Вытачки на рубашке – уже не модно. Особенно нелепым образ сделают рубашки по талии длиной до бедер. То ли верх от хирургического костюма, то ли наряд официантки… Лучше выбрать рубашку свободного кроя, которую, кстати, можно носить в качестве легкого второго слоя, делая образ более интересным.

Приталенный жакет с рукавом ¾

- Актуальный жакет – свободного или полуприлегающего кроя. А коротенькие приталенные жакетики с рукавом 3/4 отдайте в переработку. Длина такого «верха» режет вашу фигуру, а если на жакетике еще и пуговицы еле сходятся под грудью – плюсов вашему образу это точно не добавит.

Кардиганы: справа - вышел из моды, слева - модныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Топ на бретельках

- Топ в бельевом стиле сам по себе неплохая вещь. Можно добавить в образ нотку женственности. Но обратите внимание на детали - актуальный бельевой топ - без кружевной отделки. И учитывайте особенности фигуры, подбирая такую вещь. Дамам с пышными формами бельевые топы без второго слоя носить не рекомендую.

Джинсы в обтяжку «на бедрах» - Их называют джинсы-скинни. Они давно не модны. Особенно джинсы с низкой посадкой, «на бедрах. Если выкинуть такие джинсы вам жалко – носите их с объемным верхом и актуальными аксессуарами. Но не обтягивайтесь полностью. В этом сезоне актуальны джинсы-бананы, свободные и с высокой посадкой.

Джинсы: слева - нет, справа - да.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Босоножки на танкетке

- Сандалии на «горке» многие считают удобными, но образ в такой обуви будет старомодным. В переработку я бы советовала отправить и обувь с перфорацией. Закрытые то ли шлепки, то ли сандалии с дырочками. Альтернативой таким «старушечьим» тапкам составит обувь на уверенной подошве, платформе.

Немодные (слева) и модные (справа) сандалии

Лакированная сумка с блестками - Модно и свежо вы будете выглядеть с сумкой необычной формы или наоборот жесткой геометрической формы, а также сумкой из экологичных материалов, например, из сломки. Но не берите с собой черную лакированную сумку с золотыми застежками, ремешками и висячими украшениями к летнему легкому наряду!

Приталенная короткая джинсовка

- Такие модели были модными пять назад. Даже с подвернутыми рукавами такая курточка испортит ваш образ. Главные признаки современной джинсовки: посадка - не в облипочку, свободная или оверсайз, для любительниц подчеркнуть фигуру - варианты а-ля джинсовая рубашка с пояском. Длина - может быть любой, главное учитывать свои пропорции и избегать модели, заканчивающиеся на самом широком месте ваших бедер.

В моде сейчас пышные рукава, джинсовки-бомберы из 90-х, да и просто классические прямые модели. Романтичный вариант актуальной джинсовки - это куртка не с цветочной вышивкой, а в пастельных оттенках или с элементами сборки на рукавах или плечах изделия.

Куртки: слева - облегающая джинсовка, справа - модный вариант куртки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧТО ЕЩЕ НЕ НУЖНО НОСИТЬ, ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ

Обтягивающие бриджи - брюки-кюлоты

Немодные брюки-капри и модные кюлоты.

Странные головные уборы - шляпы или плетеные козырьки без излишнего декора

Слева - не модная шляпка, справа - модная

Несуразные босоножки – обувь более простой, четкой формы.

Немодные (слева) и модные (справа) босоножки

ВОПРОС РЕБРОМ

А как же купальник?

- Главное, подобрать купальный костюм по фигуре, по размеру. Будьте осторожны при выборе цвета и рисунка купальника. Удачно подобранный принт поможет визуально скорректировать нежелательные особенности тела, а неудачный наоборот подчеркнет и выделит их. Избегайте нелепого красивого/богатого декора на купальниках в виде металлических или пластиковых элементов со стразами. Они очень дешевят любой, даже самый удачный купальник. В качестве современных стильных элементов декора купальника можно назвать детали, выполненные из дерева, ракушек, пластика «под кость», либо гладкого металла.