Коронавирус в Самарской области, последние новости на 4 июля 2020 года: футбол возвращается

В регионе жизнь становится все лучше. 3 июля к речвокзалу причалил первый теплоход. Туристов привезли из Волгограда и отправили на открытые экскурсии. Им все очень понравилось. Тем временем, новые носители инфекции появляются каждый день. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 4 июля 2020 года.

Статистика по коронавирусу в Самарской области на 4 июля

77 новых случаев заражения коронавирусом выявили в регионе за сутки. Большая часть больных в Самаре - 52 человека, чем обусловлена такая вспышка пока неизвестно. В Тольятти новых больных немного - 12 человек, в Сызрани пять.

Заболели в регионе уже более 5000 человек. За сутки число выросло на 77 человек. Выздоровели 2972 человека. И за сутки умерло ещё двое - всего скончались 58 человек.

Статистика

А что с ограничениями?

Но это не повлияло на планы по снятию ограничительных мер. Сегодня в Самаре уже снят режим повышенной готовности, отменен режим самоизоляции, теперь работают турбазы и базы отдыха, проходят экскурсии на открытом воздухе, рестораны уже открыты, речные прогулки начались. 4 июля первый теплоходик отправится в Ширяево с туристами от Спутник Гермес. На следующие выходные прогулка уже состоится в Винновке.

А в 19.30 на Самара Арене уже состоится второй матч после возобновления сезона. Крылья Советов играют с Ростовом. Интрига матча в том, что у самарцев новый тренер. А вот дончане злы за одну проигранную из-за коронавируса игру. На матч уже продавали билеты.

Как будет развиваться ситуация дальше, расскажем в следующие дни.