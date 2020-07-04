2020-07-04T03:04:17+03:00
Спорт

Крылья Советов - Ростов 4 июля 2020 года, прямая онлайн-трансляция матча 26 тура РПЛ Чемпионата России

Футбол. Прямая онлайн-трансляция матча 26 тура РПЛ с Самара Арены, прогноз, статистика игроков, счет
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Смогут ли самарцы одолеть гостейСмогут ли самарцы одолеть гостейФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Очередная игра в Самаре в рамках возобновления РПЛ состоится в Самаре, на стадионе Самара Арена. Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию матча 26 тура РПЛ 4 июля 2020 года. Встреча начнется в 19.30 (18.30 мск).

Прогноз на игру Крылья Советов -Ростов

Букмекеры не отдают явного преимущества ни одной из команд. Тем не менее идущие на последнем месте Крылья с новым тренером вполне неплохо показали себя в Москве в матче с Локомотивом, когда выяснилось, что игроки умеют не просто бегать. Сейчас Крылья мотивированы, показали хорошую физическую форму, их поддерживает большой стадион- часть билетов даже разрешили продавать. Команда Украина тоже не вышла на простую прогулку. Два тура назад жестоко проиграла Сочи молодёжка клуба. В последней игре еле удалось вничью сыграть с Краснодаром. В общем, команде есть, что доказывать болельщика.

Составы на матч Крылья Советов - Ростов 4 июля 2020 года

За Крылья сможет сыграть пропускавший игру за дисквалификацию полузащитник Дмитрий Комбаров. Саафа Хади напротив не сможет выйти на поле. А вот за Ростов не выступит лучший бомбардир Ильдор Шомуродов.

Прямая онлайн-трансляция игры Крылья Советов - Ростов 4 июля 2020 года

Видео с Самара Арены покажут на Матч ТВ, начало трансляции в 19.30.

Крылья Советов - Ростов, 4 июля 2020 года .

ИСТОЧНИК KP.RU

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