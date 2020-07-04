2020-07-04T14:01:24+03:00
Общество

Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 4 июля 2020

Рассказываем последние новости на 4 июля 2020 о коронавирусе в городах Золотого Кольца
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Переславль - Залесский

Число заболевших: 237 (+3)

Всего в Ярославской области 4954 (3711)

Самоизоляция для приезжих: ограничений нет, междугородных автобусов стало меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Ростов Великий

Число заболевших: 273(+2)

Всего в Ярославской области 4954 (3711)

Самоизоляция для приезжих: ограничений нет, междугородных автобусов стало меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

За сутки в регионе заболели 45 человек, а выздоровели 155. Такое соотношение сохраняется в течение долгого времени и это позволяет властям снимать ограничения. Например, сейчас уже строгих самоизоляционных требований не предъявляют приезжим. Их только просят вызвать врача, если станет плохо.

А с 6 июля в Ярославской области начнут работать детские круглосуточные лагеря - при соблюдении всех санитарных мер.

Суздаль

Число заболевших: 74(+0)

Всего во Владимирской области 4552 (3127)

Самоизоляция для приезжих: приезжие должны уведомить о себе, посещение региона не рекомендуется. Автобусов на междугородних линиях меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Во Владимирской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения. Сейчас власти готовы снимать ограничения постепенно. Например, накануне учреждениям культуры разрешили начать репетиции.

Кострома

Число заболевших: 535(+9)

Всего во Костромской области 1676 (1043)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка. на въезде встречают патрули

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

В Костроме уже встретили теплоходы с туристами. Следующее ограничение, которое планируют убрать - с 10 июля работать начнут рестораны, не только веранды, но и залы. Читальные залы уже работают. Кроме того, в Костромской области разрешили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе с количеством участников до 50 человек. Также работают торговые центры.

Сергиев Посад

Число заболевших: 1767 (+5)

Всего в Московской области 58491 (37398)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка, плюс документальное обоснование для приезда

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

В городе все меньше и меньше заболевших. Снимают все больше ограничений. С 6 июля начнут работать кружки и секции по принятому стандарту, в том числе с соблюдением требований по рассадке.

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 1847(+16)

Всего в Ивановской области 4965 (3113)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка, плюс документальное обоснование для приезда

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

В регионе с 7 июля смогут открыться ТЦ и комплексы и другие объекты с несколькими торговыми предприятиями. Также 6 июля начинают работать социальные карты и транспортное приложение. Поэтапно вводят в работу детские сады. А в поликлиниках уже начали оказывать плановую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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