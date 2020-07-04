Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 4 июля 2020
Переславль - Залесский
Число заболевших: 237 (+3)
Всего в Ярославской области 4954 (3711)
Самоизоляция для приезжих: ограничений нет, междугородных автобусов стало меньше
Музеи: работают для индивидуальных посетителей
Ростов Великий
Число заболевших: 273(+2)
Всего в Ярославской области 4954 (3711)
Самоизоляция для приезжих: ограничений нет, междугородных автобусов стало меньше
Музеи: работают для индивидуальных посетителей
За сутки в регионе заболели 45 человек, а выздоровели 155. Такое соотношение сохраняется в течение долгого времени и это позволяет властям снимать ограничения. Например, сейчас уже строгих самоизоляционных требований не предъявляют приезжим. Их только просят вызвать врача, если станет плохо.
А с 6 июля в Ярославской области начнут работать детские круглосуточные лагеря - при соблюдении всех санитарных мер.
Суздаль
Число заболевших: 74(+0)
Всего во Владимирской области 4552 (3127)
Самоизоляция для приезжих: приезжие должны уведомить о себе, посещение региона не рекомендуется. Автобусов на междугородних линиях меньше
Музеи: работают для индивидуальных посетителей
Во Владимирской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения. Сейчас власти готовы снимать ограничения постепенно. Например, накануне учреждениям культуры разрешили начать репетиции.
Кострома
Число заболевших: 535(+9)
Всего во Костромской области 1676 (1043)
Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка. на въезде встречают патрули
Музеи: работают для индивидуальных посетителей
В Костроме уже встретили теплоходы с туристами. Следующее ограничение, которое планируют убрать - с 10 июля работать начнут рестораны, не только веранды, но и залы. Читальные залы уже работают. Кроме того, в Костромской области разрешили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе с количеством участников до 50 человек. Также работают торговые центры.
Сергиев Посад
Число заболевших: 1767 (+5)
Всего в Московской области 58491 (37398)
Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка, плюс документальное обоснование для приезда
Музеи: работают для индивидуальных посетителей
В городе все меньше и меньше заболевших. Снимают все больше ограничений. С 6 июля начнут работать кружки и секции по принятому стандарту, в том числе с соблюдением требований по рассадке.
Коронавирус в Иваново
Число заболевших: 1847(+16)
Всего в Ивановской области 4965 (3113)
Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка, плюс документальное обоснование для приезда
Музеи: работают для индивидуальных посетителей
В регионе с 7 июля смогут открыться ТЦ и комплексы и другие объекты с несколькими торговыми предприятиями. Также 6 июля начинают работать социальные карты и транспортное приложение. Поэтапно вводят в работу детские сады. А в поликлиниках уже начали оказывать плановую медицинскую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU