«Крылья» и «Ростов» сыграли вничью с двумя удалениями

С ничейным результатом закончился уже второй матч для «Крыльев Советов» при новом тренере. Сначала команда сыграла со счетом 1-1 с «Локомотивом», а 4 июля со счетом 0:0 закончилась игра «Крылья Советов» - «Ростов» в 26 туре РПЛ. Таким образом, самарцы делают шаг к спасению и к тому, чтобы остаться в РПЛ. А вот у «Ростова» не получилось догнать «Краснодар» и «Локомотив».

Сама по себе игра получилась довольно тяжелой. Букмекеры никак не могли определиться, кто же в матче фаворит. Так и вышло. «Ростов» с самого начала стал создавать опасные моменты у ворот хозяев. В атаку рвался Попов, но удар с 15 метров смогли блокировать защитники. Уже через пару минут сложный мяч отбил голкипер «Ростова». С первых минут очень жестко зацепились на поле игроки, уже на 21 минуте желтую карточку за разговоры получил Гацкан. Игрок требовал показать «горчичник» Чистякову за фол.

А уже на 24 минуте на скамейку отправили Полуяхтова после просмотра VAR. Игрок грубо врезался в Чистякова, чуть не до перелома. Игрок «Ростова» вскоре покинул поле.

До конца тайма судья раздал еще по желтой карточке, досталось Глушенкову за то, что ударил по ногам Байрамяна. А потом прилетел «горчичник» Матиасу Норманну. И в раздевалку получил желтую Ведерников, который головами ударился с Комбаровым.

Второй тайм начался тоже грубо. Уже на 54 минуте Ведерников получил вторую «желтую» и тоже отправился на скамейку. В меньшинстве «Крылья» не сдались, теперь шансы судья уравнял. И уже на 58 минуте Мамаев в касание бил по воротам «Крыльев». Но мяч пролетел рядом со штангой. Еще одна возможность была у «Ростова» на 87 минуте: Еременко пробил по воротам, но чуть выше перекладины. И до конца тайма ничего не изменилось, счет остался ноль-ноль.

Кстати, в этой игре дебютировал 19-летний защитник самарцев Данила Смирнов.

7 июля «Крылья» встретятся с «Арсеналом», потом съездят в гости к «Динамо» 12 июля.