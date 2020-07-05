Рубин - Оренбург 5 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу РПЛ

5 июля в 18:30 на стадионе «Ак Барс Арена» должна пройти игра 26 тура между местным «Рубином» и «Оренбургом». Однако до сих пор не ясно, состоится ли она. Дело в том, что гости до сих пор находятся на карантине из-за коронавируса. Они уже пропустили две предыдущие игры РПЛ. За обе «Оренбург» получил технические поражения.

Известно, что гости обратились к «Рубину» с просьбой перенести встречу, однако пока нет никакой информации о том, какое решение приняли казанцы и чиновники РФС.

При этом в «Оренбурге» не раз заявляли, что молодежью они играть не будут. «Рубин» же готовится к игре, а на матч продавали билеты.

UPD: игра «Рубин» - «Оренбург» все-таки состоится. Об этом на своем сайте объявили гости предстоящей встречи.

- Футбольный клуб «Оренбург» сообщает, что благодаря строгому выполнению всех предписаний регионального отделения Роспотребнадзора и постоянному контролю за состоянием здоровья всех членов команды, стало возможным участие команды в матче ближайшего тура. Клуб уже отправил всю необходимую должным образом оформленную информацию о состоянии здоровья футболистов и персонала в оперативный штаб РПЛ для получения QR-кодов, а команда готовится к вылету на игру, - говорится в сообщении.

Статистика личных встреч

История противостояния «Рубина» и «Оренбурга» не очень богатая. Друг с другом они играли шесть раз. Каждая из команд одержала по две победы, еще два матча завершились миром.

В первом круге сезона РПЛ «Оренбург» дома одолел «Рубин» 2:1.

Прогнозы букмекеров на матч Рубин – Оренбург 5 июля 2020

Букмекеры не принимают ставки на матч из-за неопределенности – неизвестно, состоится ли игра.

Прогноз на матч Рубин – Оренбург 5 июля 2020

Скорее всего, матч не состоится. Но если игру все-таки проведут, то, учитывая сложившуюся ситуации, «Рубин» безусловный фаворит

Время начала матча Рубин – Оренбург 5 июля 2020

Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Рубин – Оренбург 5 июля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Рубин – Оренбург можно будет посмотреть с 18:30 на «Матч ТВ».

Трансляция матча Рубин – Оренбург 5 июля 2020

Посмотреть игру можно будет на «Матч ТВ». Кроме того, сайт kp.ru проведет текстовую трансляцию игры.