История RT UK, или легко ли быть независимым СМИ в Великобритании

Начало вещания RT UK

Лондонская студия телеканала RT UK расположена в районе Милбанк, где находятся штаб-квартиры многих СМИ и общественных организаций. В преддверии начала вещания RT UK попытался запустить рекламную кампанию под девизом «RT: For the Second Opinion» («RT: за другое мнение»). На плакатах должны были быть изображения Тони Блэра (в то время уже покинувшего пост премьер-министра Великобритании) и экс-президента США Джорджа Буша-младшего. Однако агентства отказались сотрудничать с телеканалом, мотивируя это тем, что постеры содержат «политический подтекст». В результате на улицах Лондона появились постеры с надписью «Redacted» («Отцензурировано») и ссылкой на мобильное приложение, с помощью которого можно было посмотреть первоначальную версию рекламы.

Вещание RT UK началось 30 октября 2014 года. Согласно планам редакции, собственно британские передачи должны были занимать пять часов, в остальное же время транслировались программы RT International.

Лица канала RT UK

Получасовую новостную передачу, которая выходит четыре раза в неделю, ведёт Билл Дод. Программа содержит интервью с политиками, лидерами общественности, героями злободневных новостей. Мистер Дод номинировался на премию International Emmy Award в 2009 и 2015 годах, стал лауреатом премии «Лучшее освещение новостей» на Международном телевизионном фестивале в Монте-Карло в 2013 году.

Одна из самых популярных передач RT UK — ток-шоу Going Underground. Её ведёт известный журналист Афшин Раттанзи, ранее занимавший должность аналитика риска политических и экологических катастроф в ведущем лондонском агентстве Lloyd's, и сотрудничавший с BBC, CNN International, Bloomberg TV, каналом «Аль-Джазира». В ток-шоу известные политики и эксперты обсуждают темы, которые британские СМИ обходят стороной.

Другую политическую программу ведёт Алекс Салмонд, ранее возглавлявший правительство Шотландии и Национальную партию Шотландии. Мистер Салмонд — убеждённый сторонник независимости Шотландии. «Шоу Алекса Салмонда» выходит с 2017 года. Биржевой брокер Макс Кайзер ведёт передачу Keiser Report, где в доступной форме объясняет зрителям, чем грозит и на что повлияет то или иное событие в финансовом мире.

В 2017 году начала выходить сатирическая передача Establishment Club. Её ведущий — актёр и юморист Кит Аллен. Название шоу выбрано не случайно: программа Establishment Club, которую в 60-х годах XX века вёл писатель Стивен Фрай, считается легендарной. Цель Кита Аллена — возродить традиционно острую английскую сатиру, «раздвигающую границы привычного». В поисках талантов с языком «острее бритвы» мистер Аллен исколесил всю Великобританию. Победителей отборов, проходящих в разных городах — от Лондона до Эдинбурга, – ведущий приглашает в своё шоу.

Противостояние RT UK и Ofcom

В декабре 2014 года медиарегулятор Великобритании Ofcom начал расследование в отношении телеканала RT. В Ofcom поступила жалоба от зрителя, недовольного освещением событий на Украине. Интересно, что в то же время велось расследование в отношении 11 каналов, на один из которых поступило 5 000 жалоб. Однако британские СМИ, в частности, газета The Guardian, рассуждали, что ждёт именно RT: штраф или лишение лицензии на вещание. Просмотрев 30 часов материалов, сотрудники Ofcom нарушений не нашли.

Впоследствии Ofcom периодически обвинял телеканал RT в нарушении правил вещания. Особенно неприятная ситуация сложилась весной 2018 года. В апреле Ofcom инициировал 7 расследований, касавшихся в основном освещения событий вокруг отравления семьи Скрипалей. Затем британские чиновники добавили к этому списку ещё 3 расследования.

«Доброжелатели» в лице конкурирующих СМИ уже прогнозировали отзыв лицензии. В это же время над российским подразделением BBC, по словам представителя МИД России Марии Захаровой, «сгустились тучи». Пока шли международные разбирательства, Ofcom временно заморозил все расследования по RT. В июле 2019 года, когда каналу RT все-таки выписали штраф в размере 200 000 фунтов за «недостаточную беспристрастность», российский МИД расценил это как «акт прямой цензуры». Канал оспаривает решение медиарегулятора в суде.

Многочисленные санкции не повлияли на редакционную политику RT UK. Канал продолжает выпускать контент для зрителей, которые хотят получать полную и объективную информацию о событиях в мире.

