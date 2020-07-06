Коронавирус в городах Золотого Кольца: последние новости на 6 июля

Туризм в городах Золотого Кольца нчинает оживать. Города принимают первых туристов на теплоходах, начинают работать базы отдыха и санатории. При этом обстановка с коронавирусом в городах Золотого Кольца местами остается тревожной. Рассказываем, что конкретно и где происходит.

Коронавирус в Переславле - Залесском

Число заболевших: 237 (+0)

Всего в Ярославской области 4954 (3711)

Самоизоляция для приезжих: ограничений нет, междугородных автобусов стало меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Коронавирус в Ростове Великом

Число заболевших: 273(+0)

Всего в Ярославской области 4954 (3711)

Самоизоляция для приезжих: ограничений нет, междугородных автобусов стало меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

В маленьких городах Ярославской области рост числа заболевших и вовсе остановился. Здесь уже два дня не фиксируют новых случаев заражения.

6 июля в регионе открываются летние лагеря, кроме пришкольных - их откроют 20 июля, после ЕГЭ. В области уже работают гостиницы, торговые центры, открываются музеи.

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 75(+1)

Всего во Владимирской области 4598 (3154)

Самоизоляция для приезжих: приезжие должны уведомить о себе, посещение региона не рекомендуется. Автобусов на междугородних линиях меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Из последних антиограничительных новостей: во Владимирской области разрешили репетировать работникам учреждений культуры. С понедельника начинают работать торговые центры - им придется строго следить за числом посетителей и соблюдением санитарных норм. Самим покупателям нужно будет носить маски.

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 564(+14)

Всего во Костромской области 1676 (1051)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка. на въезде встречают патрули

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Уже 60% заболевших вылечили костромские врачи. В регионе надеются и на дальнейшую стабилизацию ситуации. С 10 июля здесь собираются открыть для посетителей залы ресторанов, музеи уже работают, также как и торговые центры. Жизнь понемногу входит в обычное русло, но и всем горожанам и гостям города рекомендуют масочный режим и использование всех средств защиты.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 1872 (+5)

Всего в Московской области 59053 (38348)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка, плюс документальное обоснование для приезда

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Заболевших становится все меньше. После долгого перерыва в городе открываются детские сады. Готовятся открыть пляжный сезон - с 10 июля. Работают гостиницы и музеи, туристы могут приехать и приятно провести время. Однако в правительстве напоминают, что сейчас безопаснее оставаться дома в кругу знакомых лиц и передвигаться лишь привычными маршрутами. Но лето в такие планы, конечно же, вносит свои коррективы.

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 1874(+16)

Всего в Ивановской области 5034 (3116)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка, плюс документальное обоснование для приезда

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

За последние сутки в регионе заболели 69 человек, всего за все время - больше 5 тысяч. Число зараженных ежедневно не растет, а колеблется в районе 67-71 уже долгое время. Смертей по сравнению со средними цифрами по стране немного. Сейчас в Иваново уже смягчили ряд ограничений, например, разрешив открыться ТЦ, но не для шопинг-туров. Разрешения ждут фитнес-центры: они направили губернатору свой регламент, по которому должны работать. Такой порядок должен, по их мнению, максимально защитить и клиентов и сотрудников.