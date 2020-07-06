Подземелья, купеческие дома и не тихое семейное счастье: показываем, чем живет Ленинский район прямо сейчас

«КП-Самара» продолжает новую рубрику в формате фотопрогулки. Виртуальное путешествие длиной в один рабочий день с субъективно выбранными местами, которое, возможно, поможет открыть что-то новое о родном городе, вспомнить любимые места, а главное — послушать истории людей, которые здесь живут.

Елена Пуртова -директор «Комсомольской правды» в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена Пуртова -директор «Комсомольской правды» в Самаре

Я в Самаре год. И конечно, город еще не стал родным и близким. Но узнавать я его начала с района, в котором живу и работаю. Ленинский район Самары – один из старейших… Но в нем так органично сочетаются прошлое и настоящее! Именно здесь, например, расположена самая большая площадь в Европе – площадь Куйбышева. Такое средоточие народных праздников и гуляний в любое время года. Когда-то площадь называлась Соборной – здесь стоял Храм Христа Спасителя, увы, в 1930 году Кафедральный собор был уничтожен. А на его месте построили Дворец культуры – с музеем, библиотекой… Именно здесь впервые прозвучала 7 симфония Шостаковича. Атмосферно здесь столько всего собрано!

Здесь совсем недалеко от дома на набережной – Струковский сад, уютный и абсолютно располагающий к неспешному гулянию. Гуляя вечерами здесь, часто представляю себе эту приятную вечернюю суету семейных прогулок – дамы и их кавалеры, щебечущая и неполушно шаловливая детвора, скачущая по лужам … Кажется, именно здесь живет (не)тихое и спокойное семейное счастье.

Совсем рядом и недалеко от театра Драмы – Женский Иверский монастырь. Здесь уже совсем другая атмосфера и совсем другое настроение. Поток мыслей здесь постепенно приходит в спокойное состояние, городская суета отпускает… Игра солнца и тени, словно в жизни, сменяет одно настроение другим, но обязательно светлым.

Но особенно я люблю набережную. Но нет, не днем и даже не всегда вечером. Я ее люблю утреннюю – просыпающуюся саму и мягко будящую утренний город: медленно плывущими баржами, легкими катерами, азартными рыбаками с рыбьей мелочью, утренними практиками йогоувлеченных, еще сонным лаем больших и маленьких дворняжек и породистых, быстрыми бегущими и едущими в наушниках и без…

Для меня город просыпается здесь.

И вот таким я его люблю.

Ленинский район — отличное место для занятий спортомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский район - один из самых протяженных в Самаре. Вся центральная часть, набережная, Ладья, лучшие ресторанчики - это все он. Здесь же - основное количество спортобъектов, велодорожек, площадок для катания на роликах. Так что можно с полной уверенностью говорить, что Ленинский район живет спортом. Да и едут сюда для этого.

Андрей Кочетков - идеолог фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" и его семьяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрей Кочетков - идеолог фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" и его семья

Не могу сказать, что Ленинский район видится мне неким единым целым. Конечно, у него есть каркас из главных городских площадей и их связей, а также полутора очередей набережных. В остальном же он очень разнородный. Я живу около цирка и предпочитаю ходить пешком. И когда я выхожу из дома, ноги сами тянут меня в сторону сохранившейся исторической застройки. Самое классное место в районе, на мой вкус, - это отрезок улицы Чапаевской от Красноармейской и дальше к Самарке. Это очень тенистая зелёная улица, с уцелевшим дореволюционным профилем, с множеством маленьких архитектурных деталей, покрытых благородной патиной. Ну и ансамбль Самарской площади, имеющий многие чисто римские черты, меня очень трогает и впечатляет. Самое некомфортное для меня место - многоэтажки в районе Полевой и Арцыбушевской, которые просто съедают старый город, не добавляя ему ничего. Крайне низкое качество архитектуры и огромное количество припаркованных машин кругом выглядят так, будто это обычный спальный район, из которого за чем-то хорошим надо куда-то далеко ехать. Но стоп… Ехать же никуда не надо. Здесь Волга, пляж, культура, отдых, места для прогулок…

Даже когда драматический театр не работает, он привлекает посетителей. Например, для фотоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большая часть городских театров расположена именно в Ленинском районе. Так что это еще и центр культурной жизни.

Евгений Ивахненко - основатель кофейни "8 атомов углерода"и Яна Травкина - экскурсовод СОИКМ им. П.В. Алабина, искусствовед.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Евгений Ивахненко - основатель кофейни "8 атомов углерода"и Яна Травкина - экскурсовод СОИКМ им. П.В. Алабина, искусствовед.

Евгений: За 15 лет, что я живу в Самаре, мне доводилось устраиваться в разных районах города. Но, пожалуй, самыми любимыми являются Самарский и Ленинский. Здесь постоянно кипит жизнь, всё самое интересное находится в шаговой доступности. К слову, я живу и работаю на одной улице и это выигрышно с нескольких позиций: минимум временных затрат при перемещении дом-работа и, конечно, красота архитектуры, которая в большинстве случаев соразмерна человеку и не подавляет своей высотой. Дела решаются быстро, постоянные встречи с друзьями и знакомыми и очень красивые закаты над Волгой.

Яна: Для меня Ленинский район это некий отдельный мир, перекрёсток многих эпох и судеб, «визитная карточка» нашего города. Перечислить все возможные достопримечательности и истории, связанные с этим районом невозможно за один раз. Но у меня есть свой любимый маршрут, который наполнен разными смысловыми и чувственными контекстами. В одной прогулке можно совместить красоту цветущих скверов площади Куйбышева, где так приятно посидеть на лавочке под тенью деревьев с книгой и кофе. Затем спуститься по Красноармейской до Фрунзе, рассматривая архитектуру разных стилей, словно перемещаясь не только в пространстве, но и во времени. Пройти мимо здания 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии, где в постоянном карауле находятся солдаты, стоят военные автомобили, и люди в форме перемещаются по своим делам. Полюбоваться архитектурным ансамблем окружающим площадь Чапаева, а затем вдохнуть воздух свободы и надежды, смотря с высоты Пушкинского сквера вдаль на Волгу и Жигулёвские ворота. Весной сквер наполняется красками и ароматами разнообразных цветущих деревьев. И сразу из сквера подойти к дому, где расположена мемориальная доска, повествующая о том, что здесь некогда проживали советские разведчики, участники так называемой «Кембриджской пятёрки». Двигаясь в сторону площади, остановиться у памятника Чёрным гусарам. И наконец, выйти к ансамблю площади Куйбышева с его грандиозными масштабами, поддерживаемыми архитектурой здания театра оперы и балета. В этом пути есть всё, и мысли о войне, и надежда на мир.

Площадь Куйбышева — отличное место для фотосессийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Площадь Куйбышева - по легенде - самая большая в Европе. Самарцы ей обязательно гордятся и ведут сюда гостей. Показывают Куйбышева, скверик и театр. А еще здесь проходят Парады и сельскохозяйственная ярмарка.

Алексей Залозный -адвокат и Любовь Малахова - врач,Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алексей Залозный -адвокат и Любовь Малахова - врач, Живут в ленинском районе Самары , за 10 лет нажили двух собак , почти уже трёх сыновей и кошку .

Алексей : Наш район является одним из центральных районов города, его можно назвать историческим. Тут присутствуют и элементы старой Самары с этими покосившимися деревянными домиками , колонками, стайками уличных котов, и современная архитектура в виде практически футуристических застеклённых высотных зданий. Здесь будто происходит смешение двух эпох буквально в рамках одной улицы , чуть отойдя от европейского квартала можно встретить бабушку в галошах, косынке и с ведром с бегущей за ней дворовой собачонкой. Наш район знаменит культовыми местами. Сюда относится и часть городской набережной с народными гуляньями по поводу и без, и площадь имени Куйбышева с ее театромоперы и балета, концертами, ярмарками, парадами, новогодними ёлками и телегами с лошадьми, и площадь Славы с вечным огнем и стеллой , открывающая изумительный вид на Волгу, и театр драмы с огромным памятником, залезть на который во времена моего детства было сродни подвигу, и даже знаменитый пивной завод с этим неповторимым запахом, частенько поаисающем в воздухе. Радует , что район изменяется, становится красивее. На мой памяти произошел ремонт набережной , площади Славы , установлены красивейшие фонтаны с подсветкой и музыкой, высажены цветы, деревья.

Любовь:

В нашем квартале много молодых семей с детьми , многие берут в семью собак. Для нас компания собаководов стала практически семьёй, мы много времени проводим вместе. Инфраструктура нашего района развита, но мне очень хотелось бы, чтобы поближе находилась прогулочная зона, где мы и все желающие могли бы в комфортной обстановке гулять одновременно с детьми и собаками, где были бы навесы от дождя и солнца, площадка для детей, взрослых и животных и не было бы никакого разделения. Так же мне хотелось бы, чтобы были установлены автоматы с едой и водой для бездомных собак и кошек , которых в нашем районе очень много. Они обитают в основном около строительных площадок, так как поблизости от нашего дома возводится много многоквартирных жилых домов. Такие автоматы пока я видела только на фотографиях. Желаю нашему району молодости, гармонии, красоты и процветания !

Ленинский район полон контрастов и неожиданных сочетанийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самом деле центральный район - просто сборник контрастов. Рядом с новостройками ютятся деревянные домики, рядом мусорными баками прячутся памятники архитектуры. Красота, вызов, современность - это все про него.

Дмитрий Крюков - инженер-пролетарий, потому что район Ленинский и Ирина Крюкова - проект "Музей Живой Истории" МуЖИФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Крюков - инженер-пролетарий, потому что район Ленинский и Ирина Крюкова - проект "Музей Живой Истории" МуЖИ

Историческая застройка Ленинского района достаточно пёстрая и в этом её прелесть. Мечта жить в старом центре сбылась с покупкой крошечной комнаты в старом доме. Насколько же счастлив тот, кому довелось вырасти в такой среде. Усадьбы, особняки, деревянные домишки, модерн и сталинская роскошь, бесконечные уютные уголки. Я люблю старые вещи, дома, парки. В них особая эстетика, своя уникальная история, отпечаток того, старого мира, в котором они были созданы. О чем говорят с нами купеческие дома? О строителях - печатями кирпичных фабрик. Об "уплотнении" 20-х годов и массовом исходе крестьян в города - наскоро выстроенными перегородками внутри больших анфиладных залов, прямо поперек лепнины. Газовыми и водяными трубами, расположенными в самых неожиданных местах дома, о долгожданном переносе "удобств" прямо в квартиру! Гигантские новостройки среди старых домов тоже не молчат - зачастую становясь памятником жадности и дурновкусия. Дома, кварталы человекомерны и лояльны скорее к пешеходам, чем авто. Маленькая этажность, которая не скрывает одно из главных украшений центра - бесконечно разное небо - голубое, сизое, лунное синее или розовое на закате. Ленинский - отдельный городок в большом городе. Это особенно ощущается в выходные, когда трудящиеся не мчатся в центр на работу, а мирно отдыхают дома. Летнее утро, солнышко, шлепаешь по пустой улице за свежими булочками в соседний магазин, смотришь по сторонам на красоту и чувствуешь свою сопричастность всему вокруг.

Дерево-рогатка на улице ВилоновкойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иногда на улиццах можно видеть и такие пейзажи. Почему и за что такое делают с деревьями - загадка.

Дмитрий Дмитриев - музыкант, организатор мероприятий, концертный менеджер "Самарского Джазового Оркестра"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Дмитриев - музыкант, организатор мероприятий, концертный менеджер "Самарского Джазового Оркестра"

Ленинский район для меня - это почти отдельный город. Если его взять и пересадить в другое место, без остальных районов, то в нем вполне можно жить. Здесь есть ГРЭС и пивзавод, Белый дом, драм театр и самая большая в Европе площадь. Есть классная заволга с турбазами и мой любимый спальный мичуринский микрорайон. Я в нем живу и считаю, что это самое классное жилье из всего доступного, что есть в Самаре. В Ленинском районе очень остро ощущается развитие города. От дореволюционных домов до стекла и бетона Скалы. Я люблю прогуляться от площади Куйбышева до универсама Мичуринский и поглазеть на то, как менялось мироощущение людей, что они ценили в начале 20 века, во что верили в 50-е, что считали роскошью в 90-е и в каким мы представляем светлое будущее сейчас. Все это за час прогулки по любимому району до родной панельки.

Фальш-фасады — уже много лет привычная картина для Ленинского районаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А еще Ленинский район иногда бывает скрытным. Здесь за фальш-фасады прячут дома, а за улыбкой - печаль.

Андрей Зенкин - сантехникФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрей Зенкин, сантехник:

О.. я, благодаря своей работе, вижу такое.. такооооое, что многие в своей жизни никогда даже не представят. Если Вы считаете, что работаете на скучной работе — добро пожаловать к нам, слесарем. Самый частый вопрос: «А Вас крысы кусают?» Меня вот ни разу, но огромных было дело, видел. Прям как собака, нет, больше.. (шутка. Обычных абсолютно видел, но подвалы обрабатывают и тут не страшно). Для меня - Ленинский район — это не улицы/дома «в центре», это — подземелья, запутанные, интересные. Боитесь спускаться в подвал? И я боялся. Работаю уже много лет в одной из самарских управляющих компаний и лучше в здешних подвалах ориентируюсь, чем «на земле». Со женой мы познакомились «на вызове». Она тогда жила на ул. Владимирской. Я, молодой и классный, пришел менять к ней в квартиру стояк.. ну так и остался. Так что в анекдотах про сантехников, кстати, правды больше, чем шутки. Шутка ли.. теперь у нас трое детей. А еще.. я в Саратовской области мост между поселками помогал строить. Про меня даже в газете написали. Знаете сколько гордости было. Но больше всего я Самару люблю, хотя что летом, что зимой — над головой одни трубы. А самое любимое в работе — это перерыв. Пирожки на «Губернском» - это просто сказка.

Игорь Зенкин - сварщикФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Игорь Зенкин - сварщик

Сварщик — человек важный: приезжает, устраивает зрелищный ремонт — когда от сварки и болгарки искры во все стороны - и уезжает. Эффектно! Я работаю в одной из самарских управляющих компаний вместе с родным братом, а всего нас в семье - шестеро. Ленинский район для меня — это тоже подземелья, некогда и носа на улицу высунуть. Но, раскрою секрет, самое душевное место — это наша зона отдыха, так называемая «коптерка». Коптерка обычно обставляется так, что дизайнеры позавидуют и.. даже не придумают. Самая душевная — в одном из домов на ул. Вилоновской. бабуля с верхнего этажа отдала часы раритетные, коллега - диван, тут... и ковер нарисовался... а постеры... Вы только посмотрите на эти постеры. Есть у нас в команде еще один персонаж, который знает все «наши» дома и их дворы. Особенно — на улице Маяковской. Там у него недавно подруга появилась. Вместе с нами «на вызовы» ездит чихуахуа Бакс — пес нашего водителя. Да, ездит каждый день, а пока мы работаем — Бакс гуляет или везет другую бригаду. Характер у него вредный, сам маленький, задиристый, но, знаете что, преданнее собаку я еще не встречал. Да и у какой еще команды есть такой талисман.

Суровые красноармейцы взирают на прохожих с мемориала «Красное знамя»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этот фонтан долго молчал. А теерь все изменилось.

Наталья Платонова - участница "Том Сойер Феста" в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наталья Платонова - участница "Том Сойер Феста" в Самаре

Когда-то очень давно, я ездила мимо этого дома , любовалась его огромными , величественными арками и шикарной колоннадой на верхнем этаже , и мысленно загадывала "вот бы тут жить! " И вот теперь я живу в самой красивой сталинке города , и очень люблю этот дом с историей , с чудесным двором, в котором растет огромная белая акация, с фонтаном и цветами в скверике . Я люблю разговаривать с соседкой Галиной, которая уже 30 лет высаживает цветы и деревья около дома , у меня есть чудесная знакомая , живущая в этом доме всю свою жизнь и помнящая еще будочку с военным и пропусками во двор.

Я очень люблю старую часть Самары , люблю свой район за то что за 10 минут можно оказаться в гуще событий на парадной площади Куйбышева , а если идти эти 10 минут в другую сторону , то оказываешься на тихих, зеленых улицах с деревянными домиками, запахами цветов и зелени и колонками на улицах . Очень надеюсь, что сознание горожан начнет меняться и люди с деньгами перестанут боятся домов с историей , и элитным жильем будет считаться восстановленный домик , а не квартира в человейнике на 25 этаже!

На улице Коммунистической есть отличные декорации для минималистичных фотоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский район богат на декорации к необычным фото.

Мария Смирнова - организатор рабочих процессов в одной из Самарский поликлиникФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мария Смирнова - организатор рабочих процессов в одной из Самарский поликлиник.

Я живу в Самаре более 10 лет и при этом могу спокойно заблудиться в старой части города, к которой относится и Ленинский район. Я люблю в этой части города неспешные прогулки, узкие улочки и ароматный запах кофе, а если случайно забрести на тихий двор о и совсе будет казаться, что ты стал резко отрезан от шумного города и оказался в маленьком уютном курортном городке.

Навряд ли многие знают, что в Ленинском районе есть ещё и Рабочий городок — тихая улица с увитыми плющом домамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот о таком районе даже слышали не многие. Хотя прогуляться здесь точно стоит.

Роза, пенсионер

Хоть дождь, хоть снег, а я сюда заниматься всё равно хожу. Два раза в день, по сорок минут. На пенсию вышла, вот к спорту и приобщилась, а до этого некогда было. Все работала и работала. Я и подругу свою тоже заниматься приучила, ей 90 лет.

Серьезные котики не любят чужаковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Серьезные котики не любят чужаковв Ленинском районе и нигде в Самаре. Но их ужасно любят горожане.