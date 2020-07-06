Арсенал – Крылья Советов 7 июля 2020: прогноз на матч 27 тура РПЛ

Очередной решающий матч для «Крыльев Советов» состоится уже во вторник, 7 июля. Поединок начнется в 20:30 по московскому времени (21:30 по Самаре). Коллектив Андрея Талалаева отправится в Тулу, где встретится с местным «Арсеналом». Матч интересен тем, что у «оружейников» перед прошлым туром также, как и у самарцев произошла смена главного тренера. Игорь Черевченко не выдержал пресса после поражения от «Ахмата» (1:3), поэтому ему на смену пришел Сергей Подпалый, который работал в фарм-клубе туляков «Химике-Арсенале».

Как и у «Крыльев», сыгравших дважды вничью после смены рулевого, у «Арсенала» случилось некое воодушевление. Команда, несмотря на то, что осталась в меньшинстве, смогла вырвать победу в гостевом матче у «Динамо». Единственный гол забил изрядно разыгравшийся Евгений Луценко.

Но и у КС есть своя настоящая звезда. Максим Глушенков, хоть и не смог забить в последней игре «Ростову» (0:0), все же очень громко о себе заявил, забив два гола после рестарта чемпионата. Кроме того, выделяется Деян Радонич, который крайне напористо выглядит на острие.

К тому же, самарцам, однозначно, комфортнее играть на выезде. Там они набрали 14 из 24 своих очков. Однозначной мотивацией туляков же будет крайне низкое положение в таблице к текущему туру: «Арсенал», который все еще может побороться за еврокубковую зону, упал на 10-е место, отставая от 14-го (пусть и не вылет, но все же) всего на четыре очка. «Крыльям» же отступать практически некуда. Команда на предпоследнем месте, позади лишь «Оренбург», а до спасительного 14-го – три очка.

Букмекеры все же выделяют хозяев в качестве фаворитов. На их успех стоит коэффициент 2.25. Ничья оценивается в 3.46, а с победы «Крыльев Советов» можно увеличить ставку в 3.55 раз. Наша редакция считает, что наиболее вероятным исходом в данной игре будет ничья. Причем, ничья результативная. Учитывая, что при Талалаеве «Крылья» заметно прибавили, справедливо будет ожидать от них острой и злой игры. Мы предполагаем, что игра завершится со счетом 2:2.