"Забудьте про Крым, приезжайте в Самару": москвичам предлагают сменить море на Волгу

Черед летних отпусков подошел, но пандемия коронавируса внесла в отпускные планы коррективы. Тем, кто собирался за границу, пришлось быстро придумывать что-то другое. А стандартного другого в стране не так уж и много: те, кто хотел просто погреться на море, рванули в Крым и на курорты Краснодарского края. Пляжи там тут же затрещали по швам. Те, кто похитрее и покреативнее заглядываются на Алтай, на Байкал - но и там цены взлетели, а мест свободных не найти. Самарский общественник и идеолог Том Сойер Феста Андрей Кочетков предложил москвичам и питерцам обратить внимание на Самару. Кажется, его спич нужно срочно нужно брать на вооружение для того, чтобы пока не поздно, раскрутить внутренний туризм.

- Говорят, что Краснодарский край и Крым люто-бешено задрали цены в условиях отсутствия берега турецкого и прочего такого. Забейте на них, приезжайте в Самару.

У нас тут четыре с половиной километра волжской набережной в центре города. Три из которых с песчаными пляжами. Вода в Волге сейчас 20 градусов. Но в ближайшие десять дней обещают жару больше 30. Соответственно, вода прогреется до 23-24.

У нас тут есть вся инфраструктура курортов, но даже лучше. С Чемпионата мира остался широченный выбор отелей от ноля до пяти звёзд. Общепит работает, а веранды при нём в лучшем состоянии за всю его историю.

В отличие от курортов в нашем милионнике полноценная, а не чисто туристическая жизнь. Куча культурного наследия и достопримечательностей в 5-10 минутах ходьбы от пляжей. Много общепита, в котором мы едим сами, а не втюхиваем эту еду туристам.

Романтические закаты над Волгой и последствия статуса родины "Жигулёвского пива" на заводе, основанном австрийцем Альфредом Фон Вакано в конце XIX века, традиционно включены в город. Уличный джаз на пешеходной улице играет. Музеи (среди которых есть несколько реально очень крутых), надеюсь, через пару недель начнут функционировать.

Короче говоря, не брезгуйте. Вот я и сказал то, что должны были сказать три билборда по дороге в Шереметьево и Пулково.