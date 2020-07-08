Подвели итоги: состоялось годовое общее собрания акционеров ПАО «Газпром»

«Работаем уверенно»

Среди главных итогов - наращивание мощностей ключевого для страны нового центра газодобычи на Ямале. В 2019 году, вслед за Бованенковским, мы начали освоение Харасавэйского месторождения, более северного, уникального по запасам. Именно в прошлом году запущены сразу два новых экспортных коридора — «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Продолжается строительства Амурского газоперерабатывающего завода, начата реализация проекта в Усть-Луге. Оба предприятия войдут в число самых мощных в мире. «Газпром» работает уверенно. Наш запас прочности высок, и наглядный пример тому — дивиденды. Мы выплатим 360,8 миллиарда рублей, то есть практически рекордный уровень прошлого года, несмотря на непростую ситуацию, в которой сейчас находится вся мировая экономика и энергетический сектор, - прокомментировал итоги года председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

2019 год для «Газпром трансгаз Самара» был продуктивным. Фото: «Газпром трансгаз Самара»

Ремонт – не повод ограничивать поставку газа

Не менее продуктивным был год и для «Газпром трансгаз Самара». Выполнена основная задача – бесперебойная подача газа потребителям обеспечена, во-многом благодаря своевременным профилактическим и ремонтным работам, которые позволяют поддерживать в рабочем состоянии линейную часть газопроводов и газоперекачивающее оборудование. Лето – традиционно время наиболее активного проведения таких работ.

Так, в июне восемь филиалов «Газпром трансгаз Самара»: Сергиевское, Тольяттинское, Сызранское и Павловское линейные управления, а также Управление аварийно-восстановительных работ, управление технологического транспорта и спецтехники и управление связи участвовали в комплексе планово - профилактических и ремонтных работ (ППР) «Сургутский I». Газовики устраняли дефекты, выявленные при помощи внутритрубной диагностики, меняли запорную арматуру и тройниковые соединения.

ППР ПАО Газпром «Сургутский I» - масштабное производственное мероприятие, в котором были задействованы семь газотранспортных предприятий на территории от Сургута до Волгограда. Сургутским комплекс именуется по названию первого предприятия в цепочке. Комплексы ППР проводятся на магистральных газопроводах одновременно по всей Единой системе газоснабжения ПАО «Газпром», начиная с промыслов и заканчивая экспортными пунктами передачи газа. Перед их проведением диспетчеры специально рассчитывают режим транспорта газа по всей ЕСГ. Обязательное условие - сохранение поставки необходимых потребителям объемов газа. Поэтому комплексы профилактических и ремонтных работ проводятся летом, в период минимального потребления газа.

Особое внимание в этом году было уделено участку газопровода Челябинск-Петровск 977-1007 км. Он находится непосредственно после компрессорной станции, эксплуатируемой Сызранским филиалом ООО «Газпром трансгаз Самара». В процессе транспортировки газа величина давления на данном участке достигает максимального допустимого значения – 7,4 Мпа, следовательно, крайне важно своевременно планировать и проводить ремонтные работы. При проведении подобных работ в ООО «Газпром трансгаз Самара» практикуется комплексный подход, который предполагает устранение всех несоответствий, выявленных на выведенном в ремонт участке газопровода. Это позволяет обеспечить надежную и безопасную транспортировку природного газа потребителям.

Главная цель — надежная и безопасная доставка газа потребителям. Фото: «Газпром трансгаз Самара»

С заботой об окружающей среде

Три года подряд – в том числе и в прошлом - «Газпром трансгаз Самара» становился призёром регионального конкурса «Эколидер» в номинации «Промышленный гигант». Охрана окружающей среды – одно их приоритетных направлений работы. В жилых зонах, расположенных поблизости от компрессорных станций, имеются автоматические посты контроля качества атмосферного воздуха. Работает передвижная экологическая лаборатория – специалисты производят отбор и анализ атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон, а также экспресс-анализ сточных вод. На предприятии разработана многоступенчатая система мер по обнаружению и ликвидации утечек метана: стационарный контроль, линейный обход и даже вертолетное обследование. В течение последних пяти лет сохраняется стабильно высокий уровень выработки газа из участков газопроводов перед тем, как вывести их в ремонт.

Большое внимание уделяется и экологическому воспитанию молодежи. В 2020 году в Самарской области стартовал проект «Экологический патруль». Его участники - школьники, интересующиеся вопросами экологии и сохранения природы родного края. Региональным оператором проекта стал Самарский областной детский эколого-биологический центр, а его социальным партнером - «Газпром трансгаз Самара».

Лето – традиционное время для проведения ремонтных работ. Фото: «Газпром трансгаз Самара»

КСТАТИ

В марте этого года Самарская Губернская Дума одобрила внесение изменений в Закон Самарской области № 86-ГД от 6 ноября 2002 года «О транспортном налоге на территории Самарской области». Изменения предусматривают льготы для владельцев автомобилей, работающих на природном газе. Инициатором внесения изменений в закон стал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин. Природный газ – экологически более чистое топливо, нежели бензин. А кроме того, экономически гораздо более выгодное. 391 единица техники или 70,6% автопарка ООО «Газпром трансгаз Самара» работает на метане. По итогам 2019 года экономия от замещения жидких моторных топлив составила 61,5 млн. руб.

В июне восемь филиалов компании участвовали в комплексе планово-профилактических и ремонтных работ «Сургутский I». Фото: «Газпром трансгаз Самара»

ЦИФРЫ

«Газпром трансгаз Самара» сегодня - это:

- 7 регионов (компания полностью обеспечивает газом Самарскую и Ульяновскую области, частично Оренбургскую, Пензенскую, Саратовскую, а также республики Мордовию и Татарстан)

- около 4,5 тысяч км газопроводов

- 145 газораспределительных объектов.

- более 80 миллиардов кубометров – ежегодный объем транспортируемого газа

- тысяч сотрудников